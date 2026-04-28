Μιχάλης Ρακιντζής: Δεν πήγα από αγάπη στη Eurovision, είδα φως, μπήκα, βγήκα
Δεν θα το έκανα ξανά, έχουν περάσει τα χρόνια και νομίζω ότι αυτές οι προσπάθειες είναι για νέα παιδιά, είπε ο τραγουδιστής για τον μουσικό διαγωνισμό
Η συμμετοχή του Μιχάλη Ρακιντζή στη Eurovision δεν προέκυψε από ιδιαίτερη επιθυμία ή αγάπη για τον διαγωνισμό, όπως παραδέχτηκε ίδιος, καθώς εξήγησε ότι οδηγήθηκε εκεί συγκυριακά.
Ο τραγουδιστής ήταν καλεσμένος την Τρίτη 28 Απριλίου στην εκπομπή «Buongiorno» όπου μεταξύ άλλων μίλησε για την εποχή που έλαβε μέρος στη Eurovision με το «S.A.G.A.P.O». Περιγράφοντας την εμπειρία του, σχολίασε ότι όλα εξελίχθηκαν με έναν φυσικό τρόπο: «Δεν παρακολουθώ πολύ τα της Eurovision, ούτε πήγα από αγάπη στη Eurovision, είδα φως, μπήκα, πήγα, βγήκα. Εκεί ξεκίνησε και εκεί τέλειωσε για εμένα».
Όσο για το εάν πληγώθηκε με την πορεία που είχε το 2002 στον διαγωνισμό μουσικής, κατακτώντας την 17η θέση, δήλωσε: «Δεν το κουβαλάω ως πληγή, έκανα αυτό που ήθελα εκείνη τη στιγμή, μπήκα, είδα, έφυγα. Είναι εντάξει ό,τι και να έγινε. Δεν θα το έκανα ξανά, γιατί έχουν περάσει τα χρόνια και νομίζω ότι αυτές οι προσπάθειες είναι για νέα παιδιά, που προσπαθούν να κάνουν ένα βήμα παραπέρα. Εμένα δεν ήταν αυτό το σκεπτικό μου, γιατί δρω και λίγο επιπόλαια, χωρίς πολύ σκέψη και φιλοσοφία».
Σε άλλο σημείο, ο Μιχάλης Ρακιντζής μίλησε για τον φετινό εκπρόσωπο, τον Ακύλα που αναμένεται να διαγωνιστεί με το «Ferto» στον Α' Ημιτελικό στις 12 Μαΐου, στη Βιέννη: «Το άκουσα το κομμάτι, για τη Eurovision είναι ό,τι πρέπει, μια χαρά».
Ο Μιχάλης Ρακιντζής έλαβε μέρος το 2002 στον 47ο διαγωνισμό μουσικής, που πραγματοποιήθηκε στις 25 Μαΐου στο Τάλιν. Ο τραγουδιστής, που εκπροσώπησε τότε την Ελλάδα, κατέκτησε με το «S.A.G.A.P.O» τη 17η θέση, ενώ νικήτρια χώρα ήταν η Λετονία με το «I Wanna».
