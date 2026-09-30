Πολ ΜακΚάρτνεϊ για τον Τζον Λένον: Σε ορισμένα πράγματα μπορούσε να είναι εντελώς ανόητος, τι είπε για την κόντρα τους
Πολ ΜακΚάρτνεϊ για τον Τζον Λένον: Σε ορισμένα πράγματα μπορούσε να είναι εντελώς ανόητος, τι είπε για την κόντρα τους
Τον αγαπούσα και τον αγαπώ μέχρι σήμερα, δήλωσε ο 84χρονος μουσικός για τον συνοδοιπόρο του στους Beatles
Στη διαμάχη που είχε κάποτε με τον Τζον Λένον αναφέρθηκε ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ. Μιλώντας με τον Τζαντ Άπατοου σε προβολή του ντοκιμαντέρ «Man on the Run», που αφορά τη ζωή του, στο Λος Άντζελες, ο ΜακΚάρτνεϊ θυμήθηκε πώς η δημόσια κριτική του Λένον για το άλμπουμ «Ram» του 1971 επηρέασε τη σχέση των δύο μελών των Beatles. Την ίδια στιγμή, παρουσίασε τον θρυλικό τραγουδιστή μέσα από τα δικά του μάτια.
Μετά την κυκλοφορία του «Ram» των Πολ και Λίντα ΜακΚάρτνεϊ, ο Λένον είχε χαρακτηρίσει τον δίσκο «απαίσιο», σύμφωνα με το Far Out Magazine. Ο ίδιος και η σύζυγός του, Γιόκο Όνο, φέρεται επίσης να θεώρησαν ότι ορισμένοι στίχοι του άλμπουμ αναφέρονταν στους ίδιους. Ο ΜακΚάρτνεϊ παραδέχθηκε αργότερα ότι το τραγούδι «Too Many People» περιείχε πράγματι αιχμές για το ζευγάρι.
Στην εκδήλωση για το «Man on the Run», ο Άπατοου ρώτησε τον ΜακΚάρτνεϊ γιατί πιστεύει ότι ο Λένον ήταν τότε ενοχλημένος. «Δεν ξέρω. Νομίζω ότι ίσως περίμενε περισσότερα από μένα. Περίμενε κάτι διαφορετικό από μένα και εγώ δεν το έκανα», απάντησε.
Ο ΜακΚάρτνεϊ εξήγησε ότι δεν γνώριζε ακριβώς τι κρυβόταν πίσω από τα συναισθήματα του Λένον και πρόσθεσε ότι αργότερα συμφιλιώθηκαν. «Ξέρεις, είναι απλώς ένα από αυτά τα πράγματα. Αγαπούσα τον Τζον και τον αγαπώ μέχρι σήμερα και πάντα θα τον αγαπώ. Και δεν είχε σημασία, όπως τελικά δεν είχε σημασία, τι έλεγε ή τι έκανε, γιατί τον ήξερα από τότε που ήμουν 15 ετών. Ήταν σαν αυτόν τον τρελό τύπο που ήξερα και τον θαύμαζα πραγματικά».
Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Πάντα πίστευα ότι ο Τζον ήταν πολύ κουλ και ακόμη το πιστεύω. Αλλά σε ορισμένα πράγματα μπορούσε να είναι εντελώς ανόητος». Παράλληλα, περιέγραψε τον Λένον ως έναν «υπέροχο άνθρωπο», αναφέροντας όμως ότι οι δυσκολίες που είχε βιώσει στη ζωή του εξηγούσαν, κατά την άποψή του, γιατί μπορούσε να συμπεριφέρεται ακραία.
«Του συνέβησαν πολλά άσχημα πράγματα. Ο πατέρας του έφυγε από το σπίτι, όταν εκείνος ήταν περίπου τριών ετών, οπότε ουσιαστικά δεν γνώριζε τον πατέρα του μέχρι που γίναμε διάσημοι. Τότε ο πατέρας του επέστρεψε και δούλευε σε μια παμπ κοντά στο σημείο όπου έμενε ο Τζον», εξήγησε ο ΜακΚάρτνεϊ.
Συνεχίζοντας, περιέγραψε: «Η μητέρα του Τζον, την οποία εκείνος λάτρευε και εγώ επίσης θαύμαζα πολύ, ήταν μια όμορφη γυναίκα που λεγόταν Τζούλια. Έγραψε και ένα τραγούδι που λεγόταν “Julia”, ένα καταπληκτικό τραγούδι. Ήταν υπέροχη. Ήταν μια πραγματικά κουλ γυναίκα και, ξέρεις, όταν είσαι παιδί, μια τέτοια μητέρα είναι πολύ ελκυστική ως παρουσία. Και τη χτύπησε αυτοκίνητο και σκοτώθηκε έξω από το σπίτι… Οπότε εκείνος χρειάστηκε να διαχειριστεί όλα αυτά».
