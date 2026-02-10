Η Ιωάννα Τούνη δέχτηκε νέα παρατήρηση στη Σαουδική Αραβία: Δεν φιλιόμαστε με τον σύντροφό μου, σαν τα ξαδέρφια πηγαίνουμε βόλτες
Δώσαμε ένα πεταχτό φιλάκι τις προάλλες και φυσικά δεχτήκαμε πάλι παρατήρηση, ανέφερε η influencer
Νέα παρατήρηση δέχτηκε η Ιωάννα Τούνη από τις Αρχές στη Σαουδική Αραβία, αυτή τη φορά για ένα φιλί που αντάλλαξε με τον σύντροφό της, Δημήτρη Ρομπέρτο Σπυριδωνίδη, σε δημόσιο χώρο, με αποτέλεσμα η influencer να κυκλοφορεί μαζί του και να νιώθει ότι βρίσκεται με ένα συγγενικό της πρόσωπο, παρά με τον αγαπημένο της.
Σύμφωνα με όσα περιέγραψε σε βίντεο που ανάρτησε η Ιωάννα Τούνη στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η δεύτερη παρατήρηση ήρθε λίγες ημέρες μετά το πρώτο περιστατικό, το οποίο σχετιζόταν με την ενδυμασία της. Τότε, όπως είχε πει, δεν της επέτρεψαν να μπει σε κατάστημα λόγω του σκισίματος στο πίσω μέρος του φορέματός της, αφού φαινόταν η γάμπα της.
Αυτή τη φορά, η influencer και ο σύντροφός της βρέθηκαν ξανά στο επίκεντρο στην περιοχή Αλ-Ούλα, όπου τους έγινε σύσταση. Όπως εξήγησε, η παρατήρηση αφορούσε σε ένα φιλί που αντάλλαξαν σε δημόσιο χώρο. «Δεν ήξερα ότι απαγορεύεται να φιλήσεις τον σύντροφό σου. Δώσαμε ένα πεταχτό φιλάκι τις προάλλες και φυσικά δεχτήκαμε πάλι παρατήρηση από τους αγαπημένους μου. Μας είπαν ότι δε σεβόμαστε τη χώρα. Λέω "συγνώμη, δεν το ήξερα". Δεν φιλιόμαστε πλέον, σαν τα ξαδέλφια πηγαίνουμε βόλτες» δήλωσε.
Η Ιωάννα Τούνη πρόσθεσε ακόμη, ότι στη Σαουδική Αραβία ισχύει απαγόρευση και για το αλκοόλ, σημειώνοντας πως δεν μπορεί να παραγγείλει μπύρα ούτε κρασί σε κανένα εστιατόριο της χώρας.
Το ζευγάρι ταξίδεψε στη Σαουδική Αραβία με την influencer να μην γνωρίζει αρχικά τον προορισμό τους. Μέσα από βίντεο που αναρτά στα social media ενημερώνει τους ακολούθους της για όσα συμβαίνουν στην απόδρασή τους.
Πριν από λίγες ημέρες, η Ιωάννα Τούνη ανάρτησε ένα βίντεο με τον Δημήτρη Ρομπέρτο Σπυριδωνίδη, εξηγώντας ότι μια εξέλιξη στη διάρκεια του ταξιδιού τους τον άφησε εμφανώς απογοητευμένο. Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, ανέβασε Instagram stories από την επίσκεψή τους στο γήπεδο, όπου πήγαν για να παρακολουθήσουν από κοντά την αναμέτρηση της Αλ Νασρ με την Αλ Ιτιχάντ. Ωστόσο, η απουσία του Κριστιάνο Ρονάλντο φαίνεται πως χάλασε τη διάθεση του συντρόφου της, με την influencer να σχολιάζει: «Ήρθαμε μέχρι εδώ για να δούμε τον Κριστιάνο. Μαντέψτε τι έπαθε ο Ρομπέρτο που δεν θα παίξει σήμερα». Σε άλλο βίντεο πρόσθεσε: «Ο Ρομπέρτο δεν μιλιέται».
