«Εγώ πρότεινα στον Μαζωνάκη την πλασμαφαίρεση» είπε η γιατρός της Stem Cell - Εισαγγελέας στην κλινική στο Κολωνάκι

Από τις πρώτες πληροφορίες ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή σε υποτιθέμενη κλινική, σε μια διαδικασία, όπως λέγεται πλασμαφαίρεσης. Φυσικά τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα εξηγηθούν από την ιατροδικαστική έρευνα και αν υπάρχει και σε ποιον ευθύνη. Οφείλουμε όμως να ελέγξουμε…