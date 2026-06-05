Ο Τραμπ βλέπει πρόοδο για εκεχειρία στον Λίβανο, η Χεζμπολάχ απορρίπτει τη συμφωνία με το Ισραήλ

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι έχουν γίνει βήματα προς τον τερματισμό των συγκρούσεων, ενώ η Χεζμπολάχ χαρακτηρίζει τη συμφωνία «παράδοση» και οι εχθροπραξίες συνεχίζονται στο πεδίο