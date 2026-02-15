Ο Akylas είναι ο μεγάλος νικητής του ελληνικού τελικού της Eurovision με το «Ferto»
Ο Akylas είναι ο μεγάλος νικητής του ελληνικού τελικού της Eurovision με το «Ferto»
Το «Ferto», που από την αρχή της διαδικασίας θεωρούνταν το επικρατέστερο τραγούδι, κέρδισε το εισιτήριο για τη Βιέννη μετά τον συνδυασμό ψήφου κοινού και επιτροπών
Ο Akylas είναι ο μεγάλος νικητής του ελληνικού τελικού για τη Eurovision 2026, καθώς το «Ferto» πήρε το εισιτήριο για τη Βιέννη, όπου θα διεξαχθεί ο 70ός μουσικός διαγωνισμός. Το τραγούδι, που από την αρχή της διαδικασίας εμφανιζόταν ως το μεγάλο φαβορί, επικράτησε με 48 βαθμούς μετά τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και της βαθμολογίας των δύο κριτικών επιτροπών – της ελληνικής και της διεθνούς – ανάμεσα σε 14 υποψηφιότητες που διεκδίκησαν τη νίκη στη βραδιά του Μεγάλου Τελικού.
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dgfvo9wpioqx)
Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Good Job Nicky με το «Dark Side of the Moon», οι οποίος απέσπασε 33 βαθμούς, ενώ τρίτη αναδείχθηκε η Marseaux με το «Χάνομαι» και 32 βαθμούς. Ακολούθησε η Evangelia με το «Parea», συγκεντρώνοντας 24 βαθμούς, ενώ την πεντάδα έκλεισε ο ZAF με το «Αστείο», ο οποίος έλαβε 23 βαθμούς.
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dgfvlxnpuzi1)
Μετά τη μεγάλη του νίκη, ο Akyllas δήλωσε: «Θέλω να πω, πως όποιος κι αν είσαι, από όπου κι αν είσαι, σημασία έχει να είσαι αληθινός, θετικός, να σε αγαπάς, να ακολουθείς τα όνειρα σου και να μη σταματάς ποτέ, να είσαι αυθεντικός», τονίζοντας πως δεν μπορεί να μιλήσει γιατί βρίσκεται σε σοκ.
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dgfvr1t2hdr5)
Τα τελικά αποτελέσματα των κριτικών επιτροπών και της ψηφοφορίας του κοινού
Το «Ferto», με τον έντονο ρυθμό και την εξωστρεφή ενέργειά του, λειτουργεί ως διπλό σχόλιο: αφενός στηλιτεύει την απληστία και τον υπερκαταναλωτισμό που χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη κοινωνία, αφετέρου αποτυπώνει τη δική του διαδρομή από τη στέρηση στην επιτυχία. Μέσα από στίχους που περιγράφουν την αέναη επιθυμία για «όλο και περισσότερα», ο καλλιτέχνης αναδεικνύει την έλλειψη ικανοποίησης που οδηγεί σε ένα ατελείωτο κυνήγι υλικών αγαθών, φωτίζοντας όμως ταυτόχρονα τα απωθημένα ενός παιδιού που μεγάλωσε με περιορισμούς. Ο ίδιος έχει επισημάνει ότι το τραγούδι, παρότι μιλά για έναν «ήρωα», είναι βαθιά βιωματικό, ένα κομμάτι αφιερωμένο στους γονείς του και σε όλους όσοι πάλεψαν για να προσφέρουν στα παιδιά τους ευκαιρίες μέσα σε δύσκολες συνθήκες. Έτσι, το «Ferto» δεν είναι μόνο ένα ανεβαστικό pop track, αλλά και μια αφήγηση ευγνωμοσύνης, φιλοδοξίας και προσωπικής υπέρβασης.
Ο Akylas, εμφανώς συγκινημένος μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, έτρεξε να αγκαλιάσει τη μητέρα του, με δάκρυα στα μάτια.
Δείτε την εμφάνιση του Akyla στον ελληνικό τελικό
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dgftohexno49)
Η βραδιά μεταδόθηκε ζωντανά από την ΕΡΤ1 και παράλληλα μέσω ERTFLIX, με διαθέσιμες υπηρεσίες προσβασιμότητας. Παρουσιαστές του ελληνικού τελικού ήταν ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά, ενώ την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία έχει ανέλαβε ο Φωκάς Ευαγγελινός.
Οι εμφανίσεις των 14 υποψήφιων στον ελληνικό τελικό
1. YOU & I, STYLIANOS
Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dgfrl9wk3a41)
2. Mad About it, D3lta
Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dgfsd9lprsyh)
3. Labyrinth, Mikay
Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dgfsglloaktd)
4. Daughters of the Sun (A, E, I, O, U), Μαρίκα
Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dgfsjwa63ecx)
5. Χάνομαι, Marseaux
Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dgfsobpna8ux)
6. Dark Side of the Moon, Good Job Nicky
Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dgfsrm7pcrvd)
7. Bulletproof, KOZA MOSTRA
Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dgfsuitzjb89)
8. Europa, STEFI
Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dgfsympjq1dt)
9. Άλμα, Rosanna Mailan
Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dgfte3fn9te1)
10. Paréa, Evangelia
Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dgfths24yzhl)
11. ASTEIO, ZAF
Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dgftl3dte1dt)
12. Ferto, Akylas
Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dgftohexno49)
13. SABOTAGE!, leroybroughtflowers
Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dgfts2k75sax)
14. The Other Side, Alexandra Sieti
Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dgftwbnl8729)
Το νικητήριο τραγούδι προέκυψε από τον συνδυασμό τηλεψηφοφορίας κοινού σε ποσοστό 50% και βαθμολογίας δύο επιτροπών – ελληνικής (25%) και διεθνούς (25%). Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προβάδισμα θα είχε η ψήφος του κοινού.
Δείτε φωτογραφίες από τον ελληνικό τελικό
Στην ελληνική επιτροπή συμμετείχαν η Μαρίνα Σπανού, ο Γιάννης Βασιλόπουλος, η Μαρία Ηλιάκη, ο Μιχάλης Μαρίνος και η Χαρά Κεφαλά. H διεθνής επιτροπή αποτελούνταν από μουσικούς και δημοσιογράφους από τη Σερβία, τη Γερμανία, τη Γεωργία, τη Γαλλία και τη Μολδαβία.
Στο πρόγραμμα της βραδιάς συμπεριλήφθηκε και η εμφάνιση του Χρήστου Μάστορα, ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή με ένα ειδικά διαμορφωμένο μουσικό set διάρκειας περίπου 15 λεπτών. Στο πλαίσιο της εμφάνισής του παρουσιάστηκε για πρώτη φορά ζωντανά το νέο του τραγούδι με τίτλο «Μαργαρίτα», στη σκηνή του ελληνικού τελικού.
Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Good Job Nicky με το «Dark Side of the Moon», οι οποίος απέσπασε 33 βαθμούς, ενώ τρίτη αναδείχθηκε η Marseaux με το «Χάνομαι» και 32 βαθμούς. Ακολούθησε η Evangelia με το «Parea», συγκεντρώνοντας 24 βαθμούς, ενώ την πεντάδα έκλεισε ο ZAF με το «Αστείο», ο οποίος έλαβε 23 βαθμούς.
Μετά τη μεγάλη του νίκη, ο Akyllas δήλωσε: «Θέλω να πω, πως όποιος κι αν είσαι, από όπου κι αν είσαι, σημασία έχει να είσαι αληθινός, θετικός, να σε αγαπάς, να ακολουθείς τα όνειρα σου και να μη σταματάς ποτέ, να είσαι αυθεντικός», τονίζοντας πως δεν μπορεί να μιλήσει γιατί βρίσκεται σε σοκ.
Τα τελικά αποτελέσματα των κριτικών επιτροπών και της ψηφοφορίας του κοινού
Ο Akylas και το FertoΟ Akylas, κατά κόσμον Ακύλας Μυτιληναίος, γεννήθηκε στις Σέρρες το 1999 και ανήκει στη νέα γενιά καλλιτεχνών που συνδυάζουν προσωπικό βίωμα και σύγχρονο ήχο. Η πρώτη του ουσιαστική επαφή με τη μουσική έγινε μέσα από το Μουσικό Σχολείο, όπου φοίτησε, καλλιεργώντας από νωρίς τη σχέση του με τη σύνθεση και την ερμηνεία. Μεγαλωμένος σε ένα σπίτι με μεγάλες οικονομικές δυσκολίες, ο Akylas μετέτρεψε τα βιώματά του σε καλλιτεχνικό υλικό, χτίζοντας σταδιακά την παρουσία του στη σκηνή με συνέπεια και προσωπικό στίγμα.
Το «Ferto», με τον έντονο ρυθμό και την εξωστρεφή ενέργειά του, λειτουργεί ως διπλό σχόλιο: αφενός στηλιτεύει την απληστία και τον υπερκαταναλωτισμό που χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη κοινωνία, αφετέρου αποτυπώνει τη δική του διαδρομή από τη στέρηση στην επιτυχία. Μέσα από στίχους που περιγράφουν την αέναη επιθυμία για «όλο και περισσότερα», ο καλλιτέχνης αναδεικνύει την έλλειψη ικανοποίησης που οδηγεί σε ένα ατελείωτο κυνήγι υλικών αγαθών, φωτίζοντας όμως ταυτόχρονα τα απωθημένα ενός παιδιού που μεγάλωσε με περιορισμούς. Ο ίδιος έχει επισημάνει ότι το τραγούδι, παρότι μιλά για έναν «ήρωα», είναι βαθιά βιωματικό, ένα κομμάτι αφιερωμένο στους γονείς του και σε όλους όσοι πάλεψαν για να προσφέρουν στα παιδιά τους ευκαιρίες μέσα σε δύσκολες συνθήκες. Έτσι, το «Ferto» δεν είναι μόνο ένα ανεβαστικό pop track, αλλά και μια αφήγηση ευγνωμοσύνης, φιλοδοξίας και προσωπικής υπέρβασης.
Ο Akylas, εμφανώς συγκινημένος μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, έτρεξε να αγκαλιάσει τη μητέρα του, με δάκρυα στα μάτια.
Δείτε την εμφάνιση του Akyla στον ελληνικό τελικό
Η βραδιά μεταδόθηκε ζωντανά από την ΕΡΤ1 και παράλληλα μέσω ERTFLIX, με διαθέσιμες υπηρεσίες προσβασιμότητας. Παρουσιαστές του ελληνικού τελικού ήταν ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά, ενώ την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία έχει ανέλαβε ο Φωκάς Ευαγγελινός.
Οι εμφανίσεις των 14 υποψήφιων στον ελληνικό τελικό
1. YOU & I, STYLIANOS
2. Mad About it, D3lta
3. Labyrinth, Mikay
4. Daughters of the Sun (A, E, I, O, U), Μαρίκα
5. Χάνομαι, Marseaux
6. Dark Side of the Moon, Good Job Nicky
7. Bulletproof, KOZA MOSTRA
8. Europa, STEFI
9. Άλμα, Rosanna Mailan
10. Paréa, Evangelia
11. ASTEIO, ZAF
12. Ferto, Akylas
13. SABOTAGE!, leroybroughtflowers
14. The Other Side, Alexandra Sieti
Το νικητήριο τραγούδι προέκυψε από τον συνδυασμό τηλεψηφοφορίας κοινού σε ποσοστό 50% και βαθμολογίας δύο επιτροπών – ελληνικής (25%) και διεθνούς (25%). Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προβάδισμα θα είχε η ψήφος του κοινού.
Δείτε φωτογραφίες από τον ελληνικό τελικό
Στην ελληνική επιτροπή συμμετείχαν η Μαρίνα Σπανού, ο Γιάννης Βασιλόπουλος, η Μαρία Ηλιάκη, ο Μιχάλης Μαρίνος και η Χαρά Κεφαλά. H διεθνής επιτροπή αποτελούνταν από μουσικούς και δημοσιογράφους από τη Σερβία, τη Γερμανία, τη Γεωργία, τη Γαλλία και τη Μολδαβία.
Στο πρόγραμμα της βραδιάς συμπεριλήφθηκε και η εμφάνιση του Χρήστου Μάστορα, ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή με ένα ειδικά διαμορφωμένο μουσικό set διάρκειας περίπου 15 λεπτών. Στο πλαίσιο της εμφάνισής του παρουσιάστηκε για πρώτη φορά ζωντανά το νέο του τραγούδι με τίτλο «Μαργαρίτα», στη σκηνή του ελληνικού τελικού.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα