Συγκινεί η ξαδέρφη του Γιώργου Μαρίνου: Τα τελευταία χρόνια είχε άνοια, αλλά θυμόταν τα λόγια των τραγουδιών του

Γιώργος Μαρίνος ζούσε σε οίκο ευγηρίας και όπως ανέφερε η ξαδέρφη του στην εκπομπή «Το Πρωινό» , που τον επισκέφτηκε τελευταία φορά την Καθαρά Δευτέρα, έφυγε ήρεμος από τη ζωή.



Περιγράφοντας την πορεία της υγείας του με την ασθένεια που ξεκίνησε το 2021 και τις αντιδράσεις του όταν άκουγε τραγούδια του, η ξαδέρφη του Γιώργου Μαρίνου είπε: «Από το 2021 και μετά ο Γιώργος είχε άνοια, δεν μπορούσε να συζητήσει πολύ. Του βάζαμε τα τραγούδια του, και παραδόξως θυμόταν τα λόγια. Αυτό ήταν το καταπληκτικό. Όταν του έβαζα το "Κάνε μου λιγάκι μμμ" έλεγε τα λόγια, ενώ είχε άνοια. Του βάζαμε τη μουσική του και θυμόταν τα λόγια».







Όσο για την τελευταία τους συνάντηση, δήλωσε: « Είχα επικοινωνία μαζί του, την τελευταία φορά που τον είδα ήταν την Καθαρά Δευτέρα. Δεν μιλούσε και δεν επικοινωνούσε καθόλου. Δεν ήταν κλινήρης, ήταν στην καρέκλα του, αλλά δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί μου. Ήταν καταβεβλημένος, αλλά ήταν ήσυχος. Το βλέμμα του αυτό το αστραφτερό ήταν ανήσυχο. Η ασθένειά του είχε σταδιακή εξέλιξη. Ήταν καθιστός, αλλά μετά σιγά σιγά έχασε εντελώς στην επικοινωνία και έκανε μία νεφρική ανεπάρκεια. Όλα τα όργανά του είχαν αρχίσει να φθίνουν. Έφυγε πολύ ήσυχος».