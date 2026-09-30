Δείτε βίντεο με τον διασυρμό γυναίκας στο Ηράκλειο: Άνδρας μοιράζει φέιγ βολάν με τα στοιχεία και τη φωτογραφία της, γράφοντας ότι «εκδίδεται»
Δείτε βίντεο με τον διασυρμό γυναίκας στο Ηράκλειο: Άνδρας μοιράζει φέιγ βολάν με τα στοιχεία και τη φωτογραφία της, γράφοντας ότι «εκδίδεται»
Στο φέιγ βολάν υπήρχε η φωτογραφία, το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση της γυναίκας
Μία απίστευτη περιπέτεια βιώνει από την Τρίτη (29/9) μία γυναίκα που είδε όλα της τα προσωπικά στοιχεία να βρίσκονται στα παρμπρίζ αυτοκινήτων σε κεντρική οδό του ΗρακλείουΚρήτης, στην περιοχή της Θερισσού.
Σε βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας απεικονίζεται ένας άνδρας να αφήνει στα παρμπρίζ φακέλους με φέιγ βολάν στα οποία αναγραφόταν το ονοματεπώνυμο της γυναίκας, η διεύθυνσή της, φωτογραφία της και απρεπείς χαρακτηρισμούς. Σύμφωνα με το MEGA, αναγραφόταν ότι η συγκεκριμένη γυναίκα εκδίδεται.
Η γυναίκα ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία και έδωσε κατάθεση για το περιστατικό. Από τις αστυνομικές αρχές εκτιμάται ότι η ταυτοποίηση του δράστη ή των δραστών δεν θα αργήσει, καθώς το συμβάν έγινε σε μία μεγάλη ακτίνα της συνοικίας και έτσι κάμερες ασφαλείας παρακείμενων κτισμάτων κατέγραψαν όλες τις ενέργειες.
Σύμφωνα με το cretalive.gr, τα στελέχη της ΕΛΑΣ έχουν κυκλώσει δύο άνδρες, οι οποίοι φέρονται να μοίραζαν φυλλάδια στη συνοικία. Οι υποψίες της Αστυνομίας επικεντρώνονται και σε άλλη γυναίκα, που ενδέχεται να κρύβεται πίσω από την ιστορία.
Σε βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας απεικονίζεται ένας άνδρας να αφήνει στα παρμπρίζ φακέλους με φέιγ βολάν στα οποία αναγραφόταν το ονοματεπώνυμο της γυναίκας, η διεύθυνσή της, φωτογραφία της και απρεπείς χαρακτηρισμούς. Σύμφωνα με το MEGA, αναγραφόταν ότι η συγκεκριμένη γυναίκα εκδίδεται.
Η γυναίκα ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία και έδωσε κατάθεση για το περιστατικό. Από τις αστυνομικές αρχές εκτιμάται ότι η ταυτοποίηση του δράστη ή των δραστών δεν θα αργήσει, καθώς το συμβάν έγινε σε μία μεγάλη ακτίνα της συνοικίας και έτσι κάμερες ασφαλείας παρακείμενων κτισμάτων κατέγραψαν όλες τις ενέργειες.
Σύμφωνα με το cretalive.gr, τα στελέχη της ΕΛΑΣ έχουν κυκλώσει δύο άνδρες, οι οποίοι φέρονται να μοίραζαν φυλλάδια στη συνοικία. Οι υποψίες της Αστυνομίας επικεντρώνονται και σε άλλη γυναίκα, που ενδέχεται να κρύβεται πίσω από την ιστορία.
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