Σταμάτης Κραουνάκης για το τηλεφώνημα με τον Γιώργο Μαζωνάκη μία ημέρα πριν πεθάνει: Μιλούσαμε για μία ώρα, ήταν καθαρό, λαϊκό, γνήσιο παιδί, στο καλό να πάει
Σταμάτης Κραουνάκης για το τηλεφώνημα με τον Γιώργο Μαζωνάκη μία ημέρα πριν πεθάνει: Μιλούσαμε για μία ώρα, ήταν καθαρό, λαϊκό, γνήσιο παιδί, στο καλό να πάει
Ο μουσικοσυνθέτης αποχαιρέτισε τον τραγουδιστή και μοιράστηκε στιγμές από τη φιλία και τη συνεργασία τους - «Τον καμάρωνα που πήγαινε και έτρωγε στη μάνα του και έλεγα μέσα μου "δεν χάλασε αυτός"»
Τον Γιώργο Μαζωνάκη αποχαιρέτισε ο Σταμάτης Κραουνάκης περιγράφοντας τον ως έναν καθαρό, λαϊκό και γνήσιο άνθρωπο, ενώ παράλληλα αποκάλυψε πως μία ημέρα πριν φύγει ο καλλιτέχνης από τη ζωή, μίλησαν στο τηλέφωνο για περίπου μία ώρα.
Ο τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 54 ετών. Την Πέμπτη, ο Σταμάτης Κραουνάκης προχώρησε σε μία μακροσκελή ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook εκφράζοντας τα συναισθήματά του για την ξαφνική απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ μοιράστηκε και μερικά στοιχεία της συνομιλίας που είχαν πριν φύγει από τη ζωή. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε και σε στιγμές από τη συνεργασία και τη φιλία τους.
Αρχικά, έγραψε: «Τίποτα σήμερα. Πέμπτη 10, Σεπτεμβρίου. Προχθές το βράδυ μου τηλεφώνησες δεν σε είχα περάσει στο κινητό, απαντούσα μονολεκτικά "ποιος είναι" λέω "Μαζώ" μου λες. Σε πήρα μιλάγαμε 1 ώρα περίπου, γελάγαμε όπως πάντα σαν παιδιά που ετοιμάζουμε κάποια καινούρια ζημιά. Ήθελες να έρθω στην Τεχνόπολη, μου είπες να πούμε το ξημερώνει πάλι. Σου λέω δεν βγαίνω πια αγάπη μου, δεν μπορώ κάνω κάτι άλλα. Θα σου πω άμα έχεις όρεξη να έρθεις να δεις».
Έπειτα, θυμήθηκε τη συνεργασία τους στο «Ξημερώνει Πάλι» για την ταινία του Νίκου Παναγιωτόπουλου, «Κουράστηκα να Σκοτώνω τους Αγαπητικούς σου»: «Βρήκα τι έγραφα τότε που έφυγε ο Νίκος. Ξημερώνει πάλι: Παναγιωτόπουλος πάλι. Αστυνομικό. Απίθανο φιλμ. Ο Μαζωνάκης μας ήρθε στο μυαλό σαν το σωστό πρόσωπο. Ωραίες ορχήστρες, ωραίο σι ντι. Κουράστηκα να σκοτώνω τους αγαπητικούς Σου. Το Καμικάζι πολύ ωραίο λαϊκό τραγούδι επίσης. Α το αγαπώ πολύ το Κουράστηκα. Ορφανός χωρίς τον Παναγιωτόπουλο. Και τα ταξίδια του. Θυμήθηκα που μου διάβασε το σενάριο και ήταν πρωταγωνίστρια μία που την έπαιζε η Θεοφανία, που ήταν γλάστρα στα μπουζούκια. Και μου λέει ο Νίκος "ποιον να πάρουμε να κάνει τον τραγουδιστή στα μπουζούκια" μου έλεγε κάτι γυναικεία ονόματα. Του λέω να πάρουμε το Μαζωνάκη δεν τον ήξερε, του έστειλα, του άρεσε και τον ρώτησα και τον δικό μας και είπε "α ωραία ευχαριστώ πολύ"».
