Το επικό βίντεο της Nike για το Μουντιάλ τα έχει όλα: Από Ρονάλντο και Χάαλαντ μέχρι Λεμπρόν Τζέιμς, «Τεντ Λάσο» και Κιμ Καρντάσιαν
SPORTS
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Το επικό βίντεο της Nike για το Μουντιάλ τα έχει όλα: Από Ρονάλντο και Χάαλαντ μέχρι Λεμπρόν Τζέιμς, «Τεντ Λάσο» και Κιμ Καρντάσιαν

Έξι λεπτά απόλυτης τρέλας - Θυμηθείτε τις παλαιότερες «μίνι ταινίες» της Nike για τις διοργανώσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Το επικό βίντεο της Nike για το Μουντιάλ τα έχει όλα: Από Ρονάλντο και Χάαλαντ μέχρι Λεμπρόν Τζέιμς, «Τεντ Λάσο» και Κιμ Καρντάσιαν
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Έξι λεπτά απόλυτης τρέλας... Έξι λεπτά γεμάτα ποδοσφαιρική χρυσόσκονη σε απίστευτες ποσότητες...

Σε κάθε Μουντιάλ, πέρα από τη μάχη για την κατάκτηση του πολυπόθητου τροπαίου, πλέον μαίνεται και μία άλλη εξίσου μεγάλη και εντυπωσιακή και στην οποία πρωταγωνιστούν οι κορυφαίες εταιρίες αθλητικών ειδών.

Ακριβώς μία εβδομάδα πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Nike λάνσαρε το δικό της promo video στο οποίο συμμετείχαν (σχεδόν) όλα τα αστέρια της που θα συμμετάσχουν στην κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη και όχι μόνο...

Η mini movie με τίτλο «Rip the script», απαντά και κυριολεκτικά στον τίτλο της («σκίσε το σενάριο»), αλλά και σε όσα σημαίνει μεταφορικά («άλλαξε τους κανόνες», «ξέφυγε από τα συνηθισμένα» ή «κάνε κάτι τελείως ανατρεπτικό») καθώς ο ποδοσφαιρικός γαλαξίας που εμφανίζεται ( Κριστιάνο Ρονάλντο, Χάαλαντ, Εμπαπέ, Φαν Ντάικ, Μπρούνο Φερνάντες, Μουσιάλα, Χιμένες, Βινίσιους) συνοδεύεται από τεράστιες μορφές του παρελθόντος (Ροναλντίνιο, Καντονά, Ντρογκμπά, Κάμπος, Ιμπραϊμοβιτς) και τηλεπερσόνες όπως η Κιμ Καρντάσιαν κι ο Τζέισον Σουντέικις (ο τηλεοπτικός Τεν Λάσο).

Rip The Script | Nike Football



Μια επική ταινία μικρού μήκους που έρχεται να προστεθεί στα αριστουργήματα που έχει δημιουργήσει η αμερικανική εταιρία στις τελευταίες εκδόσεις των Παγκοσμίων Κυπέλλων.


To 1998 η Εθνική Βραζιλίας (Ρονάλντο, Ρομάριο, Ρομπέρτο Κάρλος και άλλοι) βαριέται στο αεροδρόμιο και αρχίζει να παίζει απίστευτο ποδόσφαιρο υπό τους ήχους του "Mas Que Nada". Θεωρείται ίσως η κορυφαία ποδοσφαιρική διαφήμιση όλων των εποχών.

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Nike's Ad for World Cup 1998 Brazil at the Airport


Το 2002 o Ερίκ Καντονά διοργανώνει ένα κρυφό τουρνουά 3vs3 μέσα σε ένα πλοίο, με τους καλύτερους παίκτες του κόσμου (Τότι, Ανρί, Ροναλντίνιο, Ρομπέρτο Κάρλος) και η ταινία με τίτλο The Cage / Secret Tournament, γράφει ιστορία.

Nike -Secret Tournament (The Cage) Football Commercial (4k upscaled)


Οκτώ χρόνια αργότερα το 2010, έρχεται το write the future. Μια επική παρουσίαση του πώς μια στιγμή σε ένα Μουντιάλ μπορεί να αλλάξει τη ζωή ενός παίκτη (και ολόκληρης της χώρας του) για πάντα.

Nike Write The Future - World Cup 2010 Commercial


Τέλος, το 2022 έκανε την εμφάνιση του The Footballverse: Επιστήμονες σε ένα μυστικό εργαστήριο στην Ελβετία δημιουργούν το «ποδοσφαιρικό μετασύμπαν», βάζοντας τον Ροναλντίνιο του 2006 να παίξει εναντίον του Εμπαπέ και τον Ρονάλντο («Φαινόμενο») του 2002 εναντίον του σημερινού εαυτού του.

Nike FC presenta: Footballverse
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