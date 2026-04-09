Η συγκινητική ανάρτηση του Στράτου Τζώρτζογλου με τη μητέρα του που έχει φύγει από τη ζωή
Ελπίζω να νιώσεις λίγο καλύτερα εκεί που είναι η ψυχούλα σου, έγραψε ο ηθοποιός
Μία συγκινητική ανάρτηση με τη μητέρα του που έχει φύγει από τη ζωή έκανε ο Στράτος Τζώρτζογλου.
Ο ηθοποιός τη Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μία κοινή τους φωτογραφία και ανέφερε πως ελπίζει η μητέρα του που άφησε την τελευταία της πνοή το 2020 να αισθάνεται καλύτερα εκεί που βρίσκεται.
Στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Στράτος Τζώρζτογλου έγραψε χαρακτηριστικά: «Μάνα μου, Ευτυχία μου, μπέμπα μου σήμερα… ξαναγεννήθηκα… Ελπίζω να νιώσεις λίγο καλύτερα εκεί που είναι η ψυχούλα σου μέσα στο φως του Χριστού. Σου στέλνω την χαρά μου… να νιώσεις ότι τα καταφέραμε να σκίσουμε την "οθόνη" και γίναμε κομμάτι του ονείρου».
Σε συνέντευξη που είχε δώσει ο ηθοποιός στο παρελθόν, τον Νοέμβριο του 2025 συγκεκριμένα, στην εκπομπή Real View, είχε εξομολογηθεί πως δύο χρόνια μετά τον θάνατο της μητέρας του «πέρασε μία κόλαση».
Ο Στράτος Τζώρτζογλου είχε εξομολογηθεί: «Πέρασα μία κόλαση δύο χρόνια μετά τον θάνατο της μάνας μου. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι η γυναίκα που είχα αφιερώσει όλη μου τη ζωή, έφυγε από τη ζωή. Ήταν τα πάντα για εμένα. Έγινα ηθοποιός για εκείνη. Δεν μπορούσα να το διαχειριστώ. Μετά έπεσε ο covid και πήγα στη Φάρμα για να ξεδώσω κι ήμουν υπερβολικός. Μόλις βγήκα, δεν άντεξα και δεν ήθελα τίποτα. Για χρόνια έκρυβα προβλήματα κάτω από το χαλί και στην πράξη ήμουν η θετική σκέψη, με προσευχή κι ενθουσιασμό. Σκεφτόμουν να πέσω από το μπαλκόνι κι έλεγα "Είσαι δειλός; Αυτό σου έμαθε ο πατέρας σου; Να πας να δώσεις τέλος στη ζωή σου; Αυτό είναι το παράδειγμα που θα δώσεις στον γιο σου;"».
