Ιωάννα Τούνη: Μου αξίζει να πάω μία φορά ταξίδι στη ζωή μου χωρίς να πληρώνω εγώ, λέει από τη Σαουδική Αραβία
Η Instagrammer ταξίδεψε στο Ριάντ με τον σύντροφό της για τον έναν χρόνο της σχέσης τους
Η Ιωάννα Τούνη συνεχίζει να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υλικό από το ταξίδι που έκανε με τον σύντροφό της, Δημήτρη Ρομπέρτο Σπυριδωνίδη, στη Σαουδική Αραβία, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου σχέσης.
Σε ένα νέο βίντεο που ανάρτησε στο TikTok, η Instagrammer δήλωσε ότι, αν και έχει τα χρήματα να καλύπτει η ίδια τα έξοδα για τις αποδράσεις που πραγματοποιεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό, δικαιούται μία φορά στη ζωή της να μην επιφορτιστεί με τα έξοδα.
Συγκεκριμένα, η Ιωάννα Τούνη φαίνεται να χορεύει, ενώ έχει καλυμμένο το κεφάλι της με μία μαντήλα. «Να έχεις λεφτά για όποιο ταξίδι θέλεις, αλλά να μην τα ξοδεύεις γιατί σε πηγαίνει ταξίδι το αγόρι σου με τα δικά του. Επιτέλους! Νομίζω μου αξίζει να πάω μια φορά ταξίδι στη ζωή μου χωρίς να πληρώνω εγώ», σχολίασε πάνω στο σχετικό βίντεο.
@j.touni
🫠❤️ εεεεεε ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ! Νομίζω μου αξίζει να πάω μια φορά ταξίδι στην ζωή μου χωρίς να πληρώνω εγώ 🫶🏼🫶🏼🫶🏼 #φοργιου #μπεςφοργιου #jtouni♬ original sound - prodpoodee
