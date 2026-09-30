«Είσαι η Αθηνά Θεοδωρίδου; Eίμαι η Άννα Βίσση»: Πώς το κορίτσι με το τουμπερλέκι από τη Δράμα βρέθηκε στη σκηνή του ΟΑΚΑ



Οι πρόβες στο ΟΑΚΑ και το σόλο στη σκηνή

Σεπτεμβρίου

Όπως μεταφέρει η μουσικός, το τηλέφωνό της χτύπησε σε μία περίοδο που είχε πειστεί ότι «και ταλέντο να έχεις δεν μετράει σε αυτόν τον χώρο. Εγώ ήθελα να παίζω σόλο, να με ακούει ο κόσμος». Ένα βράδυ λοιπόν, χτυπάει το κινητό της. «Είσαι η Αθηνά Θεοδωρίδου;» τη ρώτησε μία φωνή και συνέχισε «είμαι η Άννα Βίσση». Η έκπληξη για την Αθηνά ήταν απερίγραπτη: «Έπαθα σοκ, έτρεμα, έκλαιγα από τη χαρά μου, δεν μπορούσα να το πιστέψω. Νόμιζα ότι μου κάνουν πλάκα».Όσο για το πώς τη βρήκε η τραγουδίστρια και τι αναζητούσε από εκείνη, η Αθηνά Θεοδωρίδου λέει: «Ήθελε μία γυναίκα με τουμπερλέκι και άρχισε να ψάχνει στο Google. Ανάμεσα σε κάποια ονόματα βρήκε και εμένα. Της άρεσε η ενέργεια, το πάθος και το παίξιμό μου». Έπειτα, ακολούθησαν κάποιες συναντήσεις στην Αθήνα και μερικές συνεργασίες σε εμφανίσεις της Άννας Βίσση.Από την 1η μέχρι και τις 25, μία ημέρα πριν από τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ, η Αθηνά Θεοδωρίδου βρισκόταν στην Αθήνα, με τις προετοιμασίες να προχωρούν με πυρετώδεις ρυθμούς. Πολύ γρήγορα κατάλαβε ότι βρισκόταν δίπλα σε μία τραγουδίστρια που, όπως λέει, δεν της ξεφεύγει τίποτα: «Έχει τρομερή αντίληψη πάνω στη μουσική, ακόμα και όταν έκανα ένα μικρό λαθάκι στην πρόβα μου είπε "αυτό το άκουσα, δεν το έπαιξες". Δεν το άκουσε κανείς, όμως εκείνη άκουσε ακόμα και ένα χτύπημα που δεν έγινε».Η μεγάλη βραδιά, στο κατάμεστο Ολυμπιακό Στάδιο, είχε ιδιαίτερη αξία για τη μουσικό, καθώς είχε την τεράστια τιμή να παίζει δίπλα σε μία καλλιτέχνιδα με το εκτόπισμα της Άννας Βίσση. Ανάμεσα στους θεατές βρίσκονταν συγγενείς και φίλες της από το σχολείο, με εκείνους να γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα πως, έπειτα από 18 χρόνια σκληρής δουλειάς, η Αθηνά ετοιμαζόταν να ζήσει «το καλύτερο σόου της ζωής της».Η ευθύνη ήταν μεγάλη, με την ίδια να περιγράφει τα συναισθήματά της μόλις βγήκε στη σκηνή: «Έμεινα με ανοιχτό το στόμα. Είπα στον εαυτό μου "Αθηνά τώρα συγκεντρώσου, πρέπει να παίξεις τέλεια, γιατί σε εμπιστεύτηκε η καλύτερη τραγουδίστρια της Ελλάδας". Είχα κλειστά τα μάτια για να συγκεντρωθώ και ένιωθα ότι παίζω μόνη μου».Εκτός από την αδρεναλίνη καθ’ όλη τη διάρκεια του σόου, με το κοινό να δίνει τον παλμό, επικρατούσε και έντονη συγκίνηση: «Έβλεπα το πάθος τους για την Άννα, ακόμα και από άτομα μικρής ηλικίας, την αγαπούν τόσο πολύ» ενώ και μία προσωπική συνειδητοποίηση ήταν αρκετή για να την κάνει να ανατριχιάσει: «Είπα στον εαυτό μου "τα κατάφερες τελικά". Σκέφτηκα ότι από εκεί που έφευγα κρυφά από το σπίτι μου για να παίξω στα μπουζούκια, βρέθηκα δίπλα στην απόλυτη».Από τα κομμάτια που έπαιξε τουμπερλέκι, εκτός από αυτά που συμμετείχε με ηλεκτρονικά κρουστά, κορυφαία στιγμή για τη μουσικό ήταν το σόλο της μετά το «Παραλύω». Όσο λοιπόν βρισκόταν μπροστά στη σκηνή, η Άννα Βίσση της έδωσε χώρο να παρουσιάσει την αγάπη της για το συγκεκριμένο όργανο, δείχνοντας παράλληλα να απολαμβάνει το παίξιμό της. «Μου έδωσε σόλο και παραπάνω χρόνο και εγώ από το άγχος μου δεν το έπαιξα όλο. Ένιωθα σεβασμό που ήταν δίπλα μου. Μου έλεγε παίξε σόλο για τον κόσμο, μην μασάς, κάνε ό,τι θες, είναι η ώρα σου. Από το άγχος μου έκοψα το σόλο, ένιωθα σεβασμό που στεκόταν δίπλα μου».Χαρακτηριστική είναι μάλιστα η στιγμή που η Αθηνά τελειώνει το σόλο, πλησιάζει την Άννα Βίσση και δίνουν τα χέρια για να ακολουθήσει η «Κραυγή». Όπως εξηγεί η ίδια, πρόκειται για μία εντελώς «αυθόρμητη κίνηση».Η βραδιά έκλεισε με έντονη συγκίνηση για την Αθηνά Θεοδωρίδου, που βρέθηκε στη σκηνή του ΟΑΚΑ, δίπλα στην Άννα Βίσση, εκπληρώνοντας ένα όνειρο χρόνων: «Όταν τελειώσαμε έκλαιγα, μου βγήκε η πίεση. Ακόμα δεν έχω καταλάβει τι έζησα».