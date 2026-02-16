Eurovision: Ο τυφώνας Akylas, τα δάκρυα της μαμάς του και ο χαμός σε κοινό και social media

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dgfvr1t2hdr5)

Ένα παιδί χαρούμενο και ταλαντούχο, αυθεντικό και ευαίσθητο, ο Akylas, που κάλεσε την μαμά του στην σκηνή προκαλώντας ρίγη συγκίνησης σε παρευρισκομένους και τηλεοπτικό κοινό, την κοίταξε στα μάτια και επιβεβαίωσε τους σημαντικότερους στίχους του τραγουδιού του:Κοίτα µαµά , όσαστερηθήκαµε παλιάΝιώθω πως θα καταφέρωΝα προσφέρωΜη µας λείψει κάτι ξανάΔες µε µαµά,αγοράζω να κλείσω κενάΘα σου πάρω και σένα πολλάΣπίτια αµάξια και εξοχικάΒέβαια.. αν κερδίσω…Κι εκεί όλα τελειώνουν με μια λέξη: Ferto.Τα μέλη της ελληνικής κριτικής επιτροπής τα οποία βρέθηκαν στονΤελικό και ψήφισαν ήταν οι:Χαρά Κεφαλά, Vocal Coach, Musical Theater Performer – ΠρόεδροςΜιχάλης Μαρίνος, ΗθοποιόςΜαρίνα Σπανού, ΤραγουδοποιόςΓιάννης Βασιλόπουλος, Διευθυντής Ραδιοφωνικών ΣταθμώνΜαρία Ηλιάκη, Δημοσιογράφος – ΠαρουσιάστριαΤα μέλη της διεθνούς κριτικής επιτροπής ήταν:Andrei Zapsa, Μαέστρος, Αν. Γεν. Διευθυντής & ΕπικεφαλήςΠρογράμματος Μολδαβικής Τηλεόρασης – ΠρόεδροςBenedikt Wiehle, Δημοσιογράφος Δημόσιας Γερμανικής ΡαδιοφωνίαςSWR3Lasha Kapanadge, Head of Media Γεωργιανής ΑποστολήςJelena Tomasevic Bosiljcic, Ερμηνεύτρια, ΣερβίαLudovic Julien HUREL, Head of Media Γαλλικής ΑποστολήςΑναλυτικά η βαθμολογία των 14 τραγουδιών που συμμετείχαν στον Τελικό του Sing for Greece 2026:«Ferto», Akylas – 48 βαθμοί«Dark Side of the Moon», good job Nicky – 33 βαθμοί«Χάνομαι», Marseaux – 32 βαθμοί«Paréa», Evangelia – 24 βαθμοί«ASTEIO», ZAF – 23 βαθμοί«Mad About it», D3lta – 21 βαθμοί«YOU & I», STYLIANOS – 18 βαθμοί«The Other Side», Alexandra Sieti – 17 βαθμοί«Bulletproof», KOZA MOSTRA – 9 βαθμοί«Labyrinth», Mikay – 4 βαθμοί«Άλμα», Rosanna Mailan – 2 βαθμοί«Europa», STEFI – 1 βαθμός«Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα – 0 βαθμοί«SABOTAGE!», leroybroughtflowers – 0 βαθμοίΚαι μπορεί όλα τελικά να κύλησαν όμορφα και η γενικότερη αίσθηση να ήταν από πολύ καλή ως εξαιρετική, υπήρχαν όμως και κάποιες… παραφωνίες. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση και των 14 εμφανίσεων η Stefi παραπονέθηκε για το πρόβλημα ήχου που την ταλαιπώρησε. “Να πω την αλήθεια είχα ένα πρόβλημα με τον ήχο. Μου έκανε διακοπές το ακουστικό. Θα ‘θελα να το ξαναπώ άλλη μία! Πως το ένιωσα; Ωραία, όμορφα. Δεν είχα άγχος, τα πήγα καλύτερα από την προηγούμενη φορά, αλλά όντως θα ήθελα άλλη μία”. Σε παρόμοιο mood και η Αλεξάνδρα Σιετή, η οποία είπε δακρυσμένη και φορτισμένη συναισθηματικά: “Μια συμπαντική δύναμη μού έδωσε τη δύναμη να κάνω αυτό το performance γιατί θέλω να σας πω πως δεν άκουγα τίποτα στα αυτιά μου”. Ευτυχώς όλα αυτά αυτά ξεπεράστηκαν και το μόνο που μένει μέχρι τον Τελικό της Eurovision είναι ένα σύνθημα: FERTO.