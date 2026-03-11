Πέθανε ο Γιώργος Μαρίνος σε ηλικία 87 ετών, ο πρώτος σόουμαν της Ελλάδας
Πέθανε ο Γιώργος Μαρίνος σε ηλικία 87 ετών, ο πρώτος σόουμαν της Ελλάδας
Τα τελευταία χρόνια της ζωής του είχε αποτραβηχτεί από τα φώτα της δημοσιότητας - Η πορεία και οι σταθμοί της ζωής του - Ήταν από τα πρώτα διάσημα πρόσωπα στην Ελλάδα που μίλησαν ανοιχτά για την ομοφυλοφιλία τους, στα μέσα της δεκαετίας του 1960
Πέθανε ο Γιώργος Μαρίνος σε ηλικία 87 ετών. O γνωστός σόουμαν ζούσε σε οίκο ευγηρίας στη Γλυφάδα, ενώ τα τελευταία χρόνια της ζωής του είχε αποτραβηχτεί από τα φώτα της δημοσιότητας.
Το 2024 μέσω της εκπομπής «Ακόμα δεν είδες τίποτα» είχε γίνει γνωστό ότι ζούσε σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων.
Μετά την είδηση του θανάτου του, η Άννα Φόνσου αποχαιρέτισε την Τετάρτη 11 Μαρτίου τον Γιώργο Μαρίνο. Μιλώντας στο «Πρωινό» έκανε λόγο για έναν μεγάλο καλλιτέχνη και έναν σοφό άνθρωπο. Παράλληλα, τόνισε ότι τον θαύμαζε μέσα από τις δουλειές του μέχρι να τον γνωρίσει την περίοδο που έμεινε στο «Σπίτι του Ηθοποιού».
Όπως είπε η ίδια: «Τι να πω για τον Γιώργο. Εγώ θέλω να πω ότι γνώρισα έναν καταπληκτικό άνθρωπο και νομίζω ότι ο τελευταίος μεγάλος των καλλιτεχνών έφυγε σήμερα. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Είμαι τόσο συγκινημένη. Εγώ τον έζησα στις πολύ δύσκολες στιγμές και εκεί είδα την απογοήτευσή του, γιατί δεν ήταν κανένας κοντά του. Ήμουν εγώ με μία φίλη μου, που δεν τον είχα γνωρίσει ποτέ στη ζωή μου. Τον γνώρισα όταν με πήραν τηλέφωνο να πάω πάνω εκεί, γιατί έπεφτε κάτω και δεν ήταν κανένας εκεί για να τον πάει στο νοσοκομείο. Εγώ δεν τον ήξερα τον Γιώργο, μόνο τον θαύμαζα. Το διάστημα που κάθισε σε εμάς, μας είπε πολλά πράγματα, ανεβήκαμε πολλά σκαλιά πιο πάνω με αυτά που μας είπε ο άνθρωπος αυτός, ήταν σοφός. Ήταν άρρωστος τότε, δεν μπορώ να πω τι μου είχε πει».
Στην ίδια εκπομπή έκανε δηλώσεις και η ξαδέρφη του Γιώργου Μαρίνου αναφέροντας ότι ο καλλιτέχνης ζούσε από το 2021 με άνοια. Περιγράφοντας την πορεία της υγείας του με την ασθένεια, αλλά τις αντιδράσεις του όταν άκουγε τραγούδια του, είπε: «Από το 2021 και μετά ο Γιώργος είχε άνοια, δεν μπορούσε να συζητήσει πολύ. Του βάζαμε τα τραγούδια του, και παραδόξως θυμόταν τα λόγια. Αυτό ήταν το καταπληκτικό. Όταν του έβαζα το "Κάνε μου λιγάκι μμμ" έλεγε τα λόγια, ενώ είχε άνοια. Του βάζαμε τη μουσική του και θυμόταν τα λόγια».
Η ξαδέρφη του Γιώργου Μαρίνου ανέφερε ακόμη ότι είχαν επαφές και ότι η τελευταία τους συνάντηση ήταν τη Καθαρά Δευτέρα: «Είχα επικοινωνία μαζί του, την τελευταία φορά που τον είδα ήταν την Καθαρά Δευτέρα. Δεν μιλούσε και δεν επικοινωνούσε καθόλου. Δεν ήταν κλινήρης, ήταν στην καρέκλα του, αλλά δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί μου. Ήταν καταβεβλημένος, αλλά ήταν ήσυχος. Το βλέμμα του αυτό το αστραφτερό ήταν ανήσυχο. Η ασθένειά του είχε σταδιακή εξέλιξη. Ήταν καθιστός, αλλά μετά σιγά σιγά έχασε εντελώς στην επικοινωνία και έκανε μία νεφρική ανεπάρκεια. Όλα τα όργανά του είχαν αρχίσει να φθίνουν. Έφυγε πολύ ήσυχος».
