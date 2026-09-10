﻿Το αντίο πρώην παίκτριας του The Voice που ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε προτείνει να βαφτίσει το παιδί της: Νονέ μας, θα είμαστε για πάντα οικογένεια

Μαρίνα Μαμουσάι αποκάλεσε τον Γιώργο Μαζωνάκη «νονέ μας» και «οικογένεια» προσθέτοντας ότι δύο ημέρες πριν φύγει ο τραγουδιστής από τη ζωή, είχαν μιλήσει.





@marinamemousai Μεγάλε μου άνθρωπε…Νονέ μας…φίλε μας…και μέντορα μας! Τι να πω ; Δεν υπάρχουν λέξεις να περιγράψω την στεναχώρια μας και το πόσο πολύ θα μας λείψεις…πριν 2 μέρες μιλούσαμε και γελούσαμε και σήμερα δεν είσαι πια εδώ… πόσο άδικο, πόσο τραγικό..δε σου άξιζε!! Πόσο πόνο και πόση στεναχώρια έχουμε μοιραστεί ; Πόσα πράγματα μου έχεις πει και πόσα σου έχω πει ; Θα είμαστε για πάντα μια οικογένεια…εμείς ξεκινήσαμε από δύο ξένοι..και γίναμε ΕΝΑ!! Η Λεανδρα μας θα μεγαλώσει με όλες τις φωτογραφίες μας και τις στιγμές μας και θα της μιλάμε για σένα, για τα κατορθώματα σου και για το τι άνθρωπος ήσουν! Αναπαυσου εν ειρήνη…θα μας λείψεις πολύ…με αγάπη το Λεανδρακι σου, Μαρίνα και Στέφανος…κάποια στιγμή θα ξανά βρεθούμε…💔🪦🕊️#giorgosmazonakis #osozwmazw #mazo #mazonakis #mazwnakis @Stefan Gllaci ✅ ♬ The Last Heat - Toby Kessler

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Ο Γιώργος Μαζωνάκης



Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης φλεβοκαθετήρα, ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να ένιωσε έντονο πόνο στο στήθος και στη συνέχεια υπέστη ανακοπή. Από την κλινική κλήθηκε το ΕΚΑΒ και οι διασώστες ενημερώθηκαν ότι ο τραγουδιστής είχε υποστεί καρδιακό επεισόδιο. Η κλήση έγινε στις 16:21.



Επτά λεπτά αργότερα, στις 16:28, έφτασε στην κλινική διασώστης του ΕΚΑΒ με μοτοσικλέτα και ξεκίνησε άμεσα προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ). Λίγο αργότερα έφτασε στο σημείο και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραγουδιστή και τον μετέφερε στο πλησιέστερο εφημερεύον νοσοκομείο, το «Ελπίς». Η άφιξή του στο νοσοκομείο καταγράφηκε στις 16:45. Στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών οι προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης συνεχίστηκαν, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η κατάσταση κρίθηκε μη αναστρέψιμη και ο θάνατός του διαπιστώθηκε και τυπικά στις 17:40.



Η επίσημη ανακοίνωση του νοσοκομείου Ελπίς ακολουθεί:



Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή, μετά από ανακοπή που υπέστη ενώ βρισκόταν σε κλινική στο Κολωνάκι. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, όταν ο τραγουδιστής μετέβη στην κλινική Stem Cell, στην οδό Καρνεάδου 11. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, είχε προγραμματισμένο ραντεβού για θεραπεία, ενόψει και των πολλαπλών επαγγελματικών υποχρεώσεων που είχε το προσεχές διάστημα.Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης φλεβοκαθετήρα, ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να ένιωσε έντονο πόνο στο στήθος και στη συνέχεια υπέστη ανακοπή. Από την κλινική κλήθηκε το ΕΚΑΒ και οι διασώστες ενημερώθηκαν ότι ο τραγουδιστής είχε υποστεί καρδιακό επεισόδιο. Η κλήση έγινε στις 16:21.Επτά λεπτά αργότερα, στις 16:28, έφτασε στην κλινική διασώστης του ΕΚΑΒ με μοτοσικλέτα και ξεκίνησε άμεσα προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ). Λίγο αργότερα έφτασε στο σημείο και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραγουδιστή και τον μετέφερε στο πλησιέστερο εφημερεύον νοσοκομείο, το «Ελπίς». Η άφιξή του στο νοσοκομείο καταγράφηκε στις 16:45. Στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών οι προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης συνεχίστηκαν, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η κατάσταση κρίθηκε μη αναστρέψιμη και ο θάνατός του διαπιστώθηκε και τυπικά στις 17:40.

«Στις 9/9/2026 και ώρα 16:45 το απόγευμα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό, ο Γιώργος Μαζωνάκης, γεννηθείς το 1972. Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλλου, χωρίς επιτυχή έκβαση. Επίσημη ώρα θανάτου 17:40. Η Διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος».