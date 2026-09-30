Άντριου Γκάρφιλντ για τη συνεργασία με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Ήμουν τρομοκρατημένος, δεν ήξερα τι έλεγα στον εαυτό μου
Άντριου Γκάρφιλντ για τη συνεργασία με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Ήμουν τρομοκρατημένος, δεν ήξερα τι έλεγα στον εαυτό μου
Στην πρώτη του ταινία μετά τη δραματική σχολή, το «Lions for Lambs», ο Γκάρφιλντ συνεργάστηκε τον θρυλικό ηθοποιό και τη Μέριλ Στριπ
Τη συνεργασία του με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ στη ταινία «Lions for Lambs», το 2007, θυμήθηκε ο Άντριου Γκάρφιλντ, περιγράφοντας τα συναισθήματά του.
Ο 43χρονος σήμερα ηθοποιός ήταν τότε 23 ετών, μόλις είχε αποφοιτήσει από δραματική σχολή και γύριζε την πρώτη του ταινία. Ανάμεσα στους συμπρωταγωνιστές του ήταν η Μέριλ Στριπ και ο εκλιπών Ρόμπερτ Ρέντφορντ, ο οποίος όχι μόνο πρωταγωνιστούσε στο πολιτικό δράμα, αλλά είχε αναλάβει και τη σκηνοθεσία. «Θεέ μου. Δεν ξέρω τι έλεγα στον εαυτό μου», εξομολογήθηκε ο Γκάρφιλντ, μιλώντας στο podcast «Good Hang with Amy Poehler».
Η ταινία «Lions for Lambs», που κυκλοφόρησε το 2007, ακολουθεί τρεις αλληλένδετες ιστορίες με φόντο τον πόλεμο στο Αφγανιστάν: δύο Αμερικανούς στρατιώτες που έχουν παγιδευτεί πίσω από τις εχθρικές γραμμές, έναν υποψήφιο για την προεδρία που παρουσιάζει μια νέα στρατιωτική στρατηγική σε μια δύσπιστη δημοσιογράφο και έναν καθηγητή πανεπιστημίου στην Καλιφόρνια που προσπαθεί να πείσει έναν αποστασιοποιημένο φοιτητή του να ενδιαφερθεί για όσα συμβαίνουν γύρω του. Ο Γκάρφιλντ υποδύεται τον φοιτητή Τοντ Χέις, απέναντι στον Ρέντφορντ στον ρόλο του καθηγητή.
Ωστόσο, ο ηθοποιός δεν πρόλαβε να αφήσει το άγχος του να κορυφωθεί. «Είμαι τρομοκρατημένος και νευρικός και δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που μου συμβαίνει. Και μετά ο Μπομπ αργεί τέσσερις ώρες και μέχρι τότε έχω απλώς εκνευριστεί. Έχω θυμώσει», σημείωσε.
Ο Γκάρφιλντ γέλασε, καθώς θυμήθηκε αυτή την απρόσμενη γνωριμία με έναν από τους πιο καταξιωμένους σταρ του Χόλιγουντ. Όπως είπε, όμως, η καθυστέρηση του Ρέντφορντ είχε και ένα απρόσμενο όφελος: του έδωσε την ευκαιρία να ξεπεράσει μέρος της αμηχανίας και του άγχους της πρώτης ημέρας, πριν καν χρειαστεί να δουλέψει μαζί του.
«Η αρχική μου νευρικότητα είχε σε μεγάλο βαθμό υποχωρήσει», επειδή ήταν τόσο χαλαρός και άνετος», εξήγησε και πρόσθεσε ότι ο Ρέντφορντ ήταν «τόσο κουλ» και «περίφημος για τις καθυστερήσεις του». «Εξακολουθούσε να ντύνεται σαν να ήταν στα 20 του, με τζιν πάνω και κάτω. Δεν είχε καν επίγνωση ότι είχε αργήσει. Ήταν απλώς στο δικό του πρόγραμμα, στον χρόνο του Ρέντφορντ», συνέχισε.
Παρά τις καθυστερήσεις, ο Ρέντφορντ ήταν ιδιαίτερα γενναιόδωρος απέναντι στον Γκάρφιλντ στα γυρίσματα. Αφού ολοκλήρωνε τα δικά του πλάνα, ο έμπειρος ηθοποιός και σκηνοθέτης στρεφόταν στον νεαρό συμπρωταγωνιστή του και τον ρωτούσε τη γνώμη του. «Γύριζε το δικό του πλάνο και μετά, αφού έκανε την πρώτη του λήψη, με κοιτούσε και μου έλεγε: “Τι λες;” Σκηνοθετούσε κιόλας, οπότε όλες οι σκηνές μου ήταν μαζί του. Και μου έλεγε: “Τι λες;”. Κι εγώ έλεγα: “Είναι υπέροχο. Πολύ καλό, Ρόμπερτ Ρέντφορντ”», είπε ο Γκάρφιλντ, σηκώνοντας τους αντίχειρές του.
