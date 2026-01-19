Μέλπω Ζαρόκωστα: Νιώθω ενοχή που δεν την πήγα νωρίτερα στο γηροκομείο, είπε ο γιος της

Το τελικό χτύπημα ήταν το καλοκαίρι του 2024 που την πήγα κάποιες μέρες διακοπές και ένα πρωί έπεσε, πρόσθεσε ο Αλέξανδρος Παγουλάτος