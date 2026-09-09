Η τελευταία ανάρτηση του Γιώργου Μαζωνάκη για την επετειακή συναυλία που δεν θα γίνει ποτέ: «Γιώργοοο βγαίνεις…», έγραφε
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Γιώργος Μαζωνάκης Ανάρτηση

Η τελευταία ανάρτηση του Γιώργου Μαζωνάκη για την επετειακή συναυλία που δεν θα γίνει ποτέ: «Γιώργοοο βγαίνεις…», έγραφε

Ο τραγουδιστής θα γιόρταζε με τον κόσμο τα 33 χρόνια της μουσικής του διαδρομής στην Τεχνόπολη στις 20 Σεπτεμβρίου

Η τελευταία ανάρτηση του Γιώργου Μαζωνάκη για την επετειακή συναυλία που δεν θα γίνει ποτέ: «Γιώργοοο βγαίνεις…», έγραφε
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«Γιώργοοο βγαίνεις…». Αυτή ήταν η φράση που συνόδευε την τελευταία ανάρτηση του Γιώργου Μαζωνάκη στα social media. Ο τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή στα 54 του χρόνια από ανακοπή. Σε λίγες μέρες και πιο συγκεκριμένα στις 20 Σεπτεμβρίου, επρόκειτο να ανέβει στη σκηνή της Τεχνόπολης για να γιορτάσει μαζί με τους θαυμαστές του τα 33 χρόνια της καλλιτεχνικής του διαδρομής.

Αυτή την επετειακή συναυλία, που τελικά έμελλε να μην πραγματοποιηθεί ποτέ, υπενθύμισε στους διαδικτυακούς του ακόλουθους ο Γιώργος Μαζωνάκης, με μία ανάρτηση στο Instagram, πριν από μερικές εβδομάδες. 

Δείτε την τελευταία ανάρτησή του

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