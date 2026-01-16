Μέλπω Ζαρόκωστα: Ήταν ένας πολύ δυνατός και ακούραστος άνθρωπος, αγωνίστηκε σκληρά, είπε ο γιος της
Μου έδωσε αγάπη σε υπερβολικό βαθμό αλλά ήταν υπερπροστατευτική και ασφυκτική και προσπαθούσε να το πολεμήσει, ανέφερε ο Αλέξανδρος Παγουλάτος
Ένας δυνατός, ακούραστος και δραστήριος άνθρωπος ήταν η Μέλπω Ζαρόκωστα σύμφωνα με τον γιο της. Ο Αλέξανδρος Παγουλάτος τόνισε πως η μητέρα του και αείμνηστη ηθοποιός, που έφυγε από τη ζωή στα 93 της χρόνια, μην έχοντας εφόδια, έδωσε αγώνες για να πετύχει στη ζωή της.
«Η Μέλπω ήταν ένας άνθρωπος πάρα πολύ δραστήριος και δυνατός, ο οποίος ξεκίνησε με μηδέν εφόδια. Αγωνίστηκε πολύ σκληρά. Θα έλεγα ότι τη βοήθησε η εμφάνισή της, τη βοήθησε και η σχέση της με τον πατέρα μου, ο οποίος ήταν πολύ καλός δάσκαλος υποκριτικής. Ήταν ένα πρόσωπο πάρα πολύ δημιουργικό, ακούραστο», είπε ο Αλέξανδρος Παγουλάτος στην εκπομπή «Στούντιο 4», το απόγευμα της Παρασκευής 16 Ιανουαρίου.
Παράλληλα, περιέγραψε πώς ήταν ως μητέρα η ηθοποιός, υπογραμμίζοντας την υπερπροστατευτικότητα που τη χαρακτήριζε. «Ήταν πάρα πολύ συναισθηματικά δεμένη μαζί μου. Μου έδωσε αγάπη σε υπερβολικό βαθμό θα μπορούσα να πω. Ήξερε ότι ήταν υπερπροστατευτική και ασφυκτική και προσπαθούσε να το πολεμήσει αυτό, ακούγοντας συμβουλές ειδικών και τον πατέρα μου, ο οποίος προσπαθούσε να αναστείλει την υπερπροστατευτικότητά της. Έκανε βήματα, δηλαδή μεγάλωσα στην εφηβεία με ελευθερίες», σημείωσε.
Όσον αφορά στο γεγονός ότι η μητέρα του τον τελευταίο χρόνο ζούσε στο γηροκομείο, εξήγησε ότι διάγνωσή της με άνοια και η επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της επέβαλαν αυτή τη λύση. Πιο αναλυτικά, επισήμανε: «Μέχρι το προηγούμενο καλοκαίρι, του 2024, είχε σταδιακά άνοια, αλλά ήταν σε επίπεδο που μπορούσε να μείνει μόνη της. Έφθινε δηλαδή η δραστηριότητά της, αλλά ήταν κάπως καλά ακόμα. Από τον Αύγουστο και μετά είχε μια φυσική πτώση. Την κρατήσαμε τρεις μήνες στο σπίτι με μια νοσοκόμα, δεν της πήγαινε όμως αυτό».
Όπως είπε, η μεταφορά της στο γηροκομείο είχε βελτιώσει σημαντικά τη διάθεσή της. «Σε συνεννόηση με την Άννα Φόνσου και τον Σπύρο Μπιμπίλα κανονίσαμε και μπήκε στο γηροκομείο. Από τη στιγμή που μπήκε, η κοινωνικότητα, τα βλέμματα που την παρακολουθούσαν, οι άνθρωποι που της μιλούσαν ανέβασαν κατακόρυφα τη διάθεσή της. Όταν έφυγε από το σπίτι -και το φέρνω και λίγο βάρος- δεν έτρωγε. Όταν πήγε στο γηροκομείο έφτιαξε η διάθεσή της, άρχισε να τρώει κανονικότατα. Μπορώ να πως ότι πέρασε αρκετά ευτυχισμένα και ήρεμα αυτόν τον έναν χρόνο», πρόσθεσε.
