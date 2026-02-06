Η Ιωάννα Τούνη δέχτηκε παρατήρηση στη Σαουδική Αραβία για την ενδυμασία της
Η Ιωάννα Τούνη δέχτηκε παρατήρηση στη Σαουδική Αραβία για την ενδυμασία της
Δείτε το βίντεο που δημοσίευσε η influencer στα social media - Πήγε στο Ριάντ για να κάνει έκπληξη στον σύντροφό της
Παρατήρηση για την ενδυμασία της δέχτηκε η Ιωάννα Τούνη κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της στη Σαουδική Αραβία.
Όπως αποκάλυψε η Influencer μέσα από μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, ενώ καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια να ντύνεται όπως απαιτείται στο Ριάντ όπου την πήγε κάνοντάς της έκπληξη ο σύντροφό της, την ώρα που έκαναν βόλτα, εξαιτίας του σκισίματος που είχε στο πίσω μέρος το φόρεμά της, δεν την άφησαν να περάσει σε μαγαζί. Η Ιωάννα Τούνη έλυσε το πρόβλημα με ένα μαντήλι που είχε στο κεφάλι της, δένοντάς το στη μέση της, αλλά τόνισε πως τα πράγματα γενικότερα είναι πολύ αυστηρά εκεί.
Η Ιωάννα Τούνη είπε χαρακτηριστικά: «Χθες στη βόλτα, φορούσα αυτό εδώ το φόρεμα. Το βλέπεις πώς είναι, έτσι; Κλειστό. Μακρύ. Και μου έκανε παρατήρηση το Ριάντ police, Saudi police, δε ξέρω τι, γιατί εδώ πίσω, στο πόδι παιδί μου, εδώ κάτω χαμηλά, έχει σκίσιμο. Και μου είπαν "δεν μπορείτε να μπείτε κυρία μου". Πάλι καλά έβγαλα το μαντήλι από το κεφάλι και το έδεσα παρεό. Τι να σου πω τώρα εδώ πέρα. Πολύ αυστηρά τα πράγματα. Εντωμεταξύ αυτό λέω στο αγόρι μου, με έφερε επίτηδες εδώ για να ντύνομαι, δεν υπάρχει άλλη εξήγηση» και στο βίντεό της έγραψε: «Όντως τώρα; Καταβάλλω τόση προσπάθεια με την ενδυμασία εδώ και παρόλα αυτά η Saudi police μου έκανε παρατήρηση για την αμφίεσή μου».
Δείτε το βίντεο
Όπως αποκάλυψε η Influencer μέσα από μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, ενώ καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια να ντύνεται όπως απαιτείται στο Ριάντ όπου την πήγε κάνοντάς της έκπληξη ο σύντροφό της, την ώρα που έκαναν βόλτα, εξαιτίας του σκισίματος που είχε στο πίσω μέρος το φόρεμά της, δεν την άφησαν να περάσει σε μαγαζί. Η Ιωάννα Τούνη έλυσε το πρόβλημα με ένα μαντήλι που είχε στο κεφάλι της, δένοντάς το στη μέση της, αλλά τόνισε πως τα πράγματα γενικότερα είναι πολύ αυστηρά εκεί.
Η Ιωάννα Τούνη είπε χαρακτηριστικά: «Χθες στη βόλτα, φορούσα αυτό εδώ το φόρεμα. Το βλέπεις πώς είναι, έτσι; Κλειστό. Μακρύ. Και μου έκανε παρατήρηση το Ριάντ police, Saudi police, δε ξέρω τι, γιατί εδώ πίσω, στο πόδι παιδί μου, εδώ κάτω χαμηλά, έχει σκίσιμο. Και μου είπαν "δεν μπορείτε να μπείτε κυρία μου". Πάλι καλά έβγαλα το μαντήλι από το κεφάλι και το έδεσα παρεό. Τι να σου πω τώρα εδώ πέρα. Πολύ αυστηρά τα πράγματα. Εντωμεταξύ αυτό λέω στο αγόρι μου, με έφερε επίτηδες εδώ για να ντύνομαι, δεν υπάρχει άλλη εξήγηση» και στο βίντεό της έγραψε: «Όντως τώρα; Καταβάλλω τόση προσπάθεια με την ενδυμασία εδώ και παρόλα αυτά η Saudi police μου έκανε παρατήρηση για την αμφίεσή μου».
Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα