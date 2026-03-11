Άννα Φόνσου για Γιώργο Μαρίνο: Τον γνώρισα όταν έπεφτε κάτω και δεν ήταν κανένας εκεί για να τον πάει στο νοσοκομείο
Ήταν από τους πρωτοπόρους που μίλησε για την ιδιωτικότητά του και έδωσε μηνύματα για τους άλλους ανθρώπους που κρύβονταν, είπε ο Σπύρος Μπιμπίλας
Τη γνωριμία της με τον Γιώργο Μαρίνο περιέγραψε η Άννα Φόνσου, τονίζοντας ότι ήρθαν σε επαφή όταν ο σόουμαν βίωνε μία δύσκολη περίοδο και δεν είχε κανέναν στο πλευρό του, με την ηθοποιό να φροντίζει τότε τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.
Ο καλλιτέχνης έφυγε από τη ζωή στα 87 του χρόνια, αφήνοντας την τελευταία του πνοή σε οίκο ευγηρίας στη Γλυφάδα. Σύμφωνα με δηλώσεις της ξαδέρφης του, την Τετάρτη 11 Μαρτίου, όποτε και έγινε γνωστή η δυσάρεστη είδηση για τον θάνατό του, ο Γιώργος Μαρίνος ζούσε τα τελευταία χρόνια με άνοια.
Η Άννα Φόνσου τον αποχαιρέτισε μιλώντας στο «Πρωινό», αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι ήρθαν πιο κοντά όταν ο καλλιτέχνης φιλοξενήθηκε στο «Σπίτι του Ηθοποιού».
Παράλληλα, έκανε λόγο για έναν σπουδαίο καλλιτέχνη και ένα σοφό άνθρωπο. Όπως είπε η ίδια: «Τι να πω για τον Γιώργο. Εγώ θέλω να πω ότι γνώρισα έναν καταπληκτικό άνθρωπο και νομίζω ότι ο τελευταίος μεγάλος των καλλιτεχνών έφυγε σήμερα. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Είμαι τόσο συγκινημένη. Εγώ τον έζησα στις πολύ δύσκολες στιγμές του και εκεί είδα την απογοήτευσή του, γιατί δεν ήταν κανένας κοντά του. Ήμουν εγώ με μία φίλη μου, που δεν τον είχα γνωρίσει ποτέ στη ζωή μου. Τον γνώρισα όταν με πήραν τηλέφωνο να πάω πάνω εκεί, γιατί έπεφτε κάτω και δεν ήταν κανένας εκεί για να τον πάει στο νοσοκομείο. Εγώ δεν τον ήξερα τον Γιώργο, μόνο τον θαύμαζα. Το διάστημα που κάθισε σε εμάς, μας είπε πολλά πράγματα, ανεβήκαμε πολλά σκαλιά πιο πάνω με αυτά που μας είπε ο άνθρωπος αυτός, ήταν σοφός. Ήταν άρρωστος τότε, δεν μπορώ να πω τι μου είχε πει».
Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που αποχαιρέτισαν τον Γιώργο Μαρίνο ήταν και ο Σπύρος Μπιμπίλας κάνοντας δηλώσεις στην εκπομπή «Morning Point». Αρχικά μίλησε για τη συνεργασία τους στο «Ciao ANT1» και στη συνέχεια τόνισε ότι έχει μόνο καλές αναμνήσεις από εκείνον: «Χαίρομαι που μιλάω για τον Γιώργο Μαρίνο, αλλά λυπάμαι που έφυγε από τη ζωή. Ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος. Είχα την τύχη να συνεργαστώ μαζί του στο Ciao ANT1, τότε που κάναμε αυτά τα μεγάλα σόου. Έκανα τότε τον γιο του. Έχω να θυμάμαι μόνο καλά πράγματα. Το πόσο μας προστάτευε και πόσο μας αγαπούσε. Μετά από αυτή τη συνεργασία μείναμε φίλοι για πολλά χρόνια».
Σε άλλο σημείο, ο ηθοποιός στάθηκε στην απόφαση του Γιώργου Μαρίνου να μιλήσει ανοιχτά για τη σεξουαλικότητά του και την ομοφυλοφιλία: «Τον παρακολουθούσα από μικρός και ήταν από τους πρωτοπόρους που μίλησε για την ιδιωτικότητά του και έδωσε μηνύματα για τους άλλους ανθρώπους, που κρύβονταν. Ήταν πιο μπροστά από την εποχή του. Ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που μίλησαν για την αγάπη του για τα ζώα και το περιβάλλον. Στο σπίτι του είχα πάει μια φορά. Τον συναντούσα για δουλειά. Ήταν μάθημα να τον βλέπεις».
Αργότερα, ο Σπύρος Μπιμπίλας έκανε και μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, σημειώνοντας για τον εκλιπόντα καλλιτέχνη: «Αντίο στον μεγάλο σόουμαν και ηθοποιό Γιώργο Μαρίνο, τον άνθρωπο που ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του, που άνοιξε νέους δρόμους στην σάτιρα και στην προοδευτική σκέψη. Είχα την μεγάλη τύχη και τιμή να συνεργαστώ μαζί του το 1995-96 στο επιτυχημένο "Ciao Antenna", όπου ερμήνευα τον γιο του σε μια σατιρική παραλλαγή της "Λάμψης". Ως Ελπίδα Φρούδου ο Γιώργος Μαρίνος ξεδίπλωνε όλο το ταλέντο του. Μας περιέβαλε όλους και μας φρόντιζε με αγάπη. Μόνο καλά έχω να θυμάμαι από αυτόν και από τη συνεργασία μας και από την ηθοποιία του σε ό,τι κι αν έκανε. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη "Δεσποινίδα Μαργαρίτα" του που ήταν απολαυστικός. Καλό ταξίδι αγαπημένε μου Γιώργο Μαρίνο».
