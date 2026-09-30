Μόνικα Μπελούτσι για το πέρασμα του χρόνου: Είτε μεγαλώνεις είτε πεθαίνεις, προτιμώ το πρώτο
Μόνικα Μπελούτσι για το πέρασμα του χρόνου: Είτε μεγαλώνεις είτε πεθαίνεις, προτιμώ το πρώτο
Η ωριμότητα φέρνει μαζί της ένα υπέροχο δώρο: την αποστασιοποίηση, σημείωσε η ηθοποιός που συμπλήρωσε τα 62
Τη σχέση της με τον χρόνο παρουσίασε η Μόνικα Μπελούτσι, δηλώνοντας ότι το να μεγαλώνει είναι ένα υπέροχο δώρο. Η διάσημη ηθοποιός γιόρτασε τα 62α γενέθλιά της και σε πρόσφατη συνέντευξή της εξήγησε πώς στέκεται απέναντι στο πέρασμα του χρόνου.
Μιλώντας στο Harper’s Bazaar España, η Μπελούτσι δήλωσε: «Δεν υπάρχει πραγματικά εναλλακτική: είτε μεγαλώνεις και αποδέχεσαι τη διαδικασία με αξιοπρέπεια είτε πεθαίνεις. Αν το δεις έτσι, προτιμώ σαφώς να μεγαλώνω».
Για την ίδια: «Το να μεγαλώνεις σημαίνει ότι είσαι αρκετά τυχερός, ώστε να εξακολουθείς να ζεις και να έχεις μέλλον. Επιπλέον, η ωριμότητα φέρνει μαζί της ένα υπέροχο δώρο: την αποστασιοποίηση. Μερικές φορές, όσο μεγαλώνεις, παύεις να είσαι μόνο ηθοποιός και γίνεσαι και παρατηρητής του κόσμου, κάτι που σε κάνει να βλέπεις τα πάντα από διαφορετική οπτική».
Η Μπελούτσι εξήγησε επίσης ότι η ηλικία της τη βοήθησε στον ρόλο της στη νέα ταινία «The Birthday Party». Στο ψυχολογικό θρίλερ υποδύεται μια Ιταλίδα ζωγράφο που ζει μόνη σε ένα απομονωμένο νησί. «Αν κοιτάξω την πορεία της καριέρας μου, συνειδητοποιώ ότι δεν θα μπορούσα ποτέ να παίξω αυτόν τον ρόλο όταν ήμουν 30 ή 40 ετών, ούτε καν αν με γερνούσαν με μακιγιάζ. Για να δώσεις ουσία, βάρος και αλήθεια σε έναν χαρακτήρα με τόσο έντονη εσωτερική αναστάτωση, πρέπει να έχεις ζήσει. Πρέπει να έχεις μαζέψει ουλές και εμπειρίες».
Στη συνέχεια, σχολίασε: «Τα σώματα αλλάζουν με τον χρόνο, αλλά αυτό που έχει πραγματικά σημασία είναι το πώς αλλάζουμε εσωτερικά. Αυτό φαίνεται στην οθόνη όταν αρχίσει να γράφει η κάμερα· μπορείς να ζωντανέψεις αποχρώσεις του κόσμου που πριν δεν είχες καν φανταστεί».
Η ηθοποιός ανέφερε επίσης ότι σήμερα ορίζει την ομορφιά ως το «να έχεις έναν πλούσιο εσωτερικό κόσμο». «Αυτό που έχει σημασία είναι το τι νιώθεις μέσα σου. Νομίζω ότι έχει να κάνει με το να έχεις μια πλούσια εσωτερική ζωή, ένα πάθος που σε εμπνέει, να βλέπεις τα παιδιά σου να μεγαλώνουν, να κοιτάζεις τη θάλασσα, να έχεις φίλους, μια οικογένεια που αγαπάς… μια γεμάτη ζωή ως γυναίκα», σημείωσε.
«Προσπαθείς να παραμένεις ζωντανός και αυτό σε κάνει να αντιλαμβάνεσαι τα πράγματα με μια ένταση που δεν έχεις όταν είσαι νέος, γιατί τότε θεωρείς τα πάντα δεδομένα: δεν σκέφτεσαι τον σωματικό πόνο, την ευαλωτότητα ή τον θάνατο», πρόσθεσε.
