Λευτέρης Πανταζής για Κόνι Μεταξά: Μετά από καιρό που οι σχέσεις μας ήταν λίγο δύσκολες, τα ξαναβρήκαμε





Όσο για τη συμβουλή που δίνει στην Κόνι Μεταξά, ο τραγουδιστής σχολίασε: « Να κάνει τη ζωή της, τις επιλογές της, να περνάει καλά, να είναι χαρούμενη και εμείς θα είμαστε εκεί σαν φρουροί, την κατάλληλη στιγμή να είμαστε κοντά στα παιδιά μας ».

Στις εξελίξεις στη σχέση με την κόρη του, Κόνι Μεταξά αναφέρθηκε ο Λευτέρης Πανταζής , εξηγώντας πως μετά από ένα δύσκολο διάστημα, έχουν έρθει και πάλι κοντά.Ο τραγουδιστής έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Τετάρτη 25 Μαρτίου, μιλώντας για το κομμάτι που έγραψε στην Κόνι Μεταξά με τίτλο «Κόρη μου». Ο ίδιος παραδέχτηκε πως τελευταία, οι αλλαγές στη ζωή της τραγουδίστριας - με το διαζύγιο και τη μετακόμισή της - επηρέασαν και τη δική τους σχέση, ωστόσο πρόσθεσε ότι οι όποιες δυσκολίες αντιμετώπιζαν, ξεπεράστηκαν.Πιο αναλυτικά, ο Λευτέρης Πανταζής είπε για το κομμάτι που αφιερώνει στην κόρη του: «Όταν γύριζα από τη δουλειά, πήγαινα στην κούνια της Κόνι και της τραγουδούσα. Έβλεπα αν αναπνέει σωστά και τέτοια. Ένας χαζομπαμπάς έτσι αισθανόταν. Μετά από καιρό που οι σχέσεις μας ήταν λίγο δύσκολες, τα ξαναβρήκαμε και μου βγήκε όλη αυτή η αγάπη και οι εικόνες. Γίνεται χαμός με το τραγούδι. Και οι δυο κάναμε υποχώρηση για να τα ξαναβρούμε. Η Κόνι μου ζήτησε βοήθεια και της την έδωσα απλόχερα. Τον τελευταίο καιρό περάσαμε λίγο δύσκολα, ήταν ο χωρισμός, η απουσία του παιδιού που έφυγε από το σπίτι, έμεινε αλλού, όλα αυτά».