Ο Γιώργος Μαρίνος γεννήθηκε στην Αθήνα στις 18 Ιουνίου του 1939 και ήταν τραγουδιστής, ηθοποιός και διασκεδαστής, από τους πρωτοπόρους του ζωντανού σόου στην Ελλάδα. Οι γονείς του χώρισαν όταν ήταν μόλις ενός έτους και μεγάλωσε με τη μητέρα του, Βασιλική. Ο πατέρας του, Αλέξανδρος, έλειπε από την παιδική του ηλικία, καθώς ήταν εξόριστος στη Μακρόνησο. Τον είδε για πρώτη φορά, όταν ήταν 12 χρόνων.
Οι γονείς του Γιώργου Μαρίνου ήθελαν να ακολουθήσει καριέρα ως πολιτικός μηχανικός ή αρχιτέκτονας, όπως ο πατέρας του, άλλωστε είχε ιδιαίτερη κλίση στα μαθηματικά. Ωστόσο, ακόμη ανήλικος, έδωσε κρυφά εξετάσεις στη Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Το 1962, ενώ ήταν δευτεροετής, συμμετείχε στην παράσταση Οδός Ονείρων του Μάνου Χατζιδάκι, πλάι σε καταξιωμένους καλλιτέχνες όπως ο Δημήτρης Χορν, η Ρένα Βλαχοπούλου και η Μάρω Κοντού, ερμηνεύοντας το τραγούδι «Κάθε κήπος». Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε η επαγγελματική του πορεία στο θέατρο, αλλά και στις μπουάτ της εποχής.
Παράλληλα έκανε και εμφανίσεις στον κινηματογράφο, όπως στην ταινία του Ίωνα Νταϊφά «Ο Τρίτος Δρόμος», με πρωταγωνίστρια τη Μάρω Κοντού. Συνδυάζοντας υποκριτική και τραγούδι, εισήγαγε στην Ελλάδα ένα νέο είδος διασκέδασης που περιλάμβανε πρόζα, σάτιρα, χορό και μουσική. Εμφανιζόταν για σχεδόν δύο δεκαετίες (1973-1992) στου Μακρυγιάννη, στη σκηνή της «Μέδουσας». Συνεργάστηκε για χρόνια με τον Νίκο Δανίκα, ενώ στίχους για τα τραγούδια του έγραψαν η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Ιατρόπουλος, ο Σταμάτης Κραουνάκης και η Νινή Ζαχά.
Διατήρησε στενή φιλία με το Μάνο Χατζιδάκι και τον Νίκο Γκάτσο. Ήταν από τους πρώτους σόουμαν της Ελλάδας, με τα σκετς, τις καυστικές ατάκες και τις μιμήσεις του να προκαλούν γέλιο και να σατιρίζουν τα κακώς κείμενα της ελληνικής κοινωνίας. Στην προσωπική του ζωή ήταν ιδιαίτερα μοναχικός, ενώ πριν μερικά χρόνια αποσύρθηκε από τη δημόσια ζωή.
Κατά τη διάρκεια της καριέρας του εργάστηκε σε πολλές μουσικές και θεατρικές σκηνές, ενώ συμμετείχε σε αρκετά τηλεοπτικά προγράμματα, με πιο χαρακτηριστική την εκπομπή Ciao ANT1 στα μέσα της δεκαετίας του 1990. Επιπλέον, είχε κάνει και λίγες εμφανίσεις στον κινηματογράφο.
Ο Γιώργος Μαρίνος ήταν από τα πρώτα διάσημα πρόσωπα στην Ελλάδα που μίλησαν ανοιχτά για την ομοφυλοφιλία τους, στα μέσα της δεκαετίας του 1960. Σε συνέντευξή του είχε πει: «Η διαφορά ήταν ότι εγώ ερχόμουν σε καθημερινή επαφή με το κοινό. Μπορούσαν να με αγγίξουν. Μπορούσαν να με ξεφωνίσουν. Εμφανιζόμουν δημόσια κάθε βράδυ. Αυτό ήταν πρόβλημα. Από την άλλη, δηλώνοντας ότι είμαι ομοφυλόφιλος, ήμουν υποχρεωμένος να είμαι πολύ αξιοπρεπής».
