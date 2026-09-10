Βίντεο: Όταν η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη είχε χορέψει ζεϊμπέκικο σε συναυλία του με το «Ώρες Μικρές»
Βίντεο: Όταν η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη είχε χορέψει ζεϊμπέκικο σε συναυλία του με το «Ώρες Μικρές»
Η Κλειώ Μαζωνάκη είχε ανέβει στη σκηνή σε συναυλία του γιου της στο Κατράκειο πριν από τέσσερα χρόνια
Μια ιδιαίτερη στιγμή με τη μητέρα του, Κλειώ είχε μοιραστεί ο Γιώργος Μαζωνάκης πριν από τέσσερα χρόνια σε συναυλία του στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας, με την ίδια να χορεύει ζεϊμπέκικο μπροστά στους θαυμαστές του γιου της.
Ήταν Σεπτέμβριος του 2022, και η συγκεκριμένη βραδιά είχε ξεχωριστή σημασία για τον τραγουδιστή, που έφυγε την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου από τη ζωή, καθώς ανάμεσα στους θεατές βρίσκονταν οι γονείς του, τους οποίους αναζητούσε με το βλέμμα του από την αρχή της συναυλίας. Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του και ενώ ερμήνευε το «Ώρες Μικρές», σταμάτησε για λίγο τους μουσικούς και απευθύνθηκε στον πατέρα του, ζητώντας του να ανεβάσει τη μητέρα του στη σκηνή.
«Σε αυτό το σημείο θέλω να πω του πατέρα μου να ανεβάσει τη μάνα μου στη σκηνή να χορέψει ένα ζεϊμπέκικο άμα γουστάρει, γιατί άμα δε γουστάρει μπορεί να με βρίσει κιόλας» είχε πει ο Γιώργος Μαζωνάκης. Τότε, η μητέρα του ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του γιου της και ανέβηκε στη σκηνή. Σε βίντεο που έχουν δημοσιευτεί από τη συναυλία στο Κατράκειο, ο τραγουδιστής φαίνεται γονατισμένος μπροστά της, ενώ τραγουδούσε και εκείνη χόρευε ζεϊμπέκικο.
Η κίνηση του Γιώργου Μαζωνάκη και ο χορός της μητέρας του είχαν προκαλέσει το θερμό χειροκρότημα των θεατών, που παρακολουθούσαν την οικογενειακή στιγμή.
Δείτε βίντεο
Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από ανακοπή που υπέστη ενώ βρισκόταν σε κλινική στο Κολωνάκι.
Όλα εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, όταν ο τραγουδιστής μετέβη στην κλινική Stem Cell, στην οδό Καρνεάδου 11. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, είχε πραγματοποιήσει ραντεβού για θεραπεία, ενόψει και των πολλαπλών επαγγελματικών υποχρεώσεων που είχε το επόμενο διάστημα.
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας τοποθέτησης φλεβοκαθετήρα, ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να αισθάνθηκε έντονο πόνο στο στήθος και στη συνέχεια υπέστη ανακοπή. Από την κλινική κλήθηκε το ΕΚΑΒ και ενημερώθηκε ότι ο τραγουδιστής είχε υποστεί καρδιακό επεισόδιο. Η κλήση πραγματοποιήθηκε στις 16:21.
Επτά λεπτά αργότερα, στις 16:28, έφτασε στην κλινική διασώστης του ΕΚΑΒ με μοτοσικλέτα και ξεκίνησε άμεσα προσπάθεια καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ). Λίγα λεπτά αργότερα έφτασε στο σημείο και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον Γιώργο Μαζωνάκη και τον μετέφερε στο πλησιέστερο εφημερεύον νοσοκομείο, το «Ελπίς». Ο τραγουδιστής έφτασε στο νοσοκομείο στις 16:45.
Ήταν Σεπτέμβριος του 2022, και η συγκεκριμένη βραδιά είχε ξεχωριστή σημασία για τον τραγουδιστή, που έφυγε την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου από τη ζωή, καθώς ανάμεσα στους θεατές βρίσκονταν οι γονείς του, τους οποίους αναζητούσε με το βλέμμα του από την αρχή της συναυλίας. Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του και ενώ ερμήνευε το «Ώρες Μικρές», σταμάτησε για λίγο τους μουσικούς και απευθύνθηκε στον πατέρα του, ζητώντας του να ανεβάσει τη μητέρα του στη σκηνή.
