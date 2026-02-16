Eurovision: Ο τυφώνας Akylas, τα δάκρυα της μαμάς του και ο χαμός σε κοινό και social media
Με μία σαρωτική εμφάνιση και πρωτιές σε όλες τις κατηγορίες, ο Akylas με το «Ferto» είναι ο θριαμβευτής του Ελληνικού Τελικού για την Eurovision και τον Μάιο θα πάει στη Βιέννη
Το βράδυ της Κυριακής, η τηλεοπτική εξίσωση έμελε να είναι άρτια σε όλα τα μέρη της. Τα οποία οδήγησαν σε ένα ιδανικό για τους περισσότερους, όπως αποδείχθηκε, αποτέλεσμα που είχε συναίσθημα και λογική, χαρά και συγκίνηση, τραγούδι και χορό, σόου και ψυχαγωγία. Κυρίως όμως είχε έναν πρωταγωνιστή που δεν δίχασε και απλώς επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί που τον ακολουθεί από την πρώτη στιγμή της εμφάνισής του.
Ο Akylas με το τραγούδι «Ferto» είναι ο μεγάλος νικητής του «Sing for Greece 2026» και θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, που θα διεξαχθεί στη Βιέννη της Αυστρίας, από 12 έως 16 Μαΐου 2026. Το τραγούδι «Ferto» κατέκτησε την πρώτη θέση μεταξύ των 14 υποψηφιοτήτων, συγκεντρώνοντας συνολικά 48 βαθμούς, από τον συνδυασμό της ψηφοφορίας του κοινού (50%), καθώς και των δύο κριτικών επιτροπών, μίας ελληνικής (25%) και μίας διεθνούς (25%). «Όποιος κι αν είσαι, από όπου κι αν είσαι, σημασία έχει να ακολουθείς τα όνειρά σου και να είσαι αυθεντικός» δήλωσε ο Akylas, εμφανώς συγκινημένος, αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Την δεύτερη θέση κατέκτησε ο Good job Nicky με το τραγούδι «Dark Side of the Moon», και την τρίτη θέση η Marseaux με το τραγούδι «Χάνομαι».
Την βραδιά του Μεγάλου Τελικού, παρακολούθησε πλήθος κόσμου, φαν του διαγωνισμού, καλλιτέχνες, ηθοποιοί, καθώς και η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Αν Γκίλφοϊλ, ο πρέσβης της Γερμανίας, Αντρέας Κιντλ και ο πρέσβης της Μολδαβίας, Αντρέι Ποπόφ.
Το τρίο παρουσίασης, το σόου και μία υπέροχη μαμά
Για τρία συνεχόμενα βράδια, ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέτυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά ήταν τρεις παρουσιαστές, που αν σου ζητούσαν να εξαιρέσεις κάποιον, δεν θα μπορούσες να το κάνεις. Η αποκάλυψη όμως ήταν η Κατερίνα Βρανά. Αυτό το σπουδαίο και χαρισματικό πλάσμα που έκλεψε την παράσταση με τον αυτοσαρκασμό, τα πιπεράτα σχόλιά της, τα αντανακλαστικά της και κυρίως το ταλέντο της.
Ηταν αυτή την οποία περίμενες να ακούσεις, να δεις και περίμενες τον τρόπο που θα επικοινωνούσε με κοινό και καλλιτέχνες. Η Μπέτυ Μαγγίρα ήταν μία καλλονή, η οποία συνδύασε θεατρικότητα και εμπειρία με άψογη εμφάνιση, μπράβο στην ομάδα της, και φυσικά ήταν μία παρουσιάστρια που έλαμψε. Και τι μπορείς να πεις για τον Γιώργο Καπουτζίδη. Που ήταν μπροστά αλλά και πίσω από όλο αυτό που είδαμε. Με τα κείμενα που μπόρεσαν να «στολίσουν» και όχι απλά να γεμίσουν τα κενά μεταξύ των εμφανίσεων, με το χαμόγελο και την πρωτοφανή ευφυία του σε κάθε τι που έχει να κάνει με παρουσίαση και όχι μόνο.
Και φυσικά, αν κάτι μάγεψε το κοινό, ήταν ότι σε μία τηλεόραση που ξεχειλίζει από τοξικότητα και μετριότητα, σε μία τηλεόραση που αναζητά το λάθος και το παραστράτημα για να αναδειχθεί μέσα από αρνητικό σχολιασμό, σε μία τηλεόραση που το «εγώ» ξεπροβάλλει με αμετροέπεια στα μάτια του κοινού, ήρθε μία βραδιά όπου νέα παιδιά αγκαλιάστηκαν, χάρηκαν ο ένας για τον άλλο, πανηγύρισαν και έζησαν ένα πάρτι το οποίο ένιωσαν πως τους ήρθε σαν δώρο για την καριέρα τους.