Ο ΜακΚάρτνεϊ σημείωσε ότι ο Λένον «κουβαλούσε πολλή οδύνη μέσα του». «Σε σύγκριση μαζί του, εγώ ήμουν πολύ τυχερός. Μεγάλωσα σε ένα αρκετά ασφαλές περιβάλλον, με την ευρύτερη οικογένειά μου γύρω μου, και δεν είχα περάσει τις δυσκολίες που είχε ο Τζον, μέχρι που πέθανε η μητέρα μου όταν ήμουν περίπου 14 ετών», ανέφερε μεταξύ άλλων.
Μετά την κυκλοφορία του «Ram» των Πολ και Λίντα ΜακΚάρτνεϊ, ο Λένον είχε χαρακτηρίσει τον δίσκο «απαίσιο», σύμφωνα με το Far Out Magazine. Ο ίδιος και η σύζυγός του, Γιόκο Όνο, φέρεται επίσης να θεώρησαν ότι ορισμένοι στίχοι του άλμπουμ αναφέρονταν στους ίδιους. Ο ΜακΚάρτνεϊ παραδέχθηκε αργότερα ότι το τραγούδι «Too Many People» περιείχε πράγματι αιχμές για το ζευγάρι.
Στην εκδήλωση για το «Man on the Run», ο Άπατοου ρώτησε τον ΜακΚάρτνεϊ γιατί πιστεύει ότι ο Λένον ήταν τότε ενοχλημένος. «Δεν ξέρω. Νομίζω ότι ίσως περίμενε περισσότερα από μένα. Περίμενε κάτι διαφορετικό από μένα και εγώ δεν το έκανα», απάντησε.
Ο ΜακΚάρτνεϊ εξήγησε ότι δεν γνώριζε ακριβώς τι κρυβόταν πίσω από τα συναισθήματα του Λένον και πρόσθεσε ότι αργότερα συμφιλιώθηκαν. «Ξέρεις, είναι απλώς ένα από αυτά τα πράγματα. Αγαπούσα τον Τζον και τον αγαπώ μέχρι σήμερα και πάντα θα τον αγαπώ. Και δεν είχε σημασία, όπως τελικά δεν είχε σημασία, τι έλεγε ή τι έκανε, γιατί τον ήξερα από τότε που ήμουν 15 ετών. Ήταν σαν αυτόν τον τρελό τύπο που ήξερα και τον θαύμαζα πραγματικά».
Paul McCartney Reflects on Facing Public Criticism From John Lennon: ‘Maybe He Expected More from Me’ https://t.co/c7htNEPIL0— People (@people) September 30, 2026
«Του συνέβησαν πολλά άσχημα πράγματα. Ο πατέρας του έφυγε από το σπίτι, όταν εκείνος ήταν περίπου τριών ετών, οπότε ουσιαστικά δεν γνώριζε τον πατέρα του μέχρι που γίναμε διάσημοι. Τότε ο πατέρας του επέστρεψε και δούλευε σε μια παμπ κοντά στο σημείο όπου έμενε ο Τζον», εξήγησε ο ΜακΚάρτνεϊ.
Συνεχίζοντας, περιέγραψε: «Η μητέρα του Τζον, την οποία εκείνος λάτρευε και εγώ επίσης θαύμαζα πολύ, ήταν μια όμορφη γυναίκα που λεγόταν Τζούλια. Έγραψε και ένα τραγούδι που λεγόταν “Julia”, ένα καταπληκτικό τραγούδι. Ήταν υπέροχη. Ήταν μια πραγματικά κουλ γυναίκα και, ξέρεις, όταν είσαι παιδί, μια τέτοια μητέρα είναι πολύ ελκυστική ως παρουσία. Και τη χτύπησε αυτοκίνητο και σκοτώθηκε έξω από το σπίτι… Οπότε εκείνος χρειάστηκε να διαχειριστεί όλα αυτά».
Ο ΜακΚάρτνεϊ σημείωσε ότι ο Λένον «κουβαλούσε πολλή οδύνη μέσα του». «Σε σύγκριση μαζί του, εγώ ήμουν πολύ τυχερός. Μεγάλωσα σε ένα αρκετά ασφαλές περιβάλλον, με την ευρύτερη οικογένειά μου γύρω μου, και δεν είχα περάσει τις δυσκολίες που είχε ο Τζον, μέχρι που πέθανε η μητέρα μου όταν ήμουν περίπου 14 ετών», ανέφερε μεταξύ άλλων.
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