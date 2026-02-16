ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

«Φέρτο μας»: Τα social media πανηγύρισαν τη νίκη του Akyla στον ελληνικό τελικό της Eurovision
GALA
Akylas Eurovision Eurovision 2026

Η Ελλάδα ετοιμάζεται πλέον για τη Βιέννη, με το «Ferto» να ανοίγει τον επόμενο κύκλο προσδοκιών για την ελληνική συμμετοχή στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό

Άννα Νταλλαρή
Με 48 βαθμούς από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και των δύο κριτικών επιτροπών, της ελληνικής και της διεθνούς, ο Akylas αναδείχθηκε νικητής του ελληνικού τελικού για τη Eurovision 2026 και θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Βιέννη, όπου θα πραγματοποιηθεί ο 70ός διαγωνισμός τραγουδιού. Το «Ferto», που από την αρχή της διαδικασίας είχε ξεχωρίσει ως φαβορί, επικράτησε ανάμεσα σε 14 υποψηφιότητες στη βραδιά του Μεγάλου Τελικού.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση της νίκης του, ο Akyla εμφανώς συγκινημένος ανέφερε: «Θέλω να πω, πως όποιος κι αν είσαι, από όπου κι αν είσαι, σημασία έχει να είσαι αληθινός, θετικός, να σε αγαπάς, να ακολουθείς τα όνειρα σου και να μη σταματάς ποτέ, να είσαι αυθεντικός», προσθέτοντας πως βρίσκεται ακόμη σε σοκ και δυσκολεύεται να μιλήσει.

Η ανακοίνωση του αποτελέσματος προκάλεσε θετικές αντιδράσεις στα social media, με το X να κατακλύζεται από μηνύματα στήριξης και ενθουσιασμού. Η φράση «Φέρτο Ακύλα, Φέρτο!» επαναλαμβανόταν σε δεκάδες αναρτήσεις, ενώ δεν έλειψαν και τα σχόλια που έκαναν λόγο για εμφάνιση που αρμόζει σε επίσημο τελικό Eurovision.

Δείτε μερικά σχόλια