«Σε αυτό το σημείο θέλω να πω του πατέρα μου να ανεβάσει τη μάνα μου στη σκηνή να χορέψει ένα ζεϊμπέκικο άμα γουστάρει, γιατί άμα δε γουστάρει μπορεί να με βρίσει κιόλας» είχε πει ο Γιώργος Μαζωνάκης. Τότε, η μητέρα του ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του γιου της και ανέβηκε στη σκηνή. Σε βίντεο που έχουν δημοσιευτεί από τη συναυλία στο Κατράκειο, ο τραγουδιστής φαίνεται γονατισμένος μπροστά της, ενώ τραγουδούσε και εκείνη χόρευε ζεϊμπέκικο.
Η κίνηση του Γιώργου Μαζωνάκη και ο χορός της μητέρας του είχαν προκαλέσει το θερμό χειροκρότημα των θεατών, που παρακολουθούσαν την οικογενειακή στιγμή.
Δείτε βίντεο
@kou.geo
The last dance with his mother. Stay strong Mrs Kleio🙏 #giorgosmazonakis #mazonakis #osozwmazw #greektiktok #rip♬ original sound - kou.geo
Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από ανακοπή που υπέστη ενώ βρισκόταν σε κλινική στο Κολωνάκι.
Όλα εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, όταν ο τραγουδιστής μετέβη στην κλινική Stem Cell, στην οδό Καρνεάδου 11. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, είχε πραγματοποιήσει ραντεβού για θεραπεία, ενόψει και των πολλαπλών επαγγελματικών υποχρεώσεων που είχε το επόμενο διάστημα.
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας τοποθέτησης φλεβοκαθετήρα, ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να αισθάνθηκε έντονο πόνο στο στήθος και στη συνέχεια υπέστη ανακοπή. Από την κλινική κλήθηκε το ΕΚΑΒ και ενημερώθηκε ότι ο τραγουδιστής είχε υποστεί καρδιακό επεισόδιο. Η κλήση πραγματοποιήθηκε στις 16:21.
Επτά λεπτά αργότερα, στις 16:28, έφτασε στην κλινική διασώστης του ΕΚΑΒ με μοτοσικλέτα και ξεκίνησε άμεσα προσπάθεια καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ). Λίγα λεπτά αργότερα έφτασε στο σημείο και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον Γιώργο Μαζωνάκη και τον μετέφερε στο πλησιέστερο εφημερεύον νοσοκομείο, το «Ελπίς». Ο τραγουδιστής έφτασε στο νοσοκομείο στις 16:45.
Στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών συνεχίστηκαν οι προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η κατάσταση ήταν μη αναστρέψιμη και ο θάνατός του διαπιστώθηκε και τυπικά στις 17:40.
Η επίσημη ανακοίνωση του νοσοκομείου Ελπίς ακολουθεί:
«Στις 9/9/2026 και ώρα 16:45 το απόγευμα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό, ο Γιώργος Μαζωνάκης, γεννηθείς το 1972. Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλλου, χωρίς επιτυχή έκβαση. Επίσημη ώρα θανάτου 17:40. Η Διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος».
Μετά την είδηση του θανάτου του, στο νοσοκομείο έφτασαν οι αδερφές του Μαρία και Βάσω, με τις ίδιες να αγκαλιάζονται. Πρώτη βρέθηκε στο «Ελπίς» η Μαρία Μαζωνάκη κρατώντας το κεφάλι της, μην μπορώντας να πιστέψει την τραγική είδηση.
Η επίσημη ανακοίνωση του νοσοκομείου Ελπίς ακολουθεί:
«Στις 9/9/2026 και ώρα 16:45 το απόγευμα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό, ο Γιώργος Μαζωνάκης, γεννηθείς το 1972. Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλλου, χωρίς επιτυχή έκβαση. Επίσημη ώρα θανάτου 17:40. Η Διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος».
Μετά την είδηση του θανάτου του, στο νοσοκομείο έφτασαν οι αδερφές του Μαρία και Βάσω, με τις ίδιες να αγκαλιάζονται. Πρώτη βρέθηκε στο «Ελπίς» η Μαρία Μαζωνάκη κρατώντας το κεφάλι της, μην μπορώντας να πιστέψει την τραγική είδηση.
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