Ο μουσικοσυνθέτης περιέγραψε στη συνέχεια τον αυθόρμητο τρόπο με τον οποίο συνεργάζονταν με τον τραγουδιστή: «Έτσι θα κάναμε πάντα με το Γιώργο δεν το πολύ κουβεντιάζαμε. Είχε έρθει στο στούντιο στο Χολαργό δεν υπάρχει πια αυτό το στούντιο. Τότε συνέχεια εκεί έγραφα τα πάντα. Έφυγε και το παιδί που είχε το στούντιο απ’ τον πατέρα του. Ένας άγγελος κι αυτός. Ο Χρήστος ο Κοσμάς. Ήρθε ο Γιώργος να γράψουμε. Έλεγε δυο φράσεις έβγαινε έξω. Ξανά μέσα δύο φράσεις. Ξανά έξω. Του λέω κάποια στιγμή "επειδή δεν προχωράγαμε. Γιώργο μου έγραψε στ’ αρχίδια σου τον Κραουνάκη, γιατί δεν με βλέπω να τελειώνουμε και θα μας κυνηγάει ο Παναγιωτόπουλος". Μετά τον παρέλαβε η Μαριάννα του Νίκου και του έβαλε αυτά τα καπελάκια, είναι κούκλος. Πήγα και στο γύρισμα που ήταν κάτι με μαύρες σακούλες και πετάγανε συνέχεια λουλούδια μπροστά στην κάμερα».
Ακολούθως, αναφέρθηκε στο πώς υποδέχτηκαν αρχικά το τραγούδι, στις δυσκολίες που αντιμετώπισε, αλλά και στην επιτυχία που τελικά γνώρισε: «Όταν έσκασε το τραγούδι δεν το έπαιζε κανείς ο σταθμός που έπαιζε Μαζωνάκηδες δεν ήθελε εμένα ο μελωδία που έπαιζε εμένα δεν ήθελε το Μαζωνάκη. Θυμάμαι λεπτομέρειες. Παρ’ όλα αυτά το τραγούδι ορφανό αγαπήθηκε από τον κόσμο έγινε επιτυχία και μετά από λίγο καιρό του έσκασε και το Gucci φόρεμα και τα δύο μαζί αγκαλίτσα κάνανε ένα χαμό όσο να 'ναι. Όποτε μου ζήταγε ήμουνα απίκο. Οπότε του ζήταγα ήτανε απίκο».
Ο Σταμάτης Κραουνάκης μίλησε και για τον τρόπο με τον οποίο έβλεπε τον Γιώργο Μαζωνάκη στην προσωπική του ζωή, εκφράζοντας τον θαυμασμό του για τη σχέση του με τη μητέρα του: «Τον καμάρωνα που πήγαινε και έτρωγε στη μάνα του και έλεγα μέσα μου δεν χάλασε αυτός».
Έπειτα, περιέγραψε τη στιγμή που πληροφορήθηκε τον θάνατο του τραγουδιστή και την αρχική του δυσπιστία: «Και προχθές στα τηλέφωνα. Αφού έβλεπα τον Τσίπρα και με πήρε η Ναταλί και μου είπε "πέθανε ο Μαζωνάκης" της λέω ά"ντε καλέ αφού προχθές μιλάγαμε είναι ψέματα". Όσο έβλεπα τον Τσίπρα πέφτανε κι άλλα τηλέφωνα και μετά άρχισαν τα κανάλια».
Ο μουσικοσυνθέτης εξήγησε γιατί κατά τη γνώμη του ο Γιώργος Μαζωνάκης ξεχώριζε στο λαϊκό τραγούδι: «Για εμένα η τελευταία αναγνωρίσιμη φωνή στο λαϊκό τραγούδι. Από κει και μετά όλο ψάχνεσαι ποιον ή ποιαν ακούς! Όλοι μοιάζουν μεταξύ τους. Αν δεν ξέρεις ποιος λέει το τάδε τραγούδι τους μπερδεύεις. Λογικά λυπήθηκε ο μεγάλος κόσμος που τον αγάπησε τόσο και πέρασε τόσο καλά μαζί του. Τολμηρός πως κράταγε μικρόφωνο ανάποδα τι φόραγε γούσταρε να κάνει ντόρο. Το διασκέδαζε πολύ. Καθαρός λαϊκό παιδί γνήσιο. Στο καλό να πάει. Υπόγραψε τον μύθο του. Το σκυλί εδώ δεν λέει να ησυχάσει».
Τέλος, ο Σταμάτης Κραουνάκης παραδέχτηκε πως η απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη τον επηρέασε έντονα: «Να αυτό από το secret mad. Επέμενε πολύ η Καλλιόπη να το κάνουμε. Το καράβι που φαίνεται από την πόρτα λεγόταν Άγιος Νεκτάριος. Είναι στο μικρό ναυπηγείο του μπαμπά του. Στα σχόλια σας βάζω και όλο το soundtrack είναι από τα πιο αγαπημένα μου. Καλημέρα παιδιά! Μας έπεσε βαρύ αυτό. Θα βγω στο Μάνο και στο Γιάννη στο πρωινό ώρα Ελλάδος σήμερα να πω δυο κουβέντες. Συγγνώμη που σε όλα τα υπόλοιπα όχι. Δεν άντεχα! Προχθές μιλάγαμε 1 ώρα. Δεν άντεχα».
Δείτε την ανάρτησή του
Ο τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 54 ετών. Την Πέμπτη, ο Σταμάτης Κραουνάκης προχώρησε σε μία μακροσκελή ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook εκφράζοντας τα συναισθήματά του για την ξαφνική απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ μοιράστηκε και μερικά στοιχεία της συνομιλίας που είχαν πριν φύγει από τη ζωή. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε και σε στιγμές από τη συνεργασία και τη φιλία τους.
Αρχικά, έγραψε: «Τίποτα σήμερα. Πέμπτη 10, Σεπτεμβρίου. Προχθές το βράδυ μου τηλεφώνησες δεν σε είχα περάσει στο κινητό, απαντούσα μονολεκτικά "ποιος είναι" λέω "Μαζώ" μου λες. Σε πήρα μιλάγαμε 1 ώρα περίπου, γελάγαμε όπως πάντα σαν παιδιά που ετοιμάζουμε κάποια καινούρια ζημιά. Ήθελες να έρθω στην Τεχνόπολη, μου είπες να πούμε το ξημερώνει πάλι. Σου λέω δεν βγαίνω πια αγάπη μου, δεν μπορώ κάνω κάτι άλλα. Θα σου πω άμα έχεις όρεξη να έρθεις να δεις».
Έπειτα, θυμήθηκε τη συνεργασία τους στο «Ξημερώνει Πάλι» για την ταινία του Νίκου Παναγιωτόπουλου, «Κουράστηκα να Σκοτώνω τους Αγαπητικούς σου»: «Βρήκα τι έγραφα τότε που έφυγε ο Νίκος. Ξημερώνει πάλι: Παναγιωτόπουλος πάλι. Αστυνομικό. Απίθανο φιλμ. Ο Μαζωνάκης μας ήρθε στο μυαλό σαν το σωστό πρόσωπο. Ωραίες ορχήστρες, ωραίο σι ντι. Κουράστηκα να σκοτώνω τους αγαπητικούς Σου. Το Καμικάζι πολύ ωραίο λαϊκό τραγούδι επίσης. Α το αγαπώ πολύ το Κουράστηκα. Ορφανός χωρίς τον Παναγιωτόπουλο. Και τα ταξίδια του. Θυμήθηκα που μου διάβασε το σενάριο και ήταν πρωταγωνίστρια μία που την έπαιζε η Θεοφανία, που ήταν γλάστρα στα μπουζούκια. Και μου λέει ο Νίκος "ποιον να πάρουμε να κάνει τον τραγουδιστή στα μπουζούκια" μου έλεγε κάτι γυναικεία ονόματα. Του λέω να πάρουμε το Μαζωνάκη δεν τον ήξερε, του έστειλα, του άρεσε και τον ρώτησα και τον δικό μας και είπε "α ωραία ευχαριστώ πολύ"».
Ο μουσικοσυνθέτης περιέγραψε στη συνέχεια τον αυθόρμητο τρόπο με τον οποίο συνεργάζονταν με τον τραγουδιστή: «Έτσι θα κάναμε πάντα με το Γιώργο δεν το πολύ κουβεντιάζαμε. Είχε έρθει στο στούντιο στο Χολαργό δεν υπάρχει πια αυτό το στούντιο. Τότε συνέχεια εκεί έγραφα τα πάντα. Έφυγε και το παιδί που είχε το στούντιο απ’ τον πατέρα του. Ένας άγγελος κι αυτός. Ο Χρήστος ο Κοσμάς. Ήρθε ο Γιώργος να γράψουμε. Έλεγε δυο φράσεις έβγαινε έξω. Ξανά μέσα δύο φράσεις. Ξανά έξω. Του λέω κάποια στιγμή "επειδή δεν προχωράγαμε. Γιώργο μου έγραψε στ’ αρχίδια σου τον Κραουνάκη, γιατί δεν με βλέπω να τελειώνουμε και θα μας κυνηγάει ο Παναγιωτόπουλος". Μετά τον παρέλαβε η Μαριάννα του Νίκου και του έβαλε αυτά τα καπελάκια, είναι κούκλος. Πήγα και στο γύρισμα που ήταν κάτι με μαύρες σακούλες και πετάγανε συνέχεια λουλούδια μπροστά στην κάμερα».
Ακολούθως, αναφέρθηκε στο πώς υποδέχτηκαν αρχικά το τραγούδι, στις δυσκολίες που αντιμετώπισε, αλλά και στην επιτυχία που τελικά γνώρισε: «Όταν έσκασε το τραγούδι δεν το έπαιζε κανείς ο σταθμός που έπαιζε Μαζωνάκηδες δεν ήθελε εμένα ο μελωδία που έπαιζε εμένα δεν ήθελε το Μαζωνάκη. Θυμάμαι λεπτομέρειες. Παρ’ όλα αυτά το τραγούδι ορφανό αγαπήθηκε από τον κόσμο έγινε επιτυχία και μετά από λίγο καιρό του έσκασε και το Gucci φόρεμα και τα δύο μαζί αγκαλίτσα κάνανε ένα χαμό όσο να 'ναι. Όποτε μου ζήταγε ήμουνα απίκο. Οπότε του ζήταγα ήτανε απίκο».
Ο Σταμάτης Κραουνάκης μίλησε και για τον τρόπο με τον οποίο έβλεπε τον Γιώργο Μαζωνάκη στην προσωπική του ζωή, εκφράζοντας τον θαυμασμό του για τη σχέση του με τη μητέρα του: «Τον καμάρωνα που πήγαινε και έτρωγε στη μάνα του και έλεγα μέσα μου δεν χάλασε αυτός».
Έπειτα, περιέγραψε τη στιγμή που πληροφορήθηκε τον θάνατο του τραγουδιστή και την αρχική του δυσπιστία: «Και προχθές στα τηλέφωνα. Αφού έβλεπα τον Τσίπρα και με πήρε η Ναταλί και μου είπε "πέθανε ο Μαζωνάκης" της λέω ά"ντε καλέ αφού προχθές μιλάγαμε είναι ψέματα". Όσο έβλεπα τον Τσίπρα πέφτανε κι άλλα τηλέφωνα και μετά άρχισαν τα κανάλια».
