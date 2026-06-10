Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
Συμπόσιο για την Ευρωπαϊκή Επιστημονική Διπλωματία στο υπ. Εξωτερικών
Συμπόσιο για την Ευρωπαϊκή Επιστημονική Διπλωματία στο υπ. Εξωτερικών
Στις 11 Ιουνίου 2026 στο Υπουργείο Εξωτερικών συζητείται η στρατηγική θέση της χώρας στο νέο ευρωπαϊκό περιβάλλον science diplomacy
Ένα υψηλού επιπέδου συμπόσιο με τίτλο «The Role of Greece in European Science Diplomacy: Building Connections, Shaping Futures», συνδιοργανώνεται από τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την European Union Science Diplomacy Alliance, στις 11 Ιουνίου 2026, στο Υπουργείο Εξωτερικών, και φιλοδοξεί να ανοίξει έναν ουσιαστικό διάλογο για τη θέση της Ελλάδας στο νέο ευρωπαϊκό περιβάλλον της επιστημονικής διπλωματίας.
Η επιστήμη δεν είναι πλέον μόνο πεδίο γνώσης. Είναι εργαλείο επιρροής, γέφυρα συνεργασίας, μηχανισμός επίλυσης κρίσεων και κρίσιμο κεφάλαιο για την εξωτερική πολιτική. Σε έναν κόσμο όπου η τεχνολογία, η υγεία, η κλιματική αλλαγή, η τεχνητή νοημοσύνη, η βιοκαινοτομία και η ασφάλεια επανακαθορίζουν τις διεθνείς σχέσεις, η Ελλάδα καλείται να περάσει από την αποσπασματική παρουσία στη συστηματική στρατηγική.
Το συμπόσιο αναδεικνύει ακριβώς αυτή την ανάγκη: να συνδεθεί το ισχυρό επιστημονικό δυναμικό της χώρας, τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα, οι δημόσιοι θεσμοί, οι φορείς καινοτομίας και η ελληνική επιστημονική διασπορά σε ένα πιο συνεκτικό πλαίσιο δράσης. Η χώρα διαθέτει ανθρώπινο κεφάλαιο υψηλής ποιότητας, διεθνείς επιστημονικές διαδρομές και θεσμικές δυνατότητες. Αυτό που απαιτείται είναι οργάνωση, συνέχεια και πολιτική βούληση.
Στην έναρξη του συμποσίου θα συμμετάσχουν κορυφαίοι εκπρόσωποι της ελληνικής κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας και της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεταξύ αυτών, ο Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τον Απόδημο Ελληνισμό και τη Δημόσια Διπλωματία Γιάννης Λοβέρδος, ο Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια Χάρης Θεοχάρης, ο Υφυπουργός Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού αρμόδιος για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Νικόλαος Παπαϊωάννου, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης αρμόδιος για την Έρευνα και την Καινοτομία Σταύρος Καλαφάτης, η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών Θηρεσία – Τερέζα Αγγελάτου, η Γενική Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας Μάιρα Μυρογιάννη και ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας Δημήτριος Τερζής.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κεντρικές ομιλίες για την έννοια της επιστημονικής διπλωματίας, τη συμβολή της έρευνας αιχμής και την ιστορική διαδρομή της ελληνικής επιστημονικής παρουσίας στις διεθνείς σχέσεις. Παράλληλα, τέσσερις θεματικές συζητήσεις θα εξετάσουν την εξωστρέφεια της επιστήμης και της καινοτομίας, τη χαρτογράφηση των ελληνικών δυνατοτήτων και αδυναμιών, την εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων, καθώς και τη στρατηγική ενίσχυση της ελληνικής συμμετοχής στις ευρωπαϊκές και διεθνείς διαδικασίες.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σύνδεση της Ελλάδας με πεδία στα οποία διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα: υγεία, βιοκαινοτομία, περιβάλλον, κλιματική προσαρμογή, θαλάσσια έρευνα, πολιτιστική κληρονομιά, αρχαιολογία και ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες. Το στοίχημα είναι σαφές: η Ελλάδα να πρωτοστατεί στις ευρωπαϊκές εξελίξεις, και να διαμορφώνει ρόλο, δίκτυα και στρατηγική παρουσία εκεί όπου η επιστήμη συναντά τη διπλωματία.
Η επιστήμη δεν είναι πλέον μόνο πεδίο γνώσης. Είναι εργαλείο επιρροής, γέφυρα συνεργασίας, μηχανισμός επίλυσης κρίσεων και κρίσιμο κεφάλαιο για την εξωτερική πολιτική. Σε έναν κόσμο όπου η τεχνολογία, η υγεία, η κλιματική αλλαγή, η τεχνητή νοημοσύνη, η βιοκαινοτομία και η ασφάλεια επανακαθορίζουν τις διεθνείς σχέσεις, η Ελλάδα καλείται να περάσει από την αποσπασματική παρουσία στη συστηματική στρατηγική.
Το συμπόσιο αναδεικνύει ακριβώς αυτή την ανάγκη: να συνδεθεί το ισχυρό επιστημονικό δυναμικό της χώρας, τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα, οι δημόσιοι θεσμοί, οι φορείς καινοτομίας και η ελληνική επιστημονική διασπορά σε ένα πιο συνεκτικό πλαίσιο δράσης. Η χώρα διαθέτει ανθρώπινο κεφάλαιο υψηλής ποιότητας, διεθνείς επιστημονικές διαδρομές και θεσμικές δυνατότητες. Αυτό που απαιτείται είναι οργάνωση, συνέχεια και πολιτική βούληση.
Στην έναρξη του συμποσίου θα συμμετάσχουν κορυφαίοι εκπρόσωποι της ελληνικής κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας και της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεταξύ αυτών, ο Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τον Απόδημο Ελληνισμό και τη Δημόσια Διπλωματία Γιάννης Λοβέρδος, ο Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια Χάρης Θεοχάρης, ο Υφυπουργός Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού αρμόδιος για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Νικόλαος Παπαϊωάννου, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης αρμόδιος για την Έρευνα και την Καινοτομία Σταύρος Καλαφάτης, η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών Θηρεσία – Τερέζα Αγγελάτου, η Γενική Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας Μάιρα Μυρογιάννη και ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας Δημήτριος Τερζής.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κεντρικές ομιλίες για την έννοια της επιστημονικής διπλωματίας, τη συμβολή της έρευνας αιχμής και την ιστορική διαδρομή της ελληνικής επιστημονικής παρουσίας στις διεθνείς σχέσεις. Παράλληλα, τέσσερις θεματικές συζητήσεις θα εξετάσουν την εξωστρέφεια της επιστήμης και της καινοτομίας, τη χαρτογράφηση των ελληνικών δυνατοτήτων και αδυναμιών, την εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων, καθώς και τη στρατηγική ενίσχυση της ελληνικής συμμετοχής στις ευρωπαϊκές και διεθνείς διαδικασίες.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σύνδεση της Ελλάδας με πεδία στα οποία διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα: υγεία, βιοκαινοτομία, περιβάλλον, κλιματική προσαρμογή, θαλάσσια έρευνα, πολιτιστική κληρονομιά, αρχαιολογία και ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες. Το στοίχημα είναι σαφές: η Ελλάδα να πρωτοστατεί στις ευρωπαϊκές εξελίξεις, και να διαμορφώνει ρόλο, δίκτυα και στρατηγική παρουσία εκεί όπου η επιστήμη συναντά τη διπλωματία.
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