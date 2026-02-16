Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
«Φέρτο μας»: Τα social media πανηγύρισαν τη νίκη του Akyla στον ελληνικό τελικό της Eurovision
Η Ελλάδα ετοιμάζεται πλέον για τη Βιέννη, με το «Ferto» να ανοίγει τον επόμενο κύκλο προσδοκιών για την ελληνική συμμετοχή στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό
Αμέσως μετά την ανακοίνωση της νίκης του, ο Akyla εμφανώς συγκινημένος ανέφερε: «Θέλω να πω, πως όποιος κι αν είσαι, από όπου κι αν είσαι, σημασία έχει να είσαι αληθινός, θετικός, να σε αγαπάς, να ακολουθείς τα όνειρα σου και να μη σταματάς ποτέ, να είσαι αυθεντικός», προσθέτοντας πως βρίσκεται ακόμη σε σοκ και δυσκολεύεται να μιλήσει.
Δείτε βίντεο
Η ανακοίνωση του αποτελέσματος προκάλεσε θετικές αντιδράσεις στα social media, με το X να κατακλύζεται από μηνύματα στήριξης και ενθουσιασμού. Η φράση «Φέρτο Ακύλα, Φέρτο!» επαναλαμβανόταν σε δεκάδες αναρτήσεις, ενώ δεν έλειψαν και τα σχόλια που έκαναν λόγο για εμφάνιση που αρμόζει σε επίσημο τελικό Eurovision.
Δείτε μερικά σχόλια
Φέρτο Ακύλα, Φέρτο!— Poseidonas Giannopoulos (@PosidonasYanno) February 15, 2026
Eμφάνιση τελικού Eurovision. Της κανονικής😉
ΕΣΚΙΣΕ! #SingForGreece #singforGreece2026 #eurovisiongr pic.twitter.com/9xMZjlWEUH
Να δω τον Ακύλα να τα σπάει στην Βιέννη και να παίρνει τα 12άρια έτσι για την πλάκα του κι εμείς εδώ να χαμογελάμε για αυτόν ακριβώς τον λόγο γιατί συγκινήθηκε τοσοο από τη χαρά του και την στήριξη του κόσμου.. ο γλυκούλης!!#eurovisiongr #SingForGreece pic.twitter.com/WoZjPAC0LP— I'm not for many many (@Armmar74) February 15, 2026
Για 2η συνεχόμενη χρονιά είμαι υπερήφανος για το τραγούδι που στέλνουμε. Όπως και πέρυσι έτσι και φέτος στέλνουμε κάτι διαφορετικό από τις άλλες χρονιές. Πιστεύω με μια καλή/έξυπνη σκηνική παρουσία, ο Ακύλας θα είναι μέσα στην 8άδα#SingForGreece #Eurovisiongr— 🐾 ©️rash 🅱️andicoot 🐾 (@st3ph4ngr) February 15, 2026
ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ ΛΕΤΕ ΝΑ ΤΟ ΦΕΡΕΙ ΟΝΤΩΣ ΕΛΛΑΔΑ???? 😍😍😍😍😍😍 #eurovisiongr— JoannaN (@IoannaNikolao13) February 15, 2026
Ήρθα από το μέλλον #SingForGreece #eurovisiongr #Eurovision pic.twitter.com/2jDjAccNUa— SNAKE (@___SNAKE____) February 15, 2026
Καλή επιτυχία, Ακυλα!— Nantia Kipourou (@NantiaKipourou) February 15, 2026
1ος στόχος μας πλέον να περάσουμε στον τελικό!
Συνέχισε να είσαι ο ίδιος....γιατί παίζει κι αυτό μεγάλο ρόλο!#eurovisiongr
Ο Ακύλας ήρθε για να μείνει 🥹— 𝐏𝐡𝐨𝐭𝐨𝐠𝐫𝐚𝐩𝐡𝐲𝐥𝐨𝐯𝐞𝐫 🫴🤌 📸 (@jimandr2) February 15, 2026
Πάμε δυνατά να το φέρεις στη Βιέννη 🤌🫴 #eurovisiongr #SingForGreece pic.twitter.com/mBgBldmq9e
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr