Η Κρίστεν Στιούαρτ πρωταγωνιστεί στο μεταφυσικό θρίλερ «Spiritual World»
Η Κρίστεν Στιούαρτ πρωταγωνιστεί στο μεταφυσικό θρίλερ «Spiritual World»
Στο καστ της ταινίας συμπεριλαμβάνονται οι Βίκι Κρίπς, Βάγκνερ Μόουρα και Ράιλι Κίου - Τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν τον Φεβρουάριο στη Γαλλία και στη Γερμανία
Τη νέα του ταινία ανακοίνωσε ο Ολιβιέ Ασαγιάς, με τίτλο «Spiritual World» στην οποία συμμετέχει ένα λαμπερό καστ που περιλαμβάνει τους Κρίστεν Στιούαρτ, Βίκι Κρίπς, Βάγκνερ Μόουρα και Ράιλι Κίου.
Το πρότζεκτ αποτελεί τη νέα συνεργασία του Γάλλου δημιουργού με τη Στιούαρτ, η οποία είχε αποσπάσει Βραβείο Σεζάρ Β' Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της δίπλα στη Ζιλιέτ Μπινός στο «Clouds of Sils Maria» (2015). Έναν χρόνο αργότερα, είχε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο «Personal Shopper», ένα υπερφυσικό δράμα για το οποίο ο Ασαγιάς απέσπασε το Βραβείο Σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Καννών.
Στα χνάρια του «Personal Shopper» το νέο φιλμ ακολουθεί μια νεαρή γυναίκα (Στιούαρτ) που διαθέτει ικανότητες διορατικότητας και δέχεται μυστηριώδεις προαισθήσεις.
Τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν τον Φεβρουάριο στη Γαλλία και στη Γερμανία, ενώ το πρωταγωνιστικό καστ συμπληρώνουν η Μπάρμπαρα Σούκοβα και ο Νιλς Σνάιντερ, σύμφωνα με το Variety.
Στην παραγωγή, ο Ασαγιάς ενώνει ξανά τις δυνάμεις του με τον Ολιβιέ Ντελμπόσκ. Οι δυο τους συνεργάστηκαν πρόσφατα στο «The Wizard of the Kremlin», ένα φιλόδοξο πολιτικό θρίλερ με τον Τζουντ Λο στον ρόλο του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, το οποίο έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ Βενετίας. Την παραγωγή συγχρηματοδοτεί το γαλλογερμανικό δίκτυο Arte France.
Ο Βάγκνερ Μόουρα, ο οποίος κέρδισε Όσκαρ για τον ρόλο του στο «The Secret Agent», πραγματοποιεί αυτή την περίοδο γυρίσματα για το prequel του «Ocean» σε σκηνοθεσία του Μπράντλεϊ Κούπερ ενώ η Ράιλι Κίου ολοκλήρωσε πρόσφατα τις υποχρεώσεις της για την ταινία «Out of This World» του Αλμπέρ Σέρα.
Από την πλευρά της, η Κρίστεν Στιούαρτ, η οποία πέρασε για πρώτη φορά πίσω από την κάμερα με το «The Chronology of Water» που διαγωνίστηκε στις Κάννες, επέστρεψε φέτος στην Κρουαζέτ με το «Full Phil» του Κεντέν Ντουπιέ, μια μπουρλέσκ κομεντί με φόντο το Παρίσι, όπου συμπρωταγωνιστεί με τον Γούντι Χάρελσον.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Το πρότζεκτ αποτελεί τη νέα συνεργασία του Γάλλου δημιουργού με τη Στιούαρτ, η οποία είχε αποσπάσει Βραβείο Σεζάρ Β' Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της δίπλα στη Ζιλιέτ Μπινός στο «Clouds of Sils Maria» (2015). Έναν χρόνο αργότερα, είχε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο «Personal Shopper», ένα υπερφυσικό δράμα για το οποίο ο Ασαγιάς απέσπασε το Βραβείο Σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Καννών.
Στα χνάρια του «Personal Shopper» το νέο φιλμ ακολουθεί μια νεαρή γυναίκα (Στιούαρτ) που διαθέτει ικανότητες διορατικότητας και δέχεται μυστηριώδεις προαισθήσεις.
Kristen Stewart, Riley Keough and Wagner Moura to Star in Olivier Assayas' Next Film 'Spiritual World' https://t.co/bI5SapiBhe— Variety (@Variety) September 28, 2026
Τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν τον Φεβρουάριο στη Γαλλία και στη Γερμανία, ενώ το πρωταγωνιστικό καστ συμπληρώνουν η Μπάρμπαρα Σούκοβα και ο Νιλς Σνάιντερ, σύμφωνα με το Variety.
Στην παραγωγή, ο Ασαγιάς ενώνει ξανά τις δυνάμεις του με τον Ολιβιέ Ντελμπόσκ. Οι δυο τους συνεργάστηκαν πρόσφατα στο «The Wizard of the Kremlin», ένα φιλόδοξο πολιτικό θρίλερ με τον Τζουντ Λο στον ρόλο του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, το οποίο έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ Βενετίας. Την παραγωγή συγχρηματοδοτεί το γαλλογερμανικό δίκτυο Arte France.
Ο Βάγκνερ Μόουρα, ο οποίος κέρδισε Όσκαρ για τον ρόλο του στο «The Secret Agent», πραγματοποιεί αυτή την περίοδο γυρίσματα για το prequel του «Ocean» σε σκηνοθεσία του Μπράντλεϊ Κούπερ ενώ η Ράιλι Κίου ολοκλήρωσε πρόσφατα τις υποχρεώσεις της για την ταινία «Out of This World» του Αλμπέρ Σέρα.
Από την πλευρά της, η Κρίστεν Στιούαρτ, η οποία πέρασε για πρώτη φορά πίσω από την κάμερα με το «The Chronology of Water» που διαγωνίστηκε στις Κάννες, επέστρεψε φέτος στην Κρουαζέτ με το «Full Phil» του Κεντέν Ντουπιέ, μια μπουρλέσκ κομεντί με φόντο το Παρίσι, όπου συμπρωταγωνιστεί με τον Γούντι Χάρελσον.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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