Ο μουσικοσυνθέτης εξήγησε γιατί κατά τη γνώμη του ο Γιώργος Μαζωνάκης ξεχώριζε στο λαϊκό τραγούδι: «Για εμένα η τελευταία αναγνωρίσιμη φωνή στο λαϊκό τραγούδι. Από κει και μετά όλο ψάχνεσαι ποιον ή ποιαν ακούς! Όλοι μοιάζουν μεταξύ τους. Αν δεν ξέρεις ποιος λέει το τάδε τραγούδι τους μπερδεύεις. Λογικά λυπήθηκε ο μεγάλος κόσμος που τον αγάπησε τόσο και πέρασε τόσο καλά μαζί του. Τολμηρός πως κράταγε μικρόφωνο ανάποδα τι φόραγε γούσταρε να κάνει ντόρο. Το διασκέδαζε πολύ. Καθαρός λαϊκό παιδί γνήσιο. Στο καλό να πάει. Υπόγραψε τον μύθο του. Το σκυλί εδώ δεν λέει να ησυχάσει».
Τέλος, ο Σταμάτης Κραουνάκης παραδέχτηκε πως η απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη τον επηρέασε έντονα: «Να αυτό από το secret mad. Επέμενε πολύ η Καλλιόπη να το κάνουμε. Το καράβι που φαίνεται από την πόρτα λεγόταν Άγιος Νεκτάριος. Είναι στο μικρό ναυπηγείο του μπαμπά του. Στα σχόλια σας βάζω και όλο το soundtrack είναι από τα πιο αγαπημένα μου. Καλημέρα παιδιά! Μας έπεσε βαρύ αυτό. Θα βγω στο Μάνο και στο Γιάννη στο πρωινό ώρα Ελλάδος σήμερα να πω δυο κουβέντες. Συγγνώμη που σε όλα τα υπόλοιπα όχι. Δεν άντεχα! Προχθές μιλάγαμε 1 ώρα. Δεν άντεχα».
Δείτε την ανάρτησή του
Δείτε το βίντεο με το οποίο συνόδευσε ο Σταμάτης Κρουνάκης την ανάρτησή του
Ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε από καρδιακή ανακοπή, ενώ βρισκόταν σε κλινική στο Κολωνάκι. Όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της Τετάρτης, όταν ο τραγουδιστής μετέβη στην κλινική Stem Cell, στην οδό Καρνεάδου 11. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, είχε πραγματοποιήσει από την προηγούμενη ημέρα ένα πρώτο ραντεβού, καθώς την Τετάρτη ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει θεραπεία.
Κατά τη διαδικασία τοποθέτησης φλεβοκαθετήρα, ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, να αισθάνθηκε έντονο πόνο στο στήθος και στη συνέχεια να υπέστη ανακοπή. Από την κλινική ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ ότι ο τραγουδιστής είχε υποστεί καρδιακό επεισόδιο. Η κλήση πραγματοποιήθηκε στις 16:21.
Επτά λεπτά αργότερα, στις 16:28, έφτασε στο σημείο διασώστης του ΕΚΑΒ με μοτοσικλέτα, ο οποίος ξεκίνησε άμεσα προσπάθεια καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ). Λίγα λεπτά μετά έφτασε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον Γιώργο Μαζωνάκη και τον μετέφερε στο πλησιέστερο εφημερεύον νοσοκομείο, το «Ελπίς». Η άφιξή του στο νοσοκομείο καταγράφηκε στις 16:45. Στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου συνεχίστηκαν οι προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Η κατάσταση ήταν μη αναστρέψιμη και ο θάνατός του διαπιστώθηκε και τυπικά στις 17:40.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του νοσοκομείου:
«Στις 9/9/2026 και ώρα 16:45 το απόγευμα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό, ο Γιώργος Μαζωνάκης, γεννηθείς το 1972. Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλλου, χωρίς επιτυχή έκβαση. Επίσημη ώρα θανάτου 17:40. Η Διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος».
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