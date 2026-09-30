Άντριου Γκάρφιλντ για τη συνεργασία με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Ήμουν τρομοκρατημένος, δεν ήξερα τι έλεγα στον εαυτό μου

Στην πρώτη του ταινία μετά τη δραματική σχολή, το «Lions for Lambs», ο Γκάρφιλντ συνεργάστηκε τον θρυλικό ηθοποιό και τη Μέριλ Στριπ