Στα δεκαέξι του είχε αποκαλύψει στους γονείς του ότι είναι ομοφυλόφιλος. Αποτελούσε μάλιστα την έμπνευση για το τραγούδι «Ο Αχιλλέας απ’ το Κάιρο» του συνεργάτη του Κώστα Τουρνά. Όπως είχε δηλώσει ο ίδιος, ο μεγάλος έρωτας της ζωής του ήταν η ηθοποιός Κατιάνα Μπαλανίκα, με την οποία ήταν σύντροφοι για τέσσερα χρόνια στα τέλη της δεκαετίας του 1960. Όπως είχε αναφέρει, δεν θέλησε να παντρευτεί ούτε να αποκτήσει παιδιά. Παρ’ όλα αυτά, οι δρόμοι τους δεν χώρισαν ούτε επαγγελματικά ούτε φιλικά: συνεργάστηκαν για χρόνια στη «Μέδουσα» και ήταν πολύ κοντά τα επόμενα χρόνια.
Το 2024 μέσω της εκπομπής «Ακόμα δεν είδες τίποτα» είχε γίνει γνωστό ότι ζούσε σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων.
Μετά την είδηση του θανάτου του, η Άννα Φόνσου αποχαιρέτισε την Τετάρτη 11 Μαρτίου τον Γιώργο Μαρίνο. Μιλώντας στο «Πρωινό» έκανε λόγο για έναν μεγάλο καλλιτέχνη και έναν σοφό άνθρωπο. Παράλληλα, τόνισε ότι τον θαύμαζε μέσα από τις δουλειές του μέχρι να τον γνωρίσει την περίοδο που έμεινε στο «Σπίτι του Ηθοποιού».
Όπως είπε η ίδια: «Τι να πω για τον Γιώργο. Εγώ θέλω να πω ότι γνώρισα έναν καταπληκτικό άνθρωπο και νομίζω ότι ο τελευταίος μεγάλος των καλλιτεχνών έφυγε σήμερα. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Είμαι τόσο συγκινημένη. Εγώ τον έζησα στις πολύ δύσκολες στιγμές και εκεί είδα την απογοήτευσή του, γιατί δεν ήταν κανένας κοντά του. Ήμουν εγώ με μία φίλη μου, που δεν τον είχα γνωρίσει ποτέ στη ζωή μου. Τον γνώρισα όταν με πήραν τηλέφωνο να πάω πάνω εκεί, γιατί έπεφτε κάτω και δεν ήταν κανένας εκεί για να τον πάει στο νοσοκομείο. Εγώ δεν τον ήξερα τον Γιώργο, μόνο τον θαύμαζα. Το διάστημα που κάθισε σε εμάς, μας είπε πολλά πράγματα, ανεβήκαμε πολλά σκαλιά πιο πάνω με αυτά που μας είπε ο άνθρωπος αυτός, ήταν σοφός. Ήταν άρρωστος τότε, δεν μπορώ να πω τι μου είχε πει».
Στην ίδια εκπομπή έκανε δηλώσεις και η ξαδέρφη του Γιώργου Μαρίνου αναφέροντας ότι ο καλλιτέχνης ζούσε από το 2021 με άνοια. Περιγράφοντας την πορεία της υγείας του με την ασθένεια, αλλά τις αντιδράσεις του όταν άκουγε τραγούδια του, είπε: «Από το 2021 και μετά ο Γιώργος είχε άνοια, δεν μπορούσε να συζητήσει πολύ. Του βάζαμε τα τραγούδια του, και παραδόξως θυμόταν τα λόγια. Αυτό ήταν το καταπληκτικό. Όταν του έβαζα το "Κάνε μου λιγάκι μμμ" έλεγε τα λόγια, ενώ είχε άνοια. Του βάζαμε τη μουσική του και θυμόταν τα λόγια».
Η ξαδέρφη του Γιώργου Μαρίνου ανέφερε ακόμη ότι είχαν επαφές και ότι η τελευταία τους συνάντηση ήταν τη Καθαρά Δευτέρα: «Είχα επικοινωνία μαζί του, την τελευταία φορά που τον είδα ήταν την Καθαρά Δευτέρα. Δεν μιλούσε και δεν επικοινωνούσε καθόλου. Δεν ήταν κλινήρης, ήταν στην καρέκλα του, αλλά δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί μου. Ήταν καταβεβλημένος, αλλά ήταν ήσυχος. Το βλέμμα του αυτό το αστραφτερό ήταν ανήσυχο. Η ασθένειά του είχε σταδιακή εξέλιξη. Ήταν καθιστός, αλλά μετά σιγά σιγά έχασε εντελώς στην επικοινωνία και έκανε μία νεφρική ανεπάρκεια. Όλα τα όργανά του είχαν αρχίσει να φθίνουν. Έφυγε πολύ ήσυχος».
Ο Γιώργος Μαρίνος γεννήθηκε στην Αθήνα στις 18 Ιουνίου του 1939 και ήταν τραγουδιστής, ηθοποιός και διασκεδαστής, από τους πρωτοπόρους του ζωντανού σόου στην Ελλάδα. Οι γονείς του χώρισαν όταν ήταν μόλις ενός έτους και μεγάλωσε με τη μητέρα του, Βασιλική. Ο πατέρας του, Αλέξανδρος, έλειπε από την παιδική του ηλικία, καθώς ήταν εξόριστος στη Μακρόνησο. Τον είδε για πρώτη φορά, όταν ήταν 12 χρόνων.
