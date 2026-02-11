Akylas, ποιος είναι ο Mr Ferto: Η καταγωγή, η αναπηρία του πατέρα του και το The Voice
Akylas, ποιος είναι ο Mr Ferto: Η καταγωγή, η αναπηρία του πατέρα του και το The Voice
Η πορεία του 27χρονου καλλιτέχνη, που διεκδικεί μία θέση στον μουσικό διαγωνισμό με το «Ferto»
Ο Akylas με το «Ferto» αποτελεί μέχρι στιγμής το απόλυτο φαβορί για την εκπροσώπηση της χώρας στη Eurovision 2026, με τα ποσοστά που συγκεντρώνει στα στοιχήματα να αποτυπώνουν τη δυναμική του. Η πορεία όμως του 27χρονου καλλιτέχνη δεν σημαδεύτηκε μόνο με ευκολίες και την επιτυχία που βιώνει το τελευταίο διάστημα.
Το πραγματικό του όνομα είναι Ακύλας Μυτιληναίος και πρόκειται για έναν νεαρό καλλιτέχνη, που γεννήθηκε στις Σέρρες το 1999 ξεκινώντας την πρώτη του επαφή με τη μουσική μέσω του Μουσικού σχολείου, όπου φοίτησε. Μέσα από δηλώσεις που έκανε ο πατέρας του, Βασίλης Μυτιληναίος στο «Breakfast@Star» την Τρίτη 20 Ιανουαρίου μίλησε για την αναπηρία του και τη δυσκολία που αντιμετωπίζει στη μετακίνηση, ενώ τόνισε πως ο γιος έχει χαράξει μία πορεία, χωρίς να έχει λάβει οικονομική στήριξη από τους γονείς του.
Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Είναι μόνος του, δεν μπορέσαμε να τον βοηθήσουμε οικονομικά σε τίποτα. Σίγουρα περάσαμε κάποιες δυσκολίες. Εγώ αρρώστησα νέος, στην ουσία δεν μπορούσα να στηρίξω την οικογένειά μου. Είχα και έχω μία αναπηρία. Σίγουρα το παιδί ήθελε να εκφράσει και αυτό. Ήθελε περισσότερα από τη ζωή του, περισσότερα από τον πατέρα του και την οικογένειά του». Σε άλλο σημείο, αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο να τον ακολουθήσει, παρά τις δυσκολίες μετακίνησης που αντιμετωπίζει: «Μετακινούμαι πλέον πολύ δύσκολα, αλλά νομίζω ότι θα βρω τη δύναμη για να πάω μαζί του».
Ακούστε το «Ferto»
Όπως έχει περιγράψει ο τραγουδιστής στην εκπομπή «Πρωίαν σε Είδον», η πρώτη φορά που τραγούδησε ήταν σε σχολική γιορτή. Στη συνέχεια ασχολήθηκε με θεατρικά εργαστήρια, δουλεύοντας την κινησιολογία και την άνεσή του πάνω στη σκηνή. Παράλληλα, εργάστηκε ως τραγουδιστής σε κρουαζιερόπλοια, πριν εγκατασταθεί αργότερα στην Αθήνα, για να κυνηγήσει τα όνειρά του.
Το όνομά του άρχισε να γίνεται ευρύτερα γνωστό μέσα από τα βίντεο που ανέβαζε στο TikTok. Αρχικά ξεκίνησε με διασκευές, που τον σύστησαν σε περισσότερο κόσμο και έπειτα ήρθε το «Φθηνόκρασο» (2021), ένα κομμάτι με το οποίο περιέγραφε τη ζωή του στην Αθήνα. Όπως έχει πει, αυτό ήταν «το πρώτο κομμάτι που έγραψα ποτέ». Στην καραντίνα ξεκίνησε να μαθαίνει γιουκαλίλι μέσα από βίντεο στο YouTube και κάπως έτσι άρχισε να γράφει δικά του κομμάτια.
Μετά το «Φθηνόκρασο», συμμετείχε στο 8ο «The Voice», στην ομάδα του Πάνου Μουζουράκη, ξεχωρίζοντας και τότε για την ενέργειά του. Χαρακτηριστική ήταν μάλιστα η στιγμή, που ερμήνευσε στη σκηνή το «Born this way» της Lady Gaga.
Στη συνέχεια, ήρθε το πρώτο live του στο Thessaloniki Pride 2021 και το 2024 ξεχώρισε με το «Ατελιέ» σε συνεργασία με τον Papazo.
Το «Φθηνόκρασο», το γιουκαλίλι και η συμμετοχή στο «The Voice»
Το όνομά του άρχισε να γίνεται ευρύτερα γνωστό μέσα από τα βίντεο που ανέβαζε στο TikTok. Αρχικά ξεκίνησε με διασκευές, που τον σύστησαν σε περισσότερο κόσμο και έπειτα ήρθε το «Φθηνόκρασο» (2021), ένα κομμάτι με το οποίο περιέγραφε τη ζωή του στην Αθήνα. Όπως έχει πει, αυτό ήταν «το πρώτο κομμάτι που έγραψα ποτέ». Στην καραντίνα ξεκίνησε να μαθαίνει γιουκαλίλι μέσα από βίντεο στο YouTube και κάπως έτσι άρχισε να γράφει δικά του κομμάτια.
Μετά το «Φθηνόκρασο», συμμετείχε στο 8ο «The Voice», στην ομάδα του Πάνου Μουζουράκη, ξεχωρίζοντας και τότε για την ενέργειά του. Χαρακτηριστική ήταν μάλιστα η στιγμή, που ερμήνευσε στη σκηνή το «Born this way» της Lady Gaga.
Στη συνέχεια, ήρθε το πρώτο live του στο Thessaloniki Pride 2021 και το 2024 ξεχώρισε με το «Ατελιέ» σε συνεργασία με τον Papazo.
O Akylas θα διαγωνιστεί στον πρώτο ελληνικό Ημιτελικό της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου διεκδικώντας μία θέση στον ελληνικό Τελικό. Μέχρι πριν από λίγες ημέρες, την Παρασκευή ο τραγουδιστής είχε ξεκάθαρο προβάδισμα στο poll του Eurovisionworld, συγκεντρώνοντας το 51% των ψήφων και αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό με αισθητή διαφορά. Παρόμοια εικόνα προκύπτει και από τις αποδόσεις μεγάλης ελληνικής στοιχηματικής εταιρείας για την ανάδειξη του νικητή της εθνικής επιλογής. Ο Akylas αποτελεί ισχυρό φαβορί με απόδοση 1.40, στοιχείο που αποτυπώνει τη δυναμική του τόσο στο κοινό όσο και στην αγορά στοιχημάτων.

