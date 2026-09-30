«Είσαι η Αθηνά Θεοδωρίδου; Eίμαι η Άννα Βίσση»: Πώς το κορίτσι με το τουμπερλέκι από τη Δράμα βρέθηκε στη σκηνή του ΟΑΚΑ
«Είσαι η Αθηνά Θεοδωρίδου; Eίμαι η Άννα Βίσση»: Πώς το κορίτσι με το τουμπερλέκι από τη Δράμα βρέθηκε στη σκηνή του ΟΑΚΑ
Η μουσικός μιλάει για την εμπειρία της συνεργασίας της με την Άννα Βίσση - Το ξαφνικό τηλεφώνημα από την τραγουδίστρια - Το σόλο στη συναυλία πριν από την «Κραυγή» και η ατάκα: «Μην μασάς, είναι η ώρα σου»
Ήταν Ιανουάριος όταν ένα βράδυ χτύπησε το τηλέφωνο της Αθηνάς Θεοδωρίδου και από την άλλη άκρη της γραμμής ακούστηκε η φωνή της Άννας Βίσση. Αρχικά θεώρησε πως πρόκειται για φάρσα, καθώς μέχρι τότε δεν είχαν γνωριστεί ποτέ. Πολύ γρήγορα όμως, κατάλαβε πως η τραγουδίστρια αναζητούσε μια γυναίκα που να παίζει τουμπερλέκι, με τη συνέχεια να γράφεται στη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ, μπροστά σε 95.000 κόσμο.
Παρακολουθώντας κανείς τη sold out εμφάνιση της Άννας Βίσση, θα ξεχώρισε τις προσθήκες στην μπάντα της, με την Αθηνά Θεοδωρίδου να είναι μία από αυτές. To ταλέντο και η άνεση με την οποία κινούνταν, σε συνδυασμό με την εικόνα μιας γυναίκας που κρατούσε τουμπερλέκι και φορούσε μία ασημί κορδέλα στο κεφάλι, τραβούσαν απευθείας το βλέμμα του θεατή. Παράλληλα, ο τρόπος με τον οποίο αλληλεπιδρούσε με την τραγουδίστρια και, ειδικότερα, ο χώρος που της έδωσε στο σόου, κάνουν τη μουσικό ένα από τα πολλά highlights της βραδιάς.
Μιλώντας στο Protothema, η 35χρονη μουσικός εξηγεί αναλυτικά πώς προέκυψε η συνεργασία με τη «μία και μοναδική Ελληνίδα σταρ», όπως τη λέει, ενώ μοιράζεται τα συναισθήματά της από τη στιγμή που ανέβηκε στη σκηνή, αλλά και τη στάση της Άννας Βίσση απέναντί της, δίνοντάς της την ευκαιρία να «φανεί» με έναν τρόπο που κανένας άλλος καλλιτέχνης δεν είχε κάνει για εκείνη μέχρι σήμερα.
Η Αθηνά Θεοδωρίδου, με καταγωγή από τη Δράμα, είναι αυτοδίδακτη στο τουμπερλέκι. Η σχέση της με το μουσικό όργανο πηγαίνει πολύ πίσω, με την ίδια – ανήλικη τότε – να παίζει κρυφά από τους γονείς της σε μαγαζιά της πόλης.
Σιγά σιγά ήρθαν οι εμφανίσεις σε νυχτερινά κέντρα της επαρχίας και ακολούθησαν οι προτάσεις για αθηναϊκές πίστες με μεγάλα ονόματα. Πάολα, Βασίλης Καρράς, Σάκης Ρουβάς, Πάνος Καλίδης, Γιώργος Τσαλίκης και Χρήστος Κυριαζής είναι μόνο λίγοι από τους καλλιτέχνες που συνόδευσε στην πίστα με το τουμπερλέκι της. Το κεφάλαιο όμως Άννα Βίσση παρέμενε για χρόνια ένα μεγάλο απωθημένο. Παρά τη διακαή επιθυμία της να δουλέψει με την «απόλυτη», όπως τη χαρακτηρίζει, και την εμπειρία που είχε αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια που παίζει σε Ελλάδα και εξωτερικό, η Αθηνά Θεοδωρίδου εξηγεί, ότι η συνεργασία με την Άννα Βίσση ήταν κάτι που δεν τόλμησε να διεκδικήσει ποτέ η ίδια.