Οι γονείς του Γιώργου Μαρίνου ήθελαν να ακολουθήσει καριέρα ως πολιτικός μηχανικός ή αρχιτέκτονας, όπως ο πατέρας του, άλλωστε είχε ιδιαίτερη κλίση στα μαθηματικά. Ωστόσο, ακόμη ανήλικος, έδωσε κρυφά εξετάσεις στη Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Το 1962, ενώ ήταν δευτεροετής, συμμετείχε στην παράσταση Οδός Ονείρων του Μάνου Χατζιδάκι, πλάι σε καταξιωμένους καλλιτέχνες όπως ο Δημήτρης Χορν, η Ρένα Βλαχοπούλου και η Μάρω Κοντού, ερμηνεύοντας το τραγούδι «Κάθε κήπος». Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε η επαγγελματική του πορεία στο θέατρο, αλλά και στις μπουάτ της εποχής.
Παράλληλα έκανε και εμφανίσεις στον κινηματογράφο, όπως στην ταινία του Ίωνα Νταϊφά «Ο Τρίτος Δρόμος», με πρωταγωνίστρια τη Μάρω Κοντού. Συνδυάζοντας υποκριτική και τραγούδι, εισήγαγε στην Ελλάδα ένα νέο είδος διασκέδασης που περιλάμβανε πρόζα, σάτιρα, χορό και μουσική. Εμφανιζόταν για σχεδόν δύο δεκαετίες (1973-1992) στου Μακρυγιάννη, στη σκηνή της «Μέδουσας». Συνεργάστηκε για χρόνια με τον Νίκο Δανίκα, ενώ στίχους για τα τραγούδια του έγραψαν η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Ιατρόπουλος, ο Σταμάτης Κραουνάκης και η Νινή Ζαχά.
Διατήρησε στενή φιλία με το Μάνο Χατζιδάκι και τον Νίκο Γκάτσο. Ήταν από τους πρώτους σόουμαν της Ελλάδας, με τα σκετς, τις καυστικές ατάκες και τις μιμήσεις του να προκαλούν γέλιο και να σατιρίζουν τα κακώς κείμενα της ελληνικής κοινωνίας. Στην προσωπική του ζωή ήταν ιδιαίτερα μοναχικός, ενώ πριν μερικά χρόνια αποσύρθηκε από τη δημόσια ζωή.
Κατά τη διάρκεια της καριέρας του εργάστηκε σε πολλές μουσικές και θεατρικές σκηνές, ενώ συμμετείχε σε αρκετά τηλεοπτικά προγράμματα, με πιο χαρακτηριστική την εκπομπή Ciao ANT1 στα μέσα της δεκαετίας του 1990. Επιπλέον, είχε κάνει και λίγες εμφανίσεις στον κινηματογράφο.
Ο Γιώργος Μαρίνος ήταν από τα πρώτα διάσημα πρόσωπα στην Ελλάδα που μίλησαν ανοιχτά για την ομοφυλοφιλία τους, στα μέσα της δεκαετίας του 1960. Σε συνέντευξή του είχε πει: «Η διαφορά ήταν ότι εγώ ερχόμουν σε καθημερινή επαφή με το κοινό. Μπορούσαν να με αγγίξουν. Μπορούσαν να με ξεφωνίσουν. Εμφανιζόμουν δημόσια κάθε βράδυ. Αυτό ήταν πρόβλημα. Από την άλλη, δηλώνοντας ότι είμαι ομοφυλόφιλος, ήμουν υποχρεωμένος να είμαι πολύ αξιοπρεπής».
Στα δεκαέξι του είχε αποκαλύψει στους γονείς του ότι είναι ομοφυλόφιλος. Αποτελούσε μάλιστα την έμπνευση για το τραγούδι «Ο Αχιλλέας απ’ το Κάιρο» του συνεργάτη του Κώστα Τουρνά. Όπως είχε δηλώσει ο ίδιος, ο μεγάλος έρωτας της ζωής του ήταν η ηθοποιός Κατιάνα Μπαλανίκα, με την οποία ήταν σύντροφοι για τέσσερα χρόνια στα τέλη της δεκαετίας του 1960. Όπως είχε αναφέρει, δεν θέλησε να παντρευτεί ούτε να αποκτήσει παιδιά. Παρ’ όλα αυτά, οι δρόμοι τους δεν χώρισαν ούτε επαγγελματικά ούτε φιλικά: συνεργάστηκαν για χρόνια στη «Μέδουσα» και ήταν πολύ κοντά τα επόμενα χρόνια.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα