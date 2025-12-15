Μιχάλης Ρακιντζής: Η Eurovision δεν είναι αξιοκρατική
Μιχάλης Ρακιντζής: Η Eurovision δεν είναι αξιοκρατική
Δεν θα ήθελα να είμαι στην κριτική επιτροπή για το ελληνικό τραγούδι, πρόσθεσε ακόμη ο τραγουδιστής μιλώντας για τον διαγωνισμό
Το σχόλιό του για τη Eurovision και το κατά πόσο είναι αξιοκρατική έκανε ο Μιχάλης Ρακιντζής, επισημαίνοντας πως αυτό που έχει σημασία είναι πως νέοι καλλιτέχνες μπορούν να βοηθηθούν από τον διαγωνισμό.
Ο τραγουδιστής, ο οποίος συμμετείχε στη Eurovision με το τραγούδι «S.A.G.A.P.O» το 2002, ανέφερε επίσης, στην εκπομπή «Breakfast@Star», το πρωί της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου, πως η επιτυχία που ενδεχομένως να κάνει κάποιος στη Eurovision δεν θα πρέπει να καθορίζει την καλλιτεχνική του πορεία.
Σχετικά με την Eurovision, δήλωσε: «Η Eurovision πιστεύω ότι είναι μια καλή ευκαιρία για τα νέα παιδιά στο να έχουν μία προβολή πέρα από την καθιερωμένη που μπορεί να έχουν από μία δισκογραφία. Κάποια παιδιά βοηθιούνται από αυτό. Τα υπόλοιπα δεν με ενδιαφέρουν, αν είναι αξιοκρατικός οργανισμός ή όχι. Η Eurovision δεν νομίζω ότι πιστεύει κανείς ότι είναι αξιοκρατική ή ότι ήταν πάντα. Είναι ένα show που έχει τις δικές του απαιτήσεις. Εντάξει, μέχρι εκεί. Δεν θα ήθελα να είμαι στην κριτική επιτροπή για το ελληνικό τραγούδι. Μπορώ να κριτικάρω μόνο τον εαυτό μου, κανέναν άλλον. Μέσα σε 35-40 δίσκους που έχεις κάνει και τόσα τραγούδια, ούτε μία μεγάλη επιτυχία ούτε μία αποτυχία δεν μπορεί να σε καθορίσει. Η ζωή συνεχίζεται. Εμείς συνεχίζουμε τη δουλειά μας και πάει λέγοντας. Και στο κάτω κάτω, ας θυμηθούμε πια ότι όλες οι ελληνικές συμμετοχές δεν βγήκαν πρώτες».
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-deymwaqb655d)
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ανέφερε για την ενασχόλησή του με τη μουσική: «Έκανα αυτό που αγαπούσα και αυτό είναι ευλογία, να μπορείς στη ζωή σου να ασχολείσαι με αυτό που αγαπάς. Έκανα κάθε περίοδο αυτό που μπορούσα καλύτερα. Δεν είναι ούτε θέμα υπερηφάνειας ούτε του αντίθετου».
Ο τραγουδιστής, ο οποίος συμμετείχε στη Eurovision με το τραγούδι «S.A.G.A.P.O» το 2002, ανέφερε επίσης, στην εκπομπή «Breakfast@Star», το πρωί της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου, πως η επιτυχία που ενδεχομένως να κάνει κάποιος στη Eurovision δεν θα πρέπει να καθορίζει την καλλιτεχνική του πορεία.
Σχετικά με την Eurovision, δήλωσε: «Η Eurovision πιστεύω ότι είναι μια καλή ευκαιρία για τα νέα παιδιά στο να έχουν μία προβολή πέρα από την καθιερωμένη που μπορεί να έχουν από μία δισκογραφία. Κάποια παιδιά βοηθιούνται από αυτό. Τα υπόλοιπα δεν με ενδιαφέρουν, αν είναι αξιοκρατικός οργανισμός ή όχι. Η Eurovision δεν νομίζω ότι πιστεύει κανείς ότι είναι αξιοκρατική ή ότι ήταν πάντα. Είναι ένα show που έχει τις δικές του απαιτήσεις. Εντάξει, μέχρι εκεί. Δεν θα ήθελα να είμαι στην κριτική επιτροπή για το ελληνικό τραγούδι. Μπορώ να κριτικάρω μόνο τον εαυτό μου, κανέναν άλλον. Μέσα σε 35-40 δίσκους που έχεις κάνει και τόσα τραγούδια, ούτε μία μεγάλη επιτυχία ούτε μία αποτυχία δεν μπορεί να σε καθορίσει. Η ζωή συνεχίζεται. Εμείς συνεχίζουμε τη δουλειά μας και πάει λέγοντας. Και στο κάτω κάτω, ας θυμηθούμε πια ότι όλες οι ελληνικές συμμετοχές δεν βγήκαν πρώτες».
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ανέφερε για την ενασχόλησή του με τη μουσική: «Έκανα αυτό που αγαπούσα και αυτό είναι ευλογία, να μπορείς στη ζωή σου να ασχολείσαι με αυτό που αγαπάς. Έκανα κάθε περίοδο αυτό που μπορούσα καλύτερα. Δεν είναι ούτε θέμα υπερηφάνειας ούτε του αντίθετου».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα