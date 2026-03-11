Άννα Φόνσου για Γιώργο Μαρίνο: Τον γνώρισα όταν έπεφτε κάτω και δεν ήταν κανένας εκεί για να τον πάει στο νοσοκομείο

Κλείσιμο

Σε άλλο σημείο, ο ηθοποιός στάθηκε στην απόφαση του Γιώργου Μαρίνου να μιλήσει ανοιχτά για τη σεξουαλικότητά του και την ομοφυλοφιλία: «

Τον παρακολουθούσα από μικρός και ήταν από τους πρωτοπόρους που μίλησε για την ιδιωτικότητά του και έδωσε μηνύματα για τους άλλους ανθρώπους, που κρύβονταν. Ήταν πιο μπροστά από την εποχή του. Ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που μίλησαν για την αγάπη του για τα ζώα και το περιβάλλον. Στο σπίτι του είχα πάει μια φορά. Τον συναντούσα για δουλειά. Ήταν μάθημα να τον βλέπεις».Αργότερα, ο Σπύρος Μπιμπίλας έκανε και μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, σημειώνοντας για τον εκλιπόντα καλλιτέχνη: «Αντίο στον μεγάλο σόουμαν και ηθοποιό Γιώργο Μαρίνο, τον άνθρωπο που ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του, που άνοιξε νέους δρόμους στην σάτιρα και στην προοδευτική σκέψη. Είχα την μεγάλη τύχη και τιμή να συνεργαστώ μαζί του το 1995-96 στο επιτυχημένο "Ciao Antenna", όπου ερμήνευα τον γιο του σε μια σατιρική παραλλαγή της "Λάμψης". Ως Ελπίδα Φρούδου ο Γιώργος Μαρίνος ξεδίπλωνε όλο το ταλέντο του. Μας περιέβαλε όλους και μας φρόντιζε με αγάπη. Μόνο καλά έχω να θυμάμαι από αυτόν και από τη συνεργασία μας και από την ηθοποιία του σε ό,τι κι αν έκανε. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη "Δεσποινίδα Μαργαρίτα" του που ήταν απολαυστικός. Καλό ταξίδι αγαπημένε μου Γιώργο Μαρίνο».