Ιωάννα Τούνη: Μου αξίζει να πάω μία φορά ταξίδι στη ζωή μου χωρίς να πληρώνω εγώ, λέει από τη Σαουδική Αραβία
GALA
Ιωάννα Τούνη Δημήτρης Ρομπέρτο Σπυριδωνίδης Σαουδική Αραβία Ταξίδι

Ιωάννα Τούνη: Μου αξίζει να πάω μία φορά ταξίδι στη ζωή μου χωρίς να πληρώνω εγώ, λέει από τη Σαουδική Αραβία

Η Instagrammer ταξίδεψε στο Ριάντ με τον σύντροφό της για τον έναν χρόνο της σχέσης τους

Ιωάννα Τούνη: Μου αξίζει να πάω μία φορά ταξίδι στη ζωή μου χωρίς να πληρώνω εγώ, λέει από τη Σαουδική Αραβία
34 ΣΧΟΛΙΑ
Η Ιωάννα Τούνη συνεχίζει να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υλικό από το ταξίδι που έκανε με τον σύντροφό της, Δημήτρη Ρομπέρτο Σπυριδωνίδη, στη Σαουδική Αραβία, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου σχέσης.

Σε ένα νέο βίντεο που ανάρτησε στο TikTok, η Instagrammer δήλωσε ότι, αν και έχει τα χρήματα να καλύπτει η ίδια τα έξοδα για τις αποδράσεις που πραγματοποιεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό, δικαιούται μία φορά στη ζωή της να μην επιφορτιστεί με τα έξοδα.

Συγκεκριμένα, η Ιωάννα Τούνη φαίνεται να χορεύει, ενώ έχει καλυμμένο το κεφάλι της με μία μαντήλα. «Να έχεις λεφτά για όποιο ταξίδι θέλεις, αλλά να μην τα ξοδεύεις γιατί σε πηγαίνει ταξίδι το αγόρι σου με τα δικά του. Επιτέλους! Νομίζω μου αξίζει να πάω μια φορά ταξίδι στη ζωή μου χωρίς να πληρώνω εγώ», σχολίασε πάνω στο σχετικό βίντεο.

Δείτε το κλιπ


@j.touni

🫠❤️ εεεεεε ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ! Νομίζω μου αξίζει να πάω μια φορά ταξίδι στην ζωή μου χωρίς να πληρώνω εγώ 🫶🏼🫶🏼🫶🏼 #φοργιου #μπεςφοργιου #jtouni

♬ original sound - prodpoodee
34 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ένα σχολικό περιβάλλον που καλλιεργεί γνώση, σκέψη και προσωπικότητα

Ένα σχολικό περιβάλλον που καλλιεργεί γνώση, σκέψη και προσωπικότητα

To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

METRO: Η πιστοποίηση Top Employer για δεύτερη χρονιά αναδεικνύει τη φροντίδα της εταιρείας για τους ανθρώπους της

Η σημαντική πιστοποίηση επιβεβαιώνει τη δέσμευση της METRO να προσφέρει σταθερά εδώ και χρόνια ένα σύγχρονο, συμπεριληπτικό και υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης