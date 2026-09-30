Πιτ Ντέιβιντσον για τον εθισμό στα ναρκωτικά: Άρχισε να γίνεται τρομακτικό γιατί δεν ένιωθα πια ότι ήμουν υπό την επήρεια
Πιτ Ντέιβιντσον για τον εθισμό στα ναρκωτικά: Άρχισε να γίνεται τρομακτικό γιατί δεν ένιωθα πια ότι ήμουν υπό την επήρεια
Αντίθετα, ένιωθα «φτιαγμένος», όταν δεν έκανα χρήση, οπότε σκέφτηκα ότι αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα, εκμυστηρεύτηκε ο κωμικός
Στην περίοδο της εξάρτησής του από τα ναρκωτικά ανέτρεξε ο Πιτ Ντέιβιντσον, αποκαλύπτοντας ότι κάποια στιγμή η κατάσταση είχε γίνει τόσο σοβαρή, ώστε ο ίδιος άρχισε να φοβάται.
«Άρχισε να γίνεται τρομακτικό, γιατί δεν ένιωθα πια ότι ήμουν υπό την επήρεια. Αντίθετα, ένιωθα “φτιαγμένος” όταν δεν έκανα χρήση, οπότε σκέφτηκα ότι αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα», εκμυστηρεύτηκε σε συνέντευξή του στο Variety.
Ο 32χρονος κωμικός εξομολογήθηκε ότι, στην κορύφωση του εθισμού του, έκανε χρήση κεταμίνης, LSD, παραισθησιογόνων μανιταριών και υποξειδίου του αζώτου, ενώ κάπνιζε μαριχουάνα όλη μέρα και έπαιρνε χάπια καθημερινά. «Ήταν κεταμίνη. Την έπαιρνα σε υγρή μορφή και τη “μαγείρευα”. Έπαιρνα επίσης LSD, παραισθησιογόνα μανιτάρια, εισέπνεα υποξείδιο του αζώτου, κάπνιζα μαριχουάνα όλη μέρα και έπαιρνα χάπια κάθε μέρα», θυμήθηκε.
Όπως είπε, έφτασε σε οριακό σημείο του το καλοκαίρι του 2023, μετά την κυκλοφορία της αυτοβιογραφικής σειράς «Bupkis», στην οποία υποδυόταν στην ουυσία τον εαυτό του. Το ίδιο καλοκαίρι είχε συμπληρωθεί και ένας χρόνος από την αποχώρησή του από το «Saturday Night Live», με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ιδιαίτερη δομή στην καθημερινότητά του.
Σύμφωνα με τον Ντέιβιντσον, το να υποδύεται τον εαυτό του και να επιστρέφει διαρκώς σε προσωπικές και δύσκολες εμπειρίες ήταν ψυχοφθόρο. Όπως είπε, αναγκάστηκε να ξαναζήσει ορισμένες από τις πιο σκοτεινές στιγμές της ζωής του και στράφηκε στις ουσίες για να μουδιάσει τον πόνο.
Καθοριστική αποδείχθηκε μια κλήση μέσω FaceTime από τη μητέρα του, Έιμι, η οποία του είπε ότι ο μεγαλύτερος φόβος της ήταν να ξυπνήσει μια μέρα και να μάθει από τις ειδήσεις ότι του είχε συμβεί κάτι κακό. «Έφτασα σε ένα σημείο που δεν μπορούσα πια να της το κάνω αυτό», εξήγησε.
Ο Ντέιβιντσον μπήκε στη συνέχεια σε κέντρο απεξάρτησης και αποχώρησε από το «Bupkis», παρότι η σειρά του Peacock είχε ήδη ανανεωθεί για δεύτερη σεζόν. «Ήμουν κι εγώ μέρος του προβλήματος που μισούσα περισσότερο, δηλαδή αυτής της εισβολής στην προσωπική μου ζωή. Ουσιαστικά το τροφοδοτούσα και συνέχιζα την ίδια αφήγηση», παραδέχθηκε.
Παρότι είχε ήδη βρεθεί αρκετές φορές στο παρελθόν σε κέντρο απεξάρτησης, ο Ντέιβιντσον είπε ότι αυτή τη φορά αντιμετώπισε πολύ πιο σοβαρά την προσπάθειά του να παραμείνει νηφάλιος. «Όταν έκλεισα τα 30 και βρισκόμουν εκεί, ήταν πραγματικά ένα πολύ χαμηλό σημείο. Δεν συνέβαιναν και πολλά στην καριέρα μου και σκεφτόμουν: “Αυτό είναι χάλια. Δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο”. Και δεν μπορείς να το κάνεις για κάποιον άλλον ή για μια δουλειά. Πρέπει πραγματικά να το θέλεις. Και όταν έχεις φτάσει στο τέλος σου, έχεις φτάσει στο τέλος σου».
Πλέον είναι νηφάλιος και πίνει ελάχιστα. «Δεν μπλέκω πια με ναρκωτικά. Έχουν περάσει δύο ή τρία χρόνια από τότε που έκανα πραγματικά σκληρές ουσίες και περίπου ένας χρόνος ή περισσότερο από τότε που σταμάτησα τη μαριχουάνα. Παράξενο, αλλά το πιο δύσκολο απ’ όλα ήταν να κόψω τη μαριχουάνα», σημείωσε.
«Άρχισε να γίνεται τρομακτικό, γιατί δεν ένιωθα πια ότι ήμουν υπό την επήρεια. Αντίθετα, ένιωθα “φτιαγμένος” όταν δεν έκανα χρήση, οπότε σκέφτηκα ότι αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα», εκμυστηρεύτηκε σε συνέντευξή του στο Variety.
Ο 32χρονος κωμικός εξομολογήθηκε ότι, στην κορύφωση του εθισμού του, έκανε χρήση κεταμίνης, LSD, παραισθησιογόνων μανιταριών και υποξειδίου του αζώτου, ενώ κάπνιζε μαριχουάνα όλη μέρα και έπαιρνε χάπια καθημερινά. «Ήταν κεταμίνη. Την έπαιρνα σε υγρή μορφή και τη “μαγείρευα”. Έπαιρνα επίσης LSD, παραισθησιογόνα μανιτάρια, εισέπνεα υποξείδιο του αζώτου, κάπνιζα μαριχουάνα όλη μέρα και έπαιρνα χάπια κάθε μέρα», θυμήθηκε.
Όπως είπε, έφτασε σε οριακό σημείο του το καλοκαίρι του 2023, μετά την κυκλοφορία της αυτοβιογραφικής σειράς «Bupkis», στην οποία υποδυόταν στην ουυσία τον εαυτό του. Το ίδιο καλοκαίρι είχε συμπληρωθεί και ένας χρόνος από την αποχώρησή του από το «Saturday Night Live», με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ιδιαίτερη δομή στην καθημερινότητά του.
Σύμφωνα με τον Ντέιβιντσον, το να υποδύεται τον εαυτό του και να επιστρέφει διαρκώς σε προσωπικές και δύσκολες εμπειρίες ήταν ψυχοφθόρο. Όπως είπε, αναγκάστηκε να ξαναζήσει ορισμένες από τις πιο σκοτεινές στιγμές της ζωής του και στράφηκε στις ουσίες για να μουδιάσει τον πόνο.
Pete Davidson lists all the drugs he did daily before checking into rehab: ‘It got scary’ https://t.co/9VLscIvrUZ pic.twitter.com/waOZMqmXh2— Page Six (@PageSix) September 30, 2026
Ο Ντέιβιντσον μπήκε στη συνέχεια σε κέντρο απεξάρτησης και αποχώρησε από το «Bupkis», παρότι η σειρά του Peacock είχε ήδη ανανεωθεί για δεύτερη σεζόν. «Ήμουν κι εγώ μέρος του προβλήματος που μισούσα περισσότερο, δηλαδή αυτής της εισβολής στην προσωπική μου ζωή. Ουσιαστικά το τροφοδοτούσα και συνέχιζα την ίδια αφήγηση», παραδέχθηκε.
Παρότι είχε ήδη βρεθεί αρκετές φορές στο παρελθόν σε κέντρο απεξάρτησης, ο Ντέιβιντσον είπε ότι αυτή τη φορά αντιμετώπισε πολύ πιο σοβαρά την προσπάθειά του να παραμείνει νηφάλιος. «Όταν έκλεισα τα 30 και βρισκόμουν εκεί, ήταν πραγματικά ένα πολύ χαμηλό σημείο. Δεν συνέβαιναν και πολλά στην καριέρα μου και σκεφτόμουν: “Αυτό είναι χάλια. Δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο”. Και δεν μπορείς να το κάνεις για κάποιον άλλον ή για μια δουλειά. Πρέπει πραγματικά να το θέλεις. Και όταν έχεις φτάσει στο τέλος σου, έχεις φτάσει στο τέλος σου».
Πλέον είναι νηφάλιος και πίνει ελάχιστα. «Δεν μπλέκω πια με ναρκωτικά. Έχουν περάσει δύο ή τρία χρόνια από τότε που έκανα πραγματικά σκληρές ουσίες και περίπου ένας χρόνος ή περισσότερο από τότε που σταμάτησα τη μαριχουάνα. Παράξενο, αλλά το πιο δύσκολο απ’ όλα ήταν να κόψω τη μαριχουάνα», σημείωσε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα