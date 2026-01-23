Λαγούτης για Φιλιππίδη: Μπορεί να είναι τρικάκι ότι δέχεται προτάσεις για το θέατρο
Λαγούτης για Φιλιππίδη: Μπορεί να είναι τρικάκι ότι δέχεται προτάσεις για το θέατρο
Δεν θα συνεργαζόμουν μαζί του, δεν θα ήθελα, είπε ο ηθοποιός
Για τις προτάσεις που φέρεται πως δέχεται ο Πέτρος Φιλιππίδης για την επιστροφή του στο θέατρο απάντησε ο Πέτρος Λαγούτης, δηλώνοντας πως θεωρεί ότι πρόκειται για ένα τρικ και πως δεν πιστεύει ότι ο ίδιος θα συνεργαζόταν με τον ηθοποιό ο οποίος έχει κριθεί ένοχος για δύο απόπειρες βιασμού.
Ο Πέτρος Λαγούτης μιλώντας στο Buongiorno το πρωί της Παρασκευής 23 Ιανουαρίου τόνισε πως του κάνει αίσθηση το γεγονός πως ίσως ο Πέτρος Φιλιππίδης δέχεται προτάσεις παρά την απόφαση του δικαστηρίου, ωστόσο θα το πιστέψει μόνο εάν κάποια από αυτές τις προτάσεις γίνει πράξη.
Ο ηθοποιός είπε χαρακτηριστικά: «Αλήθεια δέχεται προτάσεις; Όταν τις δούμε αυτές τις προτάσεις, νομίζω θα το συζητήσουμε. Γιατί αυτό μπορεί να είναι και ένα τρικάκι. Δεν ξέρω, μου κάνει εντύπωση πάντως. Νομίζω πως δεν θα συνεργαζόμουν μαζί του. Δηλαδή μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος η δικαιοσύνη αποφάνθηκε ότι είναι ένοχος. Και είναι ένοχος για κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι αστεία και αμελητέα, οπότε όχι, δεν θα ήθελα».
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ο Πέτρος Λαγούτης αναφέρθηκε στο κομμάτι της παρουσίασης που δοκίμασε την περασμένη σεζόν με το Big Brother: «Το χάρηκα πάρα πολύ. Ήταν και κάτι που το έχω πει ότι χρόνια με ενδιέφερε. Οπότε, άσχετα με το προϊόν, γιατί πολλοί θα μου πουν "μα το Big Brother", άσχετα με το αν σου αρέσει ή δεν σου αρέσει το προϊόν, εγώ ευχαριστήθηκα τη διαδικασία που είχα να κάνω εγώ ως παρουσιαστής. Και θα το ξανάκανα πολύ ευχαρίστως. Σίγουρα θα μπορούσα να κάνω τηλεπαιχνίδι γιατί είναι κάτι που μου αρέσει, είναι κάτι όμορφο. Δεν με φαντάζομαι σε ένα πάνελ. Δεν νομίζω ότι θα ήμουν και καλός», είπε.
Ο ηθοποιός μίλησε ακόμη και για τους γιους του, αποκαλύπτοντας τι είπε σε εκείνον που σπουδάζει υποκριτική: «Του είπα "Αγόρι μου, καλή σου τύχη και αέρα στα πανιά σου. Να ξέρεις ότι θέλει γερό στομάχι. Να ξέρεις ότι το ότι σε μένα και στη μαμά σου τα πράγματα πήγανε καλά, δεν σημαίνει ότι αυτός είναι ο κανόνας».
Δείτε το βίντεο