Τέλος, η Μόνικα Μπελούτσι σημείωσε ότι όσο μεγαλώνει κανείς αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο βλέπει τη ζωή, μαθαίνοντας να εκτιμά περισσότερο απλά και καθημερινά πράγματα «Καθώς περνούν τα χρόνια, αλλάζει η οπτική σου. Ξυπνάς το πρωί και το να έχεις την υγεία σου ή απλώς να απολαμβάνεις το άρωμα του καφέ γίνεται λόγος για να νιώθεις ευγνωμοσύνη. Αλλά αυτό είναι κάτι που καταλαβαίνεις μόνο με τον χρόνο», κατέληξε.
Φωτογραφία: Shutterstock
Μιλώντας στο Harper’s Bazaar España, η Μπελούτσι δήλωσε: «Δεν υπάρχει πραγματικά εναλλακτική: είτε μεγαλώνεις και αποδέχεσαι τη διαδικασία με αξιοπρέπεια είτε πεθαίνεις. Αν το δεις έτσι, προτιμώ σαφώς να μεγαλώνω».
Για την ίδια: «Το να μεγαλώνεις σημαίνει ότι είσαι αρκετά τυχερός, ώστε να εξακολουθείς να ζεις και να έχεις μέλλον. Επιπλέον, η ωριμότητα φέρνει μαζί της ένα υπέροχο δώρο: την αποστασιοποίηση. Μερικές φορές, όσο μεγαλώνεις, παύεις να είσαι μόνο ηθοποιός και γίνεσαι και παρατηρητής του κόσμου, κάτι που σε κάνει να βλέπεις τα πάντα από διαφορετική οπτική».
Η Μπελούτσι εξήγησε επίσης ότι η ηλικία της τη βοήθησε στον ρόλο της στη νέα ταινία «The Birthday Party». Στο ψυχολογικό θρίλερ υποδύεται μια Ιταλίδα ζωγράφο που ζει μόνη σε ένα απομονωμένο νησί. «Αν κοιτάξω την πορεία της καριέρας μου, συνειδητοποιώ ότι δεν θα μπορούσα ποτέ να παίξω αυτόν τον ρόλο όταν ήμουν 30 ή 40 ετών, ούτε καν αν με γερνούσαν με μακιγιάζ. Για να δώσεις ουσία, βάρος και αλήθεια σε έναν χαρακτήρα με τόσο έντονη εσωτερική αναστάτωση, πρέπει να έχεις ζήσει. Πρέπει να έχεις μαζέψει ουλές και εμπειρίες».
Monica Bellucci, 62, Says She Wants to Age ‘with Dignity’ and That Getting Older Is a ‘Wonderful Gift’ https://t.co/vFqKVOJErU— People (@people) September 30, 2026
Η ηθοποιός ανέφερε επίσης ότι σήμερα ορίζει την ομορφιά ως το «να έχεις έναν πλούσιο εσωτερικό κόσμο». «Αυτό που έχει σημασία είναι το τι νιώθεις μέσα σου. Νομίζω ότι έχει να κάνει με το να έχεις μια πλούσια εσωτερική ζωή, ένα πάθος που σε εμπνέει, να βλέπεις τα παιδιά σου να μεγαλώνουν, να κοιτάζεις τη θάλασσα, να έχεις φίλους, μια οικογένεια που αγαπάς… μια γεμάτη ζωή ως γυναίκα», σημείωσε.
«Προσπαθείς να παραμένεις ζωντανός και αυτό σε κάνει να αντιλαμβάνεσαι τα πράγματα με μια ένταση που δεν έχεις όταν είσαι νέος, γιατί τότε θεωρείς τα πάντα δεδομένα: δεν σκέφτεσαι τον σωματικό πόνο, την ευαλωτότητα ή τον θάνατο», πρόσθεσε.
Τέλος, η Μόνικα Μπελούτσι σημείωσε ότι όσο μεγαλώνει κανείς αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο βλέπει τη ζωή, μαθαίνοντας να εκτιμά περισσότερο απλά και καθημερινά πράγματα «Καθώς περνούν τα χρόνια, αλλάζει η οπτική σου. Ξυπνάς το πρωί και το να έχεις την υγεία σου ή απλώς να απολαμβάνεις το άρωμα του καφέ γίνεται λόγος για να νιώθεις ευγνωμοσύνη. Αλλά αυτό είναι κάτι που καταλαβαίνεις μόνο με τον χρόνο», κατέληξε.
Φωτογραφία: Shutterstock
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