Το αντίο πρώην παίκτριας του The Voice που ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε προτείνει να βαφτίσει το παιδί της: Νονέ μας, θα είμαστε για πάντα οικογένεια
Ο τραγουδιστής είχε ζητήσει πριν από λίγους μήνες να βαφτίσει την κόρη διαγωνιζόμενης από την ομάδα του στο παιχνίδι
Η Μαρίνα Μαμουσάι είχε λάβει μέρος στον μουσικό πρόγραμμα και τον Δεκέμβριο, όσο διαγωνιζόταν στην ομάδα του καλλιτέχνη, εκείνος είχε της ζητήσει να γίνει ο νονός της κόρης της. Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου μετά την είδηση, ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, η πρώην παίκτρια προχώρησε σε μία ανάρτηση στο TikTok, δημοσιεύοντας ένα βίντεο με κοινές φωτογραφίες που είχε βγάλει το παιδί της με τον καλλιτέχνη.
Αν και δεν έχει ξεκαθαριστεί αν η βάφτιση πραγματοποιήθηκε, η Μαρίνα Μαμουσάι αποκάλεσε τον Γιώργο Μαζωνάκη «νονέ μας» και «οικογένεια» προσθέτοντας ότι δύο ημέρες πριν φύγει ο τραγουδιστής από τη ζωή, είχαν μιλήσει.
Πιο αναλυτικά, έγραψε για τη σχέση που ανέπτυξαν τους τελευταίους μήνες: «Μεγάλε μου άνθρωπε. Νονέ μας, φίλε μας και μέντορα μας. Τι να πω; Δεν υπάρχουν λέξεις να περιγράψω την στενοχώρια μας και το πόσο πολύ θα μας λείψεις. Πριν 2 μέρες μιλούσαμε και γελούσαμε και σήμερα δεν είσαι πια εδώ. Πόσο άδικο, πόσο τραγικό. Δεν σου άξιζε. Πόσο πόνο και πόση στενοχώρια έχουμε μοιραστεί; Πόσα πράγματα μου έχεις πει και πόσα σου έχω πει; Θα είμαστε για πάντα μια οικογένεια, εμείς ξεκινήσαμε από δύο ξένοι και γίναμε ένα. Η Λεάνδρα μας θα μεγαλώσει με όλες τις φωτογραφίες μας και τις στιγμές μας και θα της μιλάμε για εσένα, για τα κατορθώματά σου και για το τι άνθρωπος ήσουν. Αναπαύσου εν ειρήνη. Θα μας λείψεις πολύ, με αγάπη το Λεανδράκι σου, Μαρίνα και Στέφανος. Κάποια στιγμή θα ξανά βρεθούμε».
Δείτε το βίντεο
@marinamemousai
Μεγάλε μου άνθρωπε…Νονέ μας…φίλε μας…και μέντορα μας! Τι να πω ; Δεν υπάρχουν λέξεις να περιγράψω την στεναχώρια μας και το πόσο πολύ θα μας λείψεις…πριν 2 μέρες μιλούσαμε και γελούσαμε και σήμερα δεν είσαι πια εδώ… πόσο άδικο, πόσο τραγικό..δε σου άξιζε!! Πόσο πόνο και πόση στεναχώρια έχουμε μοιραστεί ; Πόσα πράγματα μου έχεις πει και πόσα σου έχω πει ; Θα είμαστε για πάντα μια οικογένεια…εμείς ξεκινήσαμε από δύο ξένοι..και γίναμε ΕΝΑ!! Η Λεανδρα μας θα μεγαλώσει με όλες τις φωτογραφίες μας και τις στιγμές μας και θα της μιλάμε για σένα, για τα κατορθώματα σου και για το τι άνθρωπος ήσουν! Αναπαυσου εν ειρήνη…θα μας λείψεις πολύ…με αγάπη το Λεανδρακι σου, Μαρίνα και Στέφανος…κάποια στιγμή θα ξανά βρεθούμε…💔🪦🕊️#giorgosmazonakis #osozwmazw #mazo #mazonakis #mazwnakis @Stefan Gllaci ✅♬ The Last Heat - Toby Kessler
Στο επεισόδιο που είχε προβληθεί στις 13 Δεκεμβρίου στο The Voice, η Μαρίνα, διαγωνιζόμενη της ομάδας του τραγουδιστή, δεν είχε καταφέρει να προκριθεί στον ημιτελικό. Μετά την ολοκλήρωση της εμφάνισής της, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ζητήσει να πάρει στην αγκαλιά του το μωρό της, παρατηρώντας ότι φορούσε μπλούζα που έγραφε «Team Mazw».
Τότε, απευθυνόμενος στη διαγωνιζόμενη, ο τραγουδιστής της είχε κάνει πρόταση να βαφτίσει το παιδί της, λέγοντας: «Θα το βαφτίσω εγώ το παιδί αν είναι». Η Μαρίνα είχε αντιδράσει με έκπληξη, ρωτώντας «ορίστε;», με τον Γιώργο Μαζωνάκη να επαναλαμβάνει: «Θα με πάρεις τηλέφωνο να το βαφτίσω εγώ το παιδί. Να με πάρεις τηλέφωνο». Στη συνέχεια, όταν η παίκτρια είχε ρωτήσει «αλήθεια;», ο καλλιτέχνης είχε απαντήσει: «Ναι, γι’ αυτό στο λέω. Θα μιλήσουμε. Ναι; Θα το βαφτίσω το παιδί λέω».
Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή, μετά από ανακοπή που υπέστη ενώ βρισκόταν σε κλινική στο Κολωνάκι. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, όταν ο τραγουδιστής μετέβη στην κλινική Stem Cell, στην οδό Καρνεάδου 11. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, είχε προγραμματισμένο ραντεβού για θεραπεία, ενόψει και των πολλαπλών επαγγελματικών υποχρεώσεων που είχε το προσεχές διάστημα.
Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης φλεβοκαθετήρα, ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να ένιωσε έντονο πόνο στο στήθος και στη συνέχεια υπέστη ανακοπή. Από την κλινική κλήθηκε το ΕΚΑΒ και οι διασώστες ενημερώθηκαν ότι ο τραγουδιστής είχε υποστεί καρδιακό επεισόδιο. Η κλήση έγινε στις 16:21.
Επτά λεπτά αργότερα, στις 16:28, έφτασε στην κλινική διασώστης του ΕΚΑΒ με μοτοσικλέτα και ξεκίνησε άμεσα προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ). Λίγο αργότερα έφτασε στο σημείο και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραγουδιστή και τον μετέφερε στο πλησιέστερο εφημερεύον νοσοκομείο, το «Ελπίς». Η άφιξή του στο νοσοκομείο καταγράφηκε στις 16:45. Στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών οι προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης συνεχίστηκαν, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η κατάσταση κρίθηκε μη αναστρέψιμη και ο θάνατός του διαπιστώθηκε και τυπικά στις 17:40.
Η επίσημη ανακοίνωση του νοσοκομείου Ελπίς ακολουθεί:
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