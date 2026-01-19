Μέλπω Ζαρόκωστα: Νιώθω ενοχή που δεν την πήγα νωρίτερα στο γηροκομείο, είπε ο γιος της
Μέλπω Ζαρόκωστα: Νιώθω ενοχή που δεν την πήγα νωρίτερα στο γηροκομείο, είπε ο γιος της
Το τελικό χτύπημα ήταν το καλοκαίρι του 2024 που την πήγα κάποιες μέρες διακοπές και ένα πρωί έπεσε, πρόσθεσε ο Αλέξανδρος Παγουλάτος
Για την ενοχή που αισθάνεται μίλησε ο γιος της Μέλπως Ζαρόκωστα, Αλέξανδρος Παγουλάτος, σχετικά με το γεγονός πως δεν την πήγε νωρίτερα στο γηροκομείο.
Ο γιος της ηθοποιού έδωσε συνέντευξη στο Πρωινό τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου και ανέφερε πως η μητέρα του έπασχε από άνοια και τα τελευταία χρόνια είχε αρχίσει να καταπέφτει, παρόλα αυτά μέχρι και μία εβδομάδα πριν φύγει από τη ζωή είχε πολύ καλή διάθεση.
Ο Αλέξανδρος Παγουλάτος δήλωσε για τη μητέρα του, Μέλπω Ζαρόκωστα: «Σαν μητέρα ήταν ιδιαίτερα δεμένη μαζί μου, μετά το 2022-2023 άρχισε να καταπέφτει, η άνοια της να γίνεται λίγο πιο έντονη. Το τελικό χτύπημα ήταν το καλοκαίρι του 2024, αφού την πήγα κάποιες μέρες διακοπές, όταν γυρίσαμε, ένα πρωί έπεσε. Από εκεί ξεκίνησε μια κάθετη πτώση. Σε συνεννόηση με τον Σπύρο Μπιμπίλα και την Άννα Φόνσου είδαμε ότι είναι καλό να πάει στο γηροκομείο. Μόλις πήγε στο γηροκομείο, ερχόταν ο κόσμος την έβλεπε, οι νοσοκόμες της έκαναν πλάκα, ανέβηκε κάθετα η διάθεσή της. Μια ενοχή που έχω είναι ότι δεν την πήγα νωρίτερα στο γηροκομείο. Το ότι είχε αυτό το πρόβλημα στον χοληδόχο πόρο, μου είπαν ότι μπορεί να ήταν και από την αφαγία. Μέχρι πριν μια εβδομάδα μας χαιρετούσε και μας έστελνε φιλάκια. Μετά από μία εβδομάδα μας ειδοποίησαν ότι έχανε σιγά σιγά την επικοινωνία με τον εξωτερικό κόσμο και σιγά σιγά έφυγε. Είναι ένα καλό παράδειγμα ανθρώπου που πάλεψε, δεν είχε χρήματα. Όταν χώρισε με τον πατέρα μου είχε ένα σπίτι που νοίκιαζε και εμένα να πληρώνει το ιδιωτικό που πήγαινα και αναγκάστηκε να δανειστεί 40.000 από μία φίλη της».
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dfsevzazpo01)
Η κηδεία της Μέλπως Ζαροκώστα, που έφυγε από τη ζωή στα 93 της χρόνια, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 20 Ιανουαρίου, στο Πρώτο Κοιμητήριο Αθηνών, με την οικογένεια να ζητά αντί στεφάνων την ενίσχυση του ΤΑΣΕΗ.
Ο γιος της ηθοποιού έδωσε συνέντευξη στο Πρωινό τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου και ανέφερε πως η μητέρα του έπασχε από άνοια και τα τελευταία χρόνια είχε αρχίσει να καταπέφτει, παρόλα αυτά μέχρι και μία εβδομάδα πριν φύγει από τη ζωή είχε πολύ καλή διάθεση.
Ο Αλέξανδρος Παγουλάτος δήλωσε για τη μητέρα του, Μέλπω Ζαρόκωστα: «Σαν μητέρα ήταν ιδιαίτερα δεμένη μαζί μου, μετά το 2022-2023 άρχισε να καταπέφτει, η άνοια της να γίνεται λίγο πιο έντονη. Το τελικό χτύπημα ήταν το καλοκαίρι του 2024, αφού την πήγα κάποιες μέρες διακοπές, όταν γυρίσαμε, ένα πρωί έπεσε. Από εκεί ξεκίνησε μια κάθετη πτώση. Σε συνεννόηση με τον Σπύρο Μπιμπίλα και την Άννα Φόνσου είδαμε ότι είναι καλό να πάει στο γηροκομείο. Μόλις πήγε στο γηροκομείο, ερχόταν ο κόσμος την έβλεπε, οι νοσοκόμες της έκαναν πλάκα, ανέβηκε κάθετα η διάθεσή της. Μια ενοχή που έχω είναι ότι δεν την πήγα νωρίτερα στο γηροκομείο. Το ότι είχε αυτό το πρόβλημα στον χοληδόχο πόρο, μου είπαν ότι μπορεί να ήταν και από την αφαγία. Μέχρι πριν μια εβδομάδα μας χαιρετούσε και μας έστελνε φιλάκια. Μετά από μία εβδομάδα μας ειδοποίησαν ότι έχανε σιγά σιγά την επικοινωνία με τον εξωτερικό κόσμο και σιγά σιγά έφυγε. Είναι ένα καλό παράδειγμα ανθρώπου που πάλεψε, δεν είχε χρήματα. Όταν χώρισε με τον πατέρα μου είχε ένα σπίτι που νοίκιαζε και εμένα να πληρώνει το ιδιωτικό που πήγαινα και αναγκάστηκε να δανειστεί 40.000 από μία φίλη της».
Δείτε το βίντεο
Η κηδεία της Μέλπως Ζαροκώστα, που έφυγε από τη ζωή στα 93 της χρόνια, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 20 Ιανουαρίου, στο Πρώτο Κοιμητήριο Αθηνών, με την οικογένεια να ζητά αντί στεφάνων την ενίσχυση του ΤΑΣΕΗ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα