Το επικό βίντεο της Nike για το Μουντιάλ τα έχει όλα: Από Ρονάλντο και Χάαλαντ μέχρι Λεμπρόν Τζέιμς, «Τεντ Λάσο» και Κιμ Καρντάσιαν

Οκτώ χρόνια αργότερα το 2010, έρχεται το write the future. Μια επική παρουσίαση του πώς μια στιγμή σε ένα Μουντιάλ μπορεί να αλλάξει τη ζωή ενός παίκτη (και ολόκληρης της χώρας του) για πάντα.Τέλος, το 2022 έκανε την εμφάνιση του The Footballverse: Επιστήμονες σε ένα μυστικό εργαστήριο στην Ελβετία δημιουργούν το «ποδοσφαιρικό μετασύμπαν», βάζοντας τον Ροναλντίνιο του 2006 να παίξει εναντίον του Εμπαπέ και τον Ρονάλντο («Φαινόμενο») του 2002 εναντίον του σημερινού εαυτού του.