Το παράδοξο μάλιστα της ιστορίας είναι το γεγονός ότι, όλα ξεκίνησαν σε μία περίοδο που η μουσικός, απογοητευμένη από τις συνθήκες που επικρατούν στα νυχτερινά μαγαζιά, αποφάσισε να εγκαταλείψει την Αθήνα και να ανοίξει επιχείρηση με ενοικιάσεις σκαφών στην Κω. Η ζωή ωστόσο, είχε άλλα σχέδια και ένα τηλεφώνημα ήρθε να ανατρέψει τις αποφάσεις της, θυμίζοντάς της, πως η μουσική πορεία της στην Αθήνα δεν είχε ολοκληρωθεί.
Η εμφάνιση της Αθηνάς Θεοδωρίδου στο ΟΑΚΑ προέκυψε έπειτα από επιθυμία της Άννας Βίσση να υπάρξει στην μπάντα της μία γυναικεία παρουσία, δίπλα στον Μιχάλη Μπακάλη, ο οποίος εδώ και χρόνια παίζει κρουστά.
Παρακολουθώντας κανείς τη sold out εμφάνιση της Άννας Βίσση, θα ξεχώρισε τις προσθήκες στην μπάντα της, με την Αθηνά Θεοδωρίδου να είναι μία από αυτές. To ταλέντο και η άνεση με την οποία κινούνταν, σε συνδυασμό με την εικόνα μιας γυναίκας που κρατούσε τουμπερλέκι και φορούσε μία ασημί κορδέλα στο κεφάλι, τραβούσαν απευθείας το βλέμμα του θεατή. Παράλληλα, ο τρόπος με τον οποίο αλληλεπιδρούσε με την τραγουδίστρια και, ειδικότερα, ο χώρος που της έδωσε στο σόου, κάνουν τη μουσικό ένα από τα πολλά highlights της βραδιάς.
Μιλώντας στο Protothema, η 35χρονη μουσικός εξηγεί αναλυτικά πώς προέκυψε η συνεργασία με τη «μία και μοναδική Ελληνίδα σταρ», όπως τη λέει, ενώ μοιράζεται τα συναισθήματά της από τη στιγμή που ανέβηκε στη σκηνή, αλλά και τη στάση της Άννας Βίσση απέναντί της, δίνοντάς της την ευκαιρία να «φανεί» με έναν τρόπο που κανένας άλλος καλλιτέχνης δεν είχε κάνει για εκείνη μέχρι σήμερα.
Η Αθηνά Θεοδωρίδου, με καταγωγή από τη Δράμα, είναι αυτοδίδακτη στο τουμπερλέκι. Η σχέση της με το μουσικό όργανο πηγαίνει πολύ πίσω, με την ίδια – ανήλικη τότε – να παίζει κρυφά από τους γονείς της σε μαγαζιά της πόλης.
Από τα μαγαζιά της επαρχίας και τις αθηναϊκές πίστες στο ΟΑΚΑ
Σιγά σιγά ήρθαν οι εμφανίσεις σε νυχτερινά κέντρα της επαρχίας και ακολούθησαν οι προτάσεις για αθηναϊκές πίστες με μεγάλα ονόματα. Πάολα, Βασίλης Καρράς, Σάκης Ρουβάς, Πάνος Καλίδης, Γιώργος Τσαλίκης και Χρήστος Κυριαζής είναι μόνο λίγοι από τους καλλιτέχνες που συνόδευσε στην πίστα με το τουμπερλέκι της. Το κεφάλαιο όμως Άννα Βίσση παρέμενε για χρόνια ένα μεγάλο απωθημένο. Παρά τη διακαή επιθυμία της να δουλέψει με την «απόλυτη», όπως τη χαρακτηρίζει, και την εμπειρία που είχε αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια που παίζει σε Ελλάδα και εξωτερικό, η Αθηνά Θεοδωρίδου εξηγεί, ότι η συνεργασία με την Άννα Βίσση ήταν κάτι που δεν τόλμησε να διεκδικήσει ποτέ η ίδια.
