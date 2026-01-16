Η τελευταία τηλεοπτική συνέντευξη της Μέλπως Ζαρόκωστα: Μου έχει λείψει πολύ το χειροκρότημα
Η ηθοποιός είχε μιλήσει τον Δεκέμβριο του 2024 μαζί με τον μοναχογιό της, Αλέξανδρο Παγουλάτο, μέσα από το γηροκομείο που έμενε
Την τελευταία τηλεοπτική της συνέντευξη είχε δώσει έναν χρόνο πριν φύγει από τη ζωή η Μέλπω Ζαρόκωστα, μέσα από το γηροκομείο όπου έμενε, αναφέροντας πως της είχε λείψει πολύ το χειροκρότημα.
Η ηθοποιός είχε μιλήσει στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», μαζί με τον γιο της, Αλέξανδρο Παγουλάτο, τον Δεκέμβριο του 2024, και είχε δηλώσει πως ήταν επιλογή της να μείνει σε γηροκομείο, καθώς εκεί ένιωθε άνετα.
Η Μέλπω Ζαρόκωστα μιλώντας στην κάμερα είχε πει: «Νιώθω άνετα εδώ, γιατί το έκανα με την καρδιά μου», ενώ όταν ο δημοσιογράφος της ανέφερε πως ο κόσμος την αγαπάει, η ηθοποιός συγκινημένη είχε πει: «Κι εγώ τα αγαπάω τα παιδάκια μου». Στη συνέχεια, η ηθοποιός είχε δηλώσει πως ο γιος της ήταν συνεχώς στο πλευρό της και έκανε χιούμορ πως δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς: «Ο γιος μου είναι από πάνω μου συνεχώς. Αυτό του έλειπε». «Ήταν η χειρότερη αγωνία της ζωής μου να είμαι ολομόναχη στα όρη και στα βουνά», είχε αναφέρει ακόμη, ενώ όσον αφορά στην επαφή της με τον κόσμο, είχε πει: «Μου λείπει πάρα πολύ το χειροκρότημα. Η ύπαρξη μου... αύριο δε θα υπάρχω. Είναι λιγάκι υπερβολικό να λέμε ότι άφησα μεγάλη κληρονομιά. Κάνω ό,τι μπορώ».
Δείτε το βίντεο
Ο γιος της, Αλέξανδρος Παγουλάτος, με τη σειρά του, είχε εξηγήσει πως ήταν ως μητέρα: «Η Μέλπω ήταν στη ζωή της ο άνθρωπος που ξυπνούσε το πρωί, έβγαινε από το σπίτι και γυρνούσε το βράδυ. Είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ κοινωνικός. Το θέατρο είναι μέσα της, δεμένο με την προσωπικότητά της κι αυτό την έχει κάνει να προσαρμοστεί πολύ στο περιβάλλον εδώ. Τη φέραμε για να έχει εναλλαγές και να μπορεί να έρχεται ο κόσμος να τη βλέπει. Γίνονται γιορτές, αλλάζει παραστάσεις. Ήταν σκληρό να ήταν κλεισμένη σε ένα δωμάτιο, όσο καλή κι αν είναι η φροντίδα».
Κλείνοντας, ο ίδιος είχε πει: «Ως μητέρα ήταν λίγο υπερπροστατευτική, αλλά έκανε και πάρα πολλά πράγματα για μένα. Όταν γεννήθηκα εγώ, σταμάτησε το θέατρο. Σταμάτησε την καριέρα της όταν ήταν στο φόρτε της και για δύο χρόνια δεν έπαιξε για να κάθεται σπίτι. Την αγαπώ πολύ. Είναι πολύ καλή γιαγιά επίσης. Έχει σταθεί πάρα πολύ στα δυο μου παιδιά, τα έβγαζε έξω, τα πήγαινε σινεμά, τα διαπαιδαγωγούσε. Όσο μπορεί να βρεθεί κοντά στο σανίδι της δίνει ζωή».
Η Μέλπω Ζαρόκωστα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών. Η κηδεία της, όπως ανακοίνωσε «Το Σπίτι του Ηθοποιού» θα γίνει την Τρίτη 20 Ιανουαρίου στη μία το μεσημέρι στο Α' Νεκροταφείο.
Δείτε το βίντεο
