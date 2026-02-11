Στράτος Τζώρτζογλου για την κατάθλιψη: Πίστευα ότι έχω καρκίνο και πήγαινα στον γιατρό με την ελπίδα πως θα έχω κάτι και θα τελειώνω
Στράτος Τζώρτζογλου για την κατάθλιψη: Πίστευα ότι έχω καρκίνο και πήγαινα στον γιατρό με την ελπίδα πως θα έχω κάτι και θα τελειώνω

Πίστευα ότι κάνουν λάθη οι γιατροί, σχολίασε ο ηθοποιός

Στράτος Τζώρτζογλου για την κατάθλιψη: Πίστευα ότι έχω καρκίνο και πήγαινα στον γιατρό με την ελπίδα πως θα έχω κάτι και θα τελειώνω
Ιωάννα Μαρίνου
Στην περίοδο που είχε κατάθλιψη αναφέρθηκε ο Στράτος Τζώρτζογλου, αναφέροντας ότι έφτασε να πιστεύει πως είχε καρκίνο, με αποτέλεσμα να πηγαίνει σε γιατρούς με την ελπίδα ότι θα λάβει μια διάγνωση χωρίς θετική κατάληξη.

Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς», όπου μίλησε για μια σκοτεινή περίοδο της ζωής του, όταν πάλευε με την κατάθλιψη και τις αρνητικές σκέψεις. Όπως εξήγησε, τότε έφτασε σχεδόν στο σημείο να εύχεται να αντιμετωπίσει μια σοβαρή ασθένεια, πιστεύοντας ότι έτσι θα λυτρωνόταν από την καθημερινή δοκιμασία της ψυχικής νόσου, με την οποία βρισκόταν σε διαρκή μάχη.

Συγκεκριμένα, ο ηθοποιός δήλωσε για την κατάθλιψη: «Εγώ, επειδή είχα κατάθλιψη, πίστευα κάθε εβδομάδα ότι έχω καρκίνο. Έλεγα ότι κάτι θα μου βρουν, ότι κάνουν λάθη οι γιατροί, έτσι πίστευα. Πήγαινα σχεδόν με την ελπίδα ότι θα έχω κάτι και θα τελειώνω με αυτή τη ζωή, γιατί ήμουν σε βαθιά κατάθλιψη».

Ιωάννα Μαρίνου