Στη συνέχεια, ο Ρέντφορντ ρωτούσε τον Γκάρφιλντ αν πίστευε ότι έπρεπε να κάνουν άλλη μία λήψη, αφήνοντας τον νεαρό ηθοποιό να προσπαθεί να συνειδητοποιήσει ότι ένας θρύλος του Χόλιγουντ τον αντιμετώπιζε ως δημιουργικά ισότιμο. «Με έκανε να νιώσω ότι ήταν το δικό μου πλατό και ότι ήμασταν ίσοι, και σαν να ήξερε ότι ήταν η πρώτη μου ταινία. Ήταν τόσο καλός. Ήταν τόσο υπέροχος».
Πριν από το «Lions for Lambs», ο Γκάρφιλντ εργαζόταν κυρίως στο θέατρο και για ένα διάστημα είχε πείσει τον εαυτό του ότι η καριέρα του ίσως περιοριζόταν εκεί. «Ήταν σαν θεατρικό έργο και μέχρι τότε είχα κάνει μόνο θέατρο. Είχε πάρα πολύ διάλογο», ανέφερε.
Ο Γκάρφιλντ περιέγραψε το θέατρο ως «την πρώτη μου έξοδο από το Truman Show», θυμούμενος την αίσθηση ότι ξαφνικά συνειδητοποίησε πως υπήρχε ένας ολόκληρος κόσμος πέρα από τη δουλειά που γνώριζε. «Έπαθα ένα μικρό σοκ μόλις βγήκα από τη δραματική σχολή. Έκανα δύο θεατρικά στη σειρά και μετά είπα: “Εντάξει, τα κατάφερα”».
Αφού παραιτήθηκε από τα Starbucks, ο Γκάρφιλντ έκλεισε μια διαφήμιση για τα Doritos, μια δουλειά που τότε φάνηκε να επιβεβαιώνει την πεποίθησή του ότι η καριέρα του ίσως περιοριζόταν σε κάποια περιστασιακή διαφήμιση παράλληλα με το θέατρο. Όμως το «Lions for Lambs» του άνοιξε μια πολύ μεγαλύτερη πόρτα.
Ο 43χρονος σήμερα ηθοποιός ήταν τότε 23 ετών, μόλις είχε αποφοιτήσει από δραματική σχολή και γύριζε την πρώτη του ταινία. Ανάμεσα στους συμπρωταγωνιστές του ήταν η Μέριλ Στριπ και ο εκλιπών Ρόμπερτ Ρέντφορντ, ο οποίος όχι μόνο πρωταγωνιστούσε στο πολιτικό δράμα, αλλά είχε αναλάβει και τη σκηνοθεσία. «Θεέ μου. Δεν ξέρω τι έλεγα στον εαυτό μου», εξομολογήθηκε ο Γκάρφιλντ, μιλώντας στο podcast «Good Hang with Amy Poehler».
Η ταινία «Lions for Lambs», που κυκλοφόρησε το 2007, ακολουθεί τρεις αλληλένδετες ιστορίες με φόντο τον πόλεμο στο Αφγανιστάν: δύο Αμερικανούς στρατιώτες που έχουν παγιδευτεί πίσω από τις εχθρικές γραμμές, έναν υποψήφιο για την προεδρία που παρουσιάζει μια νέα στρατιωτική στρατηγική σε μια δύσπιστη δημοσιογράφο και έναν καθηγητή πανεπιστημίου στην Καλιφόρνια που προσπαθεί να πείσει έναν αποστασιοποιημένο φοιτητή του να ενδιαφερθεί για όσα συμβαίνουν γύρω του. Ο Γκάρφιλντ υποδύεται τον φοιτητή Τοντ Χέις, απέναντι στον Ρέντφορντ στον ρόλο του καθηγητή.
Ωστόσο, ο ηθοποιός δεν πρόλαβε να αφήσει το άγχος του να κορυφωθεί. «Είμαι τρομοκρατημένος και νευρικός και δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που μου συμβαίνει. Και μετά ο Μπομπ αργεί τέσσερις ώρες και μέχρι τότε έχω απλώς εκνευριστεί. Έχω θυμώσει», σημείωσε.