Το παράδοξο μάλιστα της ιστορίας είναι το γεγονός ότι, όλα ξεκίνησαν σε μία περίοδο που η μουσικός, απογοητευμένη από τις συνθήκες που επικρατούν στα νυχτερινά μαγαζιά, αποφάσισε να εγκαταλείψει την Αθήνα και να ανοίξει επιχείρηση με ενοικιάσεις σκαφών στην Κω. Η ζωή ωστόσο, είχε άλλα σχέδια και ένα τηλεφώνημα ήρθε να ανατρέψει τις αποφάσεις της, θυμίζοντάς της, πως η μουσική πορεία της στην Αθήνα δεν είχε ολοκληρωθεί.
Η εμφάνιση της Αθηνάς Θεοδωρίδου στο ΟΑΚΑ προέκυψε έπειτα από επιθυμία της Άννας Βίσση να υπάρξει στην μπάντα της μία γυναικεία παρουσία, δίπλα στον Μιχάλη Μπακάλη, ο οποίος εδώ και χρόνια παίζει κρουστά.
Το τηλεφώνημα της Άννας Βίσση
Όπως μεταφέρει η μουσικός, το τηλέφωνό της χτύπησε σε μία περίοδο που είχε πειστεί ότι «και ταλέντο να έχεις δεν μετράει σε αυτόν τον χώρο. Εγώ ήθελα να παίζω σόλο, να με ακούει ο κόσμος». Ένα βράδυ λοιπόν, χτυπάει το κινητό της. «Είσαι η Αθηνά Θεοδωρίδου;» τη ρώτησε μία φωνή και συνέχισε «είμαι η Άννα Βίσση». Η έκπληξη για την Αθηνά ήταν απερίγραπτη: «Έπαθα σοκ, έτρεμα, έκλαιγα από τη χαρά μου, δεν μπορούσα να το πιστέψω. Νόμιζα ότι μου κάνουν πλάκα».
Όσο για το πώς τη βρήκε η τραγουδίστρια και τι αναζητούσε από εκείνη, η Αθηνά Θεοδωρίδου λέει: «Ήθελε μία γυναίκα με τουμπερλέκι και άρχισε να ψάχνει στο Google. Ανάμεσα σε κάποια ονόματα βρήκε και εμένα. Της άρεσε η ενέργεια, το πάθος και το παίξιμό μου». Έπειτα, ακολούθησαν κάποιες συναντήσεις στην Αθήνα και μερικές συνεργασίες σε εμφανίσεις της Άννας Βίσση.
Από την 1η μέχρι και τις 25 Σεπτεμβρίου , μία ημέρα πριν από τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ, η Αθηνά Θεοδωρίδου βρισκόταν στην Αθήνα, με τις προετοιμασίες να προχωρούν με πυρετώδεις ρυθμούς. Πολύ γρήγορα κατάλαβε ότι βρισκόταν δίπλα σε μία τραγουδίστρια που, όπως λέει, δεν της ξεφεύγει τίποτα: «Έχει τρομερή αντίληψη πάνω στη μουσική, ακόμα και όταν έκανα ένα μικρό λαθάκι στην πρόβα μου είπε "αυτό το άκουσα, δεν το έπαιξες". Δεν το άκουσε κανείς, όμως εκείνη άκουσε ακόμα και ένα χτύπημα που δεν έγινε».
Οι πρόβες στο ΟΑΚΑ και το σόλο στη σκηνή
«Από εκεί που έπαιζα κρυφά στα μπουζούκια, βρέθηκα δίπλα στην απόλυτη»
Η μεγάλη βραδιά, στο κατάμεστο Ολυμπιακό Στάδιο, είχε ιδιαίτερη αξία για τη μουσικό, καθώς είχε την τεράστια τιμή να παίζει δίπλα σε μία καλλιτέχνιδα με το εκτόπισμα της Άννας Βίσση. Ανάμεσα στους θεατές βρίσκονταν συγγενείς και φίλες της από το σχολείο, με εκείνους να γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα πως, έπειτα από 18 χρόνια σκληρής δουλειάς, η Αθηνά ετοιμαζόταν να ζήσει «το καλύτερο σόου της ζωής της».
Η ευθύνη ήταν μεγάλη, με την ίδια να περιγράφει τα συναισθήματά της μόλις βγήκε στη σκηνή: «Έμεινα με ανοιχτό το στόμα. Είπα στον εαυτό μου "Αθηνά τώρα συγκεντρώσου, πρέπει να παίξεις τέλεια, γιατί σε εμπιστεύτηκε η καλύτερη τραγουδίστρια της Ελλάδας". Είχα κλειστά τα μάτια για να συγκεντρωθώ και ένιωθα ότι παίζω μόνη μου».
Εκτός από την αδρεναλίνη καθ’ όλη τη διάρκεια του σόου, με το κοινό να δίνει τον παλμό, επικρατούσε και έντονη συγκίνηση: «Έβλεπα το πάθος τους για την Άννα, ακόμα και από άτομα μικρής ηλικίας, την αγαπούν τόσο πολύ» ενώ και μία προσωπική συνειδητοποίηση ήταν αρκετή για να την κάνει να ανατριχιάσει: «Είπα στον εαυτό μου "τα κατάφερες τελικά". Σκέφτηκα ότι από εκεί που έφευγα κρυφά από το σπίτι μου για να παίξω στα μπουζούκια, βρέθηκα δίπλα στην απόλυτη».
«Μου έλεγε "παίξε σόλο για τον κόσμο, μην μασάς, είναι η ώρα σου"»
Από τα κομμάτια που έπαιξε τουμπερλέκι, εκτός από αυτά που συμμετείχε με ηλεκτρονικά κρουστά, κορυφαία στιγμή για τη μουσικό ήταν το σόλο της μετά το «Παραλύω». Όσο λοιπόν βρισκόταν μπροστά στη σκηνή, η Άννα Βίσση της έδωσε χώρο να παρουσιάσει την αγάπη της για το συγκεκριμένο όργανο, δείχνοντας παράλληλα να απολαμβάνει το παίξιμό της. «Μου έδωσε σόλο και παραπάνω χρόνο και εγώ από το άγχος μου δεν το έπαιξα όλο. Ένιωθα σεβασμό που ήταν δίπλα μου. Μου έλεγε παίξε σόλο για τον κόσμο, μην μασάς, κάνε ό,τι θες, είναι η ώρα σου. Από το άγχος μου έκοψα το σόλο, ένιωθα σεβασμό που στεκόταν δίπλα μου».
Χαρακτηριστική είναι μάλιστα η στιγμή που η Αθηνά τελειώνει το σόλο, πλησιάζει την Άννα Βίσση και δίνουν τα χέρια για να ακολουθήσει η «Κραυγή». Όπως εξηγεί η ίδια, πρόκειται για μία εντελώς «αυθόρμητη κίνηση».
Η βραδιά έκλεισε με έντονη συγκίνηση για την Αθηνά Θεοδωρίδου, που βρέθηκε στη σκηνή του ΟΑΚΑ, δίπλα στην Άννα Βίσση, εκπληρώνοντας ένα όνειρο χρόνων: «Όταν τελειώσαμε έκλαιγα, μου βγήκε η πίεση. Ακόμα δεν έχω καταλάβει τι έζησα».
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