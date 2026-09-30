Κρις Μπράουν: Το δικαστήριο ενέκρινε νέα δίκη για την επίθεση σκύλου, εκτός αν η οικιακή βοηθός συμφωνήσει σε μειωμένη αποζημίωση
Κρις Μπράουν: Το δικαστήριο ενέκρινε νέα δίκη για την επίθεση σκύλου, εκτός αν η οικιακή βοηθός συμφωνήσει σε μειωμένη αποζημίωση
Ο ράπερ είχε κληθεί να πληρώσει 13 εκατομμύρια δολάρια στη Μαρία Αβίλα - Υποστήριζε πως υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς καθώς το κατοικίδιό του όρμηξε πάνω της ενώ βρισκόταν στο σπίτι του στο Λος Άντζελες
Νέα δίκη για την υπόθεση που σχετίζεται με την επίθεση του σκύλου του Κρις Μπράουν ενέκρινε το δικαστήριο, εκτός εάν η οικιακή βοηθός συμφωνήσει σε μειωμένη αποζημίωση
Σύμφωνα με την Daily Mail, ο δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου της κομητείας του Λος Άντζελες, Χιούι Π. Κότον, την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου έκανε δεκτό το αίτημα του 37χρονου καλλιτέχνη, σχετικά με το ποσό των 13 εκατομμυρίων δολαρίων που είχε επιδικαστεί ως αποζημίωση στην πρώην οικιακή βοηθό του, Μαρία Αβίλα, το περασμένο καλοκαίρι.
«Το δικαστήριο εγκρίνει υπό όρους νέα δίκη, μόνο ως προς το ζήτημα της αποζημίωσης, εκτός εάν η Αβίλα συμφωνήσει σε μειωμένη αποζημίωση ύψους 9,5 εκατ. δολαρίων», αναφέρεται στην απόφαση.
Ο δικαστής, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έκρινε ότι το ποσό που επιδίκασε το σώμα των ενόρκων στην Αβίλα ήταν «υπερβολικό», επισημαίνοντας ότι «δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία για εκτεταμένη μόνιμη νευρική βλάβη, ούτε για την αξία που αποδόθηκε στον μελλοντικό πόνο και την ταλαιπωρία» που συνδέονται με τις συνέπειες της επίθεσης του σκύλου.
«Υπήρχαν στοιχεία για εκτεταμένη μελλοντική συναισθηματική οδύνη, ταπείνωση, ντροπή και αμηχανία, καθώς και άλλα μικρότερης έκτασης μη οικονομικά μελλοντικά ζητήματα αποζημίωσης, συμπεριλαμβανομένου κάποιου επίμονου πόνου από νευρική βλάβη», ανέφερε ο δικαστής στην απόφασή του.
Η Αβίλα, η οποία υποστηρίζει πως υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς καθώς το κατοικίδιο του ράπερ όρμηξε πάνω της ενώ βρισκόταν στο σπίτι του στο Λος Άντζελες, έχει προθεσμία έως τις 2 Οκτωβρίου για να δηλώσει εάν θα αποδεχθεί το μικρότερο ποσό ή εάν θα προχωρήσει σε νέα δίκη, σύμφωνα με την απόφαση.
Σύμφωνα με την Daily Mail, ο δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου της κομητείας του Λος Άντζελες, Χιούι Π. Κότον, την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου έκανε δεκτό το αίτημα του 37χρονου καλλιτέχνη, σχετικά με το ποσό των 13 εκατομμυρίων δολαρίων που είχε επιδικαστεί ως αποζημίωση στην πρώην οικιακή βοηθό του, Μαρία Αβίλα, το περασμένο καλοκαίρι.
«Το δικαστήριο εγκρίνει υπό όρους νέα δίκη, μόνο ως προς το ζήτημα της αποζημίωσης, εκτός εάν η Αβίλα συμφωνήσει σε μειωμένη αποζημίωση ύψους 9,5 εκατ. δολαρίων», αναφέρεται στην απόφαση.
Chris Brown Will Get New Dog Attack Trial — Unless Housekeeper Accepts $9.5M Reduced Verdicthttps://t.co/PKodIn7BP9— billboard (@billboard) September 29, 2026
Ο δικαστής, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έκρινε ότι το ποσό που επιδίκασε το σώμα των ενόρκων στην Αβίλα ήταν «υπερβολικό», επισημαίνοντας ότι «δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία για εκτεταμένη μόνιμη νευρική βλάβη, ούτε για την αξία που αποδόθηκε στον μελλοντικό πόνο και την ταλαιπωρία» που συνδέονται με τις συνέπειες της επίθεσης του σκύλου.
«Υπήρχαν στοιχεία για εκτεταμένη μελλοντική συναισθηματική οδύνη, ταπείνωση, ντροπή και αμηχανία, καθώς και άλλα μικρότερης έκτασης μη οικονομικά μελλοντικά ζητήματα αποζημίωσης, συμπεριλαμβανομένου κάποιου επίμονου πόνου από νευρική βλάβη», ανέφερε ο δικαστής στην απόφασή του.
Η Αβίλα, η οποία υποστηρίζει πως υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς καθώς το κατοικίδιο του ράπερ όρμηξε πάνω της ενώ βρισκόταν στο σπίτι του στο Λος Άντζελες, έχει προθεσμία έως τις 2 Οκτωβρίου για να δηλώσει εάν θα αποδεχθεί το μικρότερο ποσό ή εάν θα προχωρήσει σε νέα δίκη, σύμφωνα με την απόφαση.
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