Ο Γκάρφιλντ γέλασε, καθώς θυμήθηκε αυτή την απρόσμενη γνωριμία με έναν από τους πιο καταξιωμένους σταρ του Χόλιγουντ. Όπως είπε, όμως, η καθυστέρηση του Ρέντφορντ είχε και ένα απρόσμενο όφελος: του έδωσε την ευκαιρία να ξεπεράσει μέρος της αμηχανίας και του άγχους της πρώτης ημέρας, πριν καν χρειαστεί να δουλέψει μαζί του.
Andrew Garfield Was ‘Terrified and Nervous’ to Work With Robert Redford in Lions for Lambs. Then Redford Showed Up 4 Hours Late https://t.co/xhrqN68YLt— People (@people) September 29, 2026
Παρά τις καθυστερήσεις, ο Ρέντφορντ ήταν ιδιαίτερα γενναιόδωρος απέναντι στον Γκάρφιλντ στα γυρίσματα. Αφού ολοκλήρωνε τα δικά του πλάνα, ο έμπειρος ηθοποιός και σκηνοθέτης στρεφόταν στον νεαρό συμπρωταγωνιστή του και τον ρωτούσε τη γνώμη του. «Γύριζε το δικό του πλάνο και μετά, αφού έκανε την πρώτη του λήψη, με κοιτούσε και μου έλεγε: “Τι λες;” Σκηνοθετούσε κιόλας, οπότε όλες οι σκηνές μου ήταν μαζί του. Και μου έλεγε: “Τι λες;”. Κι εγώ έλεγα: “Είναι υπέροχο. Πολύ καλό, Ρόμπερτ Ρέντφορντ”», είπε ο Γκάρφιλντ, σηκώνοντας τους αντίχειρές του.
Στη συνέχεια, ο Ρέντφορντ ρωτούσε τον Γκάρφιλντ αν πίστευε ότι έπρεπε να κάνουν άλλη μία λήψη, αφήνοντας τον νεαρό ηθοποιό να προσπαθεί να συνειδητοποιήσει ότι ένας θρύλος του Χόλιγουντ τον αντιμετώπιζε ως δημιουργικά ισότιμο. «Με έκανε να νιώσω ότι ήταν το δικό μου πλατό και ότι ήμασταν ίσοι, και σαν να ήξερε ότι ήταν η πρώτη μου ταινία. Ήταν τόσο καλός. Ήταν τόσο υπέροχος».
Πριν από το «Lions for Lambs», ο Γκάρφιλντ εργαζόταν κυρίως στο θέατρο και για ένα διάστημα είχε πείσει τον εαυτό του ότι η καριέρα του ίσως περιοριζόταν εκεί. «Ήταν σαν θεατρικό έργο και μέχρι τότε είχα κάνει μόνο θέατρο. Είχε πάρα πολύ διάλογο», ανέφερε.
Ο Γκάρφιλντ περιέγραψε το θέατρο ως «την πρώτη μου έξοδο από το Truman Show», θυμούμενος την αίσθηση ότι ξαφνικά συνειδητοποίησε πως υπήρχε ένας ολόκληρος κόσμος πέρα από τη δουλειά που γνώριζε. «Έπαθα ένα μικρό σοκ μόλις βγήκα από τη δραματική σχολή. Έκανα δύο θεατρικά στη σειρά και μετά είπα: “Εντάξει, τα κατάφερα”».
Αφού παραιτήθηκε από τα Starbucks, ο Γκάρφιλντ έκλεισε μια διαφήμιση για τα Doritos, μια δουλειά που τότε φάνηκε να επιβεβαιώνει την πεποίθησή του ότι η καριέρα του ίσως περιοριζόταν σε κάποια περιστασιακή διαφήμιση παράλληλα με το θέατρο. Όμως το «Lions for Lambs» του άνοιξε μια πολύ μεγαλύτερη πόρτα.
Σχεδόν δύο δεκαετίες αργότερα, ο Γκάρφιλντ είναι δύο φορές υποψήφιος για Όσκαρ και πρωταγωνιστεί στην ταινία «The Uprising», σε σκηνοθεσία Πολ Γκρίνγκρας, η οποία διαδραματίζεται κατά την Εξέγερση των Αγροτών στην Αγγλία το 1381.
Φωτογραφίες: Shutterstock
Φωτογραφίες: Shutterstock
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