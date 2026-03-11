Πέθανε ο Γιώργος Μαρίνος σε ηλικία 87 ετών, ο πρώτος σόουμαν της Ελλάδας

Τα τελευταία χρόνια της ζωής του είχε αποτραβηχτεί από τα φώτα της δημοσιότητας - Η πορεία και οι σταθμοί της ζωής του - Ή ταν από τα πρώτα διάσημα πρόσωπα στην Ελλάδα που μίλησαν ανοιχτά για την ομοφυλοφιλία τους, στα μέσα της δεκαετίας του 1960