Έκτακτο δελτίο καιρού: Νέα επιδείνωση από αύριο Τρίτη με καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και χαλαζοπτώσεις

Ταλαιπωρία σε λεωφόρο Αθηνών και άνοδο του Κηφισού - Κλειστή από Ασπρόπυργο μέχρι Φυλή προς Αεροδρόμιο η Αττική Οδός

Ο Akylas είναι ο μεγάλος νικητής του ελληνικού τελικού της Eurovision με το «Ferto»
Eurovision 2026 Eurovision Ελληνικός Τελικός Eurovision

Ο Akylas είναι ο μεγάλος νικητής του ελληνικού τελικού της Eurovision με το «Ferto»

Το «Ferto», που από την αρχή της διαδικασίας θεωρούνταν το επικρατέστερο τραγούδι, κέρδισε το εισιτήριο για τη Βιέννη μετά τον συνδυασμό ψήφου κοινού και επιτροπών

Ο Akylas είναι ο μεγάλος νικητής του ελληνικού τελικού της Eurovision με το «Ferto»
Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
323 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Akylas είναι ο μεγάλος νικητής του ελληνικού τελικού για τη Eurovision 2026, καθώς το «Ferto» πήρε το εισιτήριο για τη Βιέννη, όπου θα διεξαχθεί ο 70ός μουσικός διαγωνισμός. Το τραγούδι, που από την αρχή της διαδικασίας εμφανιζόταν ως το μεγάλο φαβορί, επικράτησε με 48 βαθμούς μετά τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και της βαθμολογίας των δύο κριτικών επιτροπών – της ελληνικής και της διεθνούς – ανάμεσα σε 14 υποψηφιότητες που διεκδίκησαν τη νίκη στη βραδιά του Μεγάλου Τελικού.

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dgfvo9wpioqx)

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Good Job Nicky με το «Dark Side of the Moon», οι οποίος απέσπασε 33 βαθμούς, ενώ τρίτη αναδείχθηκε η Marseaux με το «Χάνομαι» και 32 βαθμούς. Ακολούθησε η Evangelia με το «Parea», συγκεντρώνοντας 24 βαθμούς, ενώ την πεντάδα έκλεισε ο ZAF με το «Αστείο», ο οποίος έλαβε 23 βαθμούς.

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dgfvlxnpuzi1)

Μετά τη μεγάλη του νίκη, ο Akyllas δήλωσε: «Θέλω να πω, πως όποιος κι αν είσαι, από όπου κι αν είσαι, σημασία έχει να είσαι αληθινός, θετικός, να σε αγαπάς, να ακολουθείς τα όνειρα σου και να μη σταματάς ποτέ, να είσαι αυθεντικός», τονίζοντας πως δεν μπορεί να μιλήσει γιατί βρίσκεται σε σοκ.

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dgfvr1t2hdr5)


Τα τελικά αποτελέσματα των κριτικών επιτροπών και της ψηφοφορίας του κοινού
Ο Akylas είναι ο μεγάλος νικητής του ελληνικού τελικού της Eurovision με το «Ferto»

Ο Akylas και το Ferto

Ο Akylas, κατά κόσμον Ακύλας Μυτιληναίος, γεννήθηκε στις Σέρρες το 1999 και ανήκει στη νέα γενιά καλλιτεχνών που συνδυάζουν προσωπικό βίωμα και σύγχρονο ήχο. Η πρώτη του ουσιαστική επαφή με τη μουσική έγινε μέσα από το Μουσικό Σχολείο, όπου φοίτησε, καλλιεργώντας από νωρίς τη σχέση του με τη σύνθεση και την ερμηνεία. Μεγαλωμένος σε ένα σπίτι με μεγάλες οικονομικές δυσκολίες, ο Akylas μετέτρεψε τα βιώματά του σε καλλιτεχνικό υλικό, χτίζοντας σταδιακά την παρουσία του στη σκηνή με συνέπεια και προσωπικό στίγμα.
Ο Akylas είναι ο μεγάλος νικητής του ελληνικού τελικού της Eurovision με το «Ferto»

Το «Ferto», με τον έντονο ρυθμό και την εξωστρεφή ενέργειά του, λειτουργεί ως διπλό σχόλιο: αφενός στηλιτεύει την απληστία και τον υπερκαταναλωτισμό που χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη κοινωνία, αφετέρου αποτυπώνει τη δική του διαδρομή από τη στέρηση στην επιτυχία. Μέσα από στίχους που περιγράφουν την αέναη επιθυμία για «όλο και περισσότερα», ο καλλιτέχνης αναδεικνύει την έλλειψη ικανοποίησης που οδηγεί σε ένα ατελείωτο κυνήγι υλικών αγαθών, φωτίζοντας όμως ταυτόχρονα τα απωθημένα ενός παιδιού που μεγάλωσε με περιορισμούς. Ο ίδιος έχει επισημάνει ότι το τραγούδι, παρότι μιλά για έναν «ήρωα», είναι βαθιά βιωματικό, ένα κομμάτι αφιερωμένο στους γονείς του και σε όλους όσοι πάλεψαν για να προσφέρουν στα παιδιά τους ευκαιρίες μέσα σε δύσκολες συνθήκες. Έτσι, το «Ferto» δεν είναι μόνο ένα ανεβαστικό pop track, αλλά και μια αφήγηση ευγνωμοσύνης, φιλοδοξίας και προσωπικής υπέρβασης.

