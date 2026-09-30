«Η Γάκα διψούσε για χρήμα και εξουσία, φοβόμασταν τη στραβή από τις παλαβομάρες της» λέει πρώην συνεργάτης του Θεοδωρόπουλου

«Η Ιωάννα Γάκα ήταν το αφεντικό της σχέσης τους» είπε ο πρώην συνεργάτης του γιατρού, ενώ για τον Ηλία Θεοδωρόπουλο ανάφερε πως «πολλές φορές του άρεσε να φέρνει ασθενείς και εργαζόμενες σε δύσκολη θέση αλλά στο όριο»