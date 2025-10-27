Δάφνη Μπόκοτα για τη Eurovision 2002: Φέρθηκαν άσχημα στον Μιχάλη Ρακιντζή, ήταν πολύ μπροστά για την εποχή του
Ο Μιχάλης το πάλεψε μέχρι τέλους αλλά βγήκαμε πολύ τραυματισμένοι έξω, πρόσθεσε
Για τις ένδοξες αλλά και δύσκολες εποχές που παρουσίαζε τον διαγωνισμό της Eurovision μίλησε η Δάφνη Μπόκοτα. Η δημοσιογράφος αναφέρθηκε στις έντονες στιγμές, το παρασκήνιο και τα λάθη που σημάδεψαν τον εθνικό τελικό του 2002, όταν εκπρόσωπος της Ελλάδας ήταν ο Μιχάλης Ρακιντζής. Όπως δήλωσε, ο τραγουδιστής αδικήθηκε πολύ, ενώ τόνισε πως ήταν «πολύ μπροστά για την εποχή του».
Μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και περιγράφοντας τον διαγωνισμό τότε, δήλωσε: «Τότε με την Πέγκυ Ζήνα και τον Μιχάλη Ρακιντζή εγώ ήμουν στην παρουσίαση. Φέρθηκαν πολύ άσχημα στον Ρακιντζή τότε και δεν του άξιζε αυτή η συμπεριφορά. Και σε μένα τότε πολύ, γιατί είχαν πει ότι δεν έδωσα σωστά το σήμα για την ψηφοφορία».
Η δημοσιογράφος δεν παρέλειψε να θυμηθεί και μια πιο ανάλαφρη στιγμή από τότε, όταν ο Μιχάλης Ρακιντζής την κάλεσε για να της δείξει τις στολές που θα φορούσε στη σκηνή του Ταλίν: «Όταν με φώναξε ο Μιχάλης να δω τις στολές, μου λέει "είναι από τα ΜΑΤ και απωθούν". Του λέω "είσαι σίγουρος ότι θέλεις να τις φορέσετε, εφόσον απωθούν;". Εν πάση περιπτώσει, μπήκαν αυτές οι στολές και το τραγούδι ήταν αριστούργημα».
Στη συνέχεια, στάθηκε στη στάση του καλλιτέχνη και το πόσο αδικήθηκε. «Ο Μιχάλης ήταν πολύ μπροστά για την εποχή του αλλά πήγε στη Eurovision λαβωμένος. Ήταν πάρα πολύ άδικο αυτό που είχε γίνει, εγώ είχα στεναχωρηθεί τότε πάρα πολύ για τον Μιχάλη. Βέβαια, ξεπετάχτηκαν και έκαναν καριέρες άλλοι τότε από την κόντρα και τη φασαρία. Ο Μιχάλης το πάλεψε μέχρι τέλους αλλά βγήκαμε πολύ τραυματισμένοι έξω, δεν μπορούσαμε να το συνεφέρουμε», σημείωσε.