Ο Akylas, εμφανώς συγκινημένος μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, έτρεξε να αγκαλιάσει τη μητέρα του, με δάκρυα στα μάτια.
Ο Akylas είναι ο μεγάλος νικητής του ελληνικού τελικού της Eurovision με το «Ferto»
Ο Akylas είναι ο μεγάλος νικητής του ελληνικού τελικού της Eurovision με το «Ferto»


Δείτε την εμφάνιση του Akyla στον ελληνικό τελικό

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dgftohexno49)

Η βραδιά μεταδόθηκε ζωντανά από την ΕΡΤ1 και παράλληλα μέσω ERTFLIX, με διαθέσιμες υπηρεσίες προσβασιμότητας. Παρουσιαστές του ελληνικού τελικού ήταν ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά, ενώ την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία έχει ανέλαβε ο Φωκάς Ευαγγελινός. 

Οι εμφανίσεις των 14 υποψήφιων στον ελληνικό τελικό

1. YOU & I, STYLIANOS

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dgfrl9wk3a41)

2. Mad About it, D3lta

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dgfsd9lprsyh)

3. Labyrinth, Mikay

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dgfsglloaktd)

4. Daughters of the Sun (A, E, I, O, U), Μαρίκα

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dgfsjwa63ecx)

5. Χάνομαι, Marseaux

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dgfsobpna8ux)

6. Dark Side of the Moon, Good Job Nicky

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dgfsrm7pcrvd)

7. Bulletproof, KOZA MOSTRA

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dgfsuitzjb89)

8. Europa, STEFI

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dgfsympjq1dt)

9. Άλμα, Rosanna Mailan

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dgfte3fn9te1)

10. Paréa, Evangelia

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dgfths24yzhl)

11. ASTEIO, ZAF

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dgftl3dte1dt)

12. Ferto, Akylas

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dgftohexno49)

13. SABOTAGE!, leroybroughtflowers

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dgfts2k75sax)

14. The Other Side, Alexandra Sieti

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dgftwbnl8729)

Το νικητήριο τραγούδι προέκυψε από τον συνδυασμό τηλεψηφοφορίας κοινού σε ποσοστό 50% και βαθμολογίας δύο επιτροπών – ελληνικής (25%) και διεθνούς (25%). Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προβάδισμα θα είχε η ψήφος του κοινού.

Δείτε φωτογραφίες από τον ελληνικό τελικό
eurovisio102-_5_
eurovisio102-_1_
eurovisio102-_2_
eurovisio102-_3_
eurovisio102-_4_

eurovision202__1_

Στην ελληνική επιτροπή συμμετείχαν η Μαρίνα Σπανού, ο Γιάννης Βασιλόπουλος, η Μαρία Ηλιάκη, ο Μιχάλης Μαρίνος και η Χαρά Κεφαλά. H διεθνής επιτροπή αποτελούνταν από μουσικούς και δημοσιογράφους από τη Σερβία, τη Γερμανία, τη Γεωργία, τη Γαλλία και τη Μολδαβία.

eurovision210-_2_

eurovision-301-_1_

eurovision-301-_3_

eurovison3103-_3_
eurovison3103-_1_

eurovision4404-_4_
eurovision4404-_2_

eurovision5501-_5_
eurovision5501-_1_
eurovision5501-_2_
eurovision5501-_4_

goodjobnicky

eurovision8011-_1_

eurovision7077-_3_
eurovision7077-_1_

eurovision-new2-_1_
eurovision-new2-_3_

ndp_2455__1_
ndp_2487__1_

eurovision88-08-_4_
eurovision98-_1_

eurovisionew33-_2_
eurovisionew33-_1_

akylas-eurovision-_1_
akylas-eurovision-_2_

wh-eurovision2__1_
wh-eurovision2__2_

ndp_2695__1_
ndp_2680__1_

Στο πρόγραμμα της βραδιάς συμπεριλήφθηκε και η εμφάνιση του Χρήστου Μάστορα, ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή με ένα ειδικά διαμορφωμένο μουσικό set διάρκειας περίπου 15 λεπτών. Στο πλαίσιο της εμφάνισής του παρουσιάστηκε για πρώτη φορά ζωντανά το νέο του τραγούδι με τίτλο «Μαργαρίτα», στη σκηνή του ελληνικού τελικού.

Ο Akylas είναι ο μεγάλος νικητής του ελληνικού τελικού της Eurovision με το «Ferto»
Ο Akylas είναι ο μεγάλος νικητής του ελληνικού τελικού της Eurovision με το «Ferto»
Ο Akylas είναι ο μεγάλος νικητής του ελληνικού τελικού της Eurovision με το «Ferto»


Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
323 ΣΧΟΛΙΑ