Τα εμπηξα τα δάκρυα γαμωτο!!! Ποσο την ζήλεψα αυτη τη μανα που γέννησε τέτοιο παιδι!! #ferto #ακυλας #eurovisiongr #SingForGreece pic.twitter.com/z6DVhAadFs— 😈 & 😇: the 📚 of 📺+🎶 !! (@thanasima_agna) February 15, 2026
Ένα παιδί χαρούμενο και ταλαντούχο, αυθεντικό και ευαίσθητο, ο Akylas, που κάλεσε την μαμά του στην σκηνή προκαλώντας ρίγη συγκίνησης σε παρευρισκομένους και τηλεοπτικό κοινό, την κοίταξε στα μάτια και επιβεβαίωσε τους σημαντικότερους στίχους του τραγουδιού του:
Κοίτα µαµά , όσα
στερηθήκαµε παλιά
Νιώθω πως θα καταφέρω
Να προσφέρω
Μη µας λείψει κάτι ξανά
Δες µε µαµά,
αγοράζω να κλείσω κενά
Θα σου πάρω και σένα πολλά
Σπίτια αµάξια και εξοχικά
Βέβαια.. αν κερδίσω…
Κι εκεί όλα τελειώνουν με μια λέξη: Ferto.
Οι επιτροπές, η βαθμολογία και τα «παρατράγουδα»…
Τα μέλη της ελληνικής κριτικής επιτροπής τα οποία βρέθηκαν στον
Τελικό και ψήφισαν ήταν οι:
Χαρά Κεφαλά, Vocal Coach, Musical Theater Performer – Πρόεδρος
Μιχάλης Μαρίνος, Ηθοποιός
Μαρίνα Σπανού, Τραγουδοποιός
Γιάννης Βασιλόπουλος, Διευθυντής Ραδιοφωνικών Σταθμών
Μαρία Ηλιάκη, Δημοσιογράφος – Παρουσιάστρια
Τα μέλη της διεθνούς κριτικής επιτροπής ήταν:
Andrei Zapsa, Μαέστρος, Αν. Γεν. Διευθυντής & Επικεφαλής
Προγράμματος Μολδαβικής Τηλεόρασης – Πρόεδρος
Benedikt Wiehle, Δημοσιογράφος Δημόσιας Γερμανικής Ραδιοφωνίας
SWR3
Lasha Kapanadge, Head of Media Γεωργιανής Αποστολής
Jelena Tomasevic Bosiljcic, Ερμηνεύτρια, Σερβία
Ludovic Julien HUREL, Head of Media Γαλλικής Αποστολής
Αναλυτικά η βαθμολογία των 14 τραγουδιών που συμμετείχαν στον Τελικό του Sing for Greece 2026:
«Ferto», Akylas – 48 βαθμοί
«Dark Side of the Moon», good job Nicky – 33 βαθμοί
«Χάνομαι», Marseaux – 32 βαθμοί
«Paréa», Evangelia – 24 βαθμοί
«ASTEIO», ZAF – 23 βαθμοί
«Mad About it», D3lta – 21 βαθμοί
«YOU & I», STYLIANOS – 18 βαθμοί
«The Other Side», Alexandra Sieti – 17 βαθμοί
«Bulletproof», KOZA MOSTRA – 9 βαθμοί
«Labyrinth», Mikay – 4 βαθμοί
«Άλμα», Rosanna Mailan – 2 βαθμοί
«Europa», STEFI – 1 βαθμός
«Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα – 0 βαθμοί
«SABOTAGE!», leroybroughtflowers – 0 βαθμοί
Και μπορεί όλα τελικά να κύλησαν όμορφα και η γενικότερη αίσθηση να ήταν από πολύ καλή ως εξαιρετική, υπήρχαν όμως και κάποιες… παραφωνίες. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση και των 14 εμφανίσεων η Stefi παραπονέθηκε για το πρόβλημα ήχου που την ταλαιπώρησε. “Να πω την αλήθεια είχα ένα πρόβλημα με τον ήχο. Μου έκανε διακοπές το ακουστικό. Θα ‘θελα να το ξαναπώ άλλη μία! Πως το ένιωσα; Ωραία, όμορφα. Δεν είχα άγχος, τα πήγα καλύτερα από την προηγούμενη φορά, αλλά όντως θα ήθελα άλλη μία”. Σε παρόμοιο mood και η Αλεξάνδρα Σιετή, η οποία είπε δακρυσμένη και φορτισμένη συναισθηματικά: “Μια συμπαντική δύναμη μού έδωσε τη δύναμη να κάνω αυτό το performance γιατί θέλω να σας πω πως δεν άκουγα τίποτα στα αυτιά μου”. Ευτυχώς όλα αυτά αυτά ξεπεράστηκαν και το μόνο που μένει μέχρι τον Τελικό της Eurovision είναι ένα σύνθημα: FERTO.
