Η Ιωάννα Τούνη ανέβασε βίντεο με τον σύντροφό της: Δεν μιλιέται, έγραψε
Η Ιωάννα Τούνη ανέβασε βίντεο με τον σύντροφό της: Δεν μιλιέται, έγραψε
Η influencer και ο Δημήτρης Ρομπέρτο Σπυριδωνίδης ταξίδεψαν μαζί στη Σαουδική Αραβία
Ένα βίντεο με τον σύντροφό της, Δημήτρη Ρομπέρτο Σπυριδωνίδη ανέβασε η Ιωάννα Τούνη, αναφέροντας ότι μία εξέλιξη στο ταξίδι τους στη Σαουδική Αραβία, προκάλεσε την απογοήτευσή του.
Πριν από λίγες ημέρες, η influencer έκανε γνωστό μέσω των social media, ότι ο σύντροφός της, της έκανε έκπληξη μία απόδραση, με την ίδια να μην γνωρίζει μέχρι την τελευταία στιγμή τον προορισμό τους. Σε συνέχεια, η Ιωάννα Τούνη ενημέρωσε τους διαδικτυακούς της φίλους, ότι βρέθηκαν στο Ριάντ.
Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, κοινοποίησε μερικά Instagram stories, σε ένα από από τα οποία έδειχνε τον σύντροφό της στο γήπεδο, όπου επισκέφτηκαν για να δουν από κοντά το παιχνίδι της Αλ Νασρ με την Αλ Ιτιχάντ. Παρ’ όλα αυτά, η απουσία του Κριστιάνο Ρονάλντο φαίνεται ότι τον απογοήτευσε με την influencer να σημειώνει: «Ήρθαμε μέχρι εδώ για να δούμε τον Κριστιάνο. Μαντέψτε τι έπαθε ο Ρομπέρτο που δεν θα παίξει σήμερα». Σε άλλο βίντεο, η Ιωάννα Τούνη πρόσθεσε για τον σύντροφό της, «ο Ρομπέρτο δεν μιλιέται».
Δείτε τα βίντεο
Πρόσφατα, το ζευγάρι έκλεισε έναν χρόνο σχέσης με την Ιωάννα Τούνη να δημοσιεύει στα social media τα 364 τριαντάφυλλα που δέχτηκε από τον Δημήτρη Ρομπέρτο Σπυριδωνίδη, ένα για κάθε ημέρα του χρόνου που πέρασαν μαζί.
Ποιος είναι ο Δημήτρης Ρομπέρτο Σπυριδωνίδης
Ο σύντροφος της Ιωάννας Τούνη επιλέγει να κρατά χαμηλούς τόνους, αποφεύγοντας τις συχνές αναρτήσεις και τη δημόσια προβολή της προσωπικής του ζωής στα social media. Ο επιχειρηματίας έχει πραγματοποιήσει ταξίδια σε αρκετές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, αλλά και σε πιο μακρινούς προορισμούς, όπως η Ταϊλάνδη, η Βραζιλία και το Μαρόκο.
Ο 31χρονος σύντροφος της Ιωάννας Τούνη είναι θλητικός και δραστήριος, αγωνίζεται στο πρωτάθλημα mini football με την ομάδα Cometas, ενώ διατηρεί στενή σχέση με την οικογένειά του και τα μικρότερα αδέρφια του. Έχει επιχειρηματική παρουσία στον χώρο της εστίασης, ως μέτοχος σε τρία καταστήματα στη Θεσσαλονίκη, καθώς και σε beach bar στη Χαλκιδική.
Πριν από λίγες ημέρες, η influencer έκανε γνωστό μέσω των social media, ότι ο σύντροφός της, της έκανε έκπληξη μία απόδραση, με την ίδια να μην γνωρίζει μέχρι την τελευταία στιγμή τον προορισμό τους. Σε συνέχεια, η Ιωάννα Τούνη ενημέρωσε τους διαδικτυακούς της φίλους, ότι βρέθηκαν στο Ριάντ.
Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, κοινοποίησε μερικά Instagram stories, σε ένα από από τα οποία έδειχνε τον σύντροφό της στο γήπεδο, όπου επισκέφτηκαν για να δουν από κοντά το παιχνίδι της Αλ Νασρ με την Αλ Ιτιχάντ. Παρ’ όλα αυτά, η απουσία του Κριστιάνο Ρονάλντο φαίνεται ότι τον απογοήτευσε με την influencer να σημειώνει: «Ήρθαμε μέχρι εδώ για να δούμε τον Κριστιάνο. Μαντέψτε τι έπαθε ο Ρομπέρτο που δεν θα παίξει σήμερα». Σε άλλο βίντεο, η Ιωάννα Τούνη πρόσθεσε για τον σύντροφό της, «ο Ρομπέρτο δεν μιλιέται».
Δείτε τα βίντεο
Πρόσφατα, το ζευγάρι έκλεισε έναν χρόνο σχέσης με την Ιωάννα Τούνη να δημοσιεύει στα social media τα 364 τριαντάφυλλα που δέχτηκε από τον Δημήτρη Ρομπέρτο Σπυριδωνίδη, ένα για κάθε ημέρα του χρόνου που πέρασαν μαζί.
Ποιος είναι ο Δημήτρης Ρομπέρτο Σπυριδωνίδης
Ο σύντροφος της Ιωάννας Τούνη επιλέγει να κρατά χαμηλούς τόνους, αποφεύγοντας τις συχνές αναρτήσεις και τη δημόσια προβολή της προσωπικής του ζωής στα social media. Ο επιχειρηματίας έχει πραγματοποιήσει ταξίδια σε αρκετές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, αλλά και σε πιο μακρινούς προορισμούς, όπως η Ταϊλάνδη, η Βραζιλία και το Μαρόκο.
Ο 31χρονος σύντροφος της Ιωάννας Τούνη είναι θλητικός και δραστήριος, αγωνίζεται στο πρωτάθλημα mini football με την ομάδα Cometas, ενώ διατηρεί στενή σχέση με την οικογένειά του και τα μικρότερα αδέρφια του. Έχει επιχειρηματική παρουσία στον χώρο της εστίασης, ως μέτοχος σε τρία καταστήματα στη Θεσσαλονίκη, καθώς και σε beach bar στη Χαλκιδική.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα