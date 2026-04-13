Ο Στράτος Τζώρτζογλου απήγγειλε το Πιστεύω σε εκκλησία στη Ρόδο, δείτε βίντεο
Ο ηθοποιός πέρασε το Πάσχα στο νησί και συναντήθηκε με το ιερέα που τον έσωσε από την κατάθλιψη

Ιωάννα Μαρίνου
Το Πιστεύω απήγγειλε ο Στράτος Τζώρτζογλου σε εκκλησία της Ρόδου.

Ο ηθοποιός πέρασε το Πάσχα στο νησί και δημοσίευσε στο προφίλ του στο Instagram βίντεο και φωτογραφίες από την παραμονή του εκεί, όπως και από την επίσκεψή του στον Ιερό Ναό Τίμιου Σταυρού στον Απόλλωνα Ρόδου, όπου διάβασε επίσης τροπάριο με τα λόγια που είπε ο Ιωσήφ στον Πόντιο Πιλάτο όταν πήγε να ζητήσει το σώμα του Κυρίου.

Ο ηθοποιός δημοσίευσε επίσης στο προφίλ του φωτογραφία με τον ιερέα που τον έσωσε από την κατάθλιψη, όπως έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του: «Με τον πρεσβύτερο της εκκλησίας του Τίμιου Σταυρού Πατέρα Ηλία, για μένα άγιος άνθρωπος, υπόδειγμα καλοσύνης και ταπεινότητας (ζητάει συγγνώμη όταν λέει την λέξη «εγώ») ο οποίος μου έσωσε κυριολεκτικά την ζωή όταν ήμουν στην κόλαση της κατάθλιψης για 3 χρόνια και με βοήθησε να ξανά πιστέψω στην «Εν Χριστώ» αγάπη, ταπεινότητα, αοργησία, ενθουσιασμό, πίστη, ελπίδα και υπακοή στην ελευθερία από τα πάθη που μόνο ο Θεός και ο Χριστός μπορεί μέσα από την χάρη τους να μας δωρίσουν».

