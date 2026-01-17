Την Τρίτη η κηδεία της Μέλπως Ζαροκώστα, η επιθυμία της οικογένειας
Την Τρίτη η κηδεία της Μέλπως Ζαροκώστα, η επιθυμία της οικογένειας
Το τελευταίο «αντίο» στην ηθοποιό που έφυγε στα 93 της χρόνια θα ειπωθεί στο Πρώτο Κοιμητήριο Αθηνών
Την Τρίτη θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της Μέλπως Ζαροκώστα, που έφυγε από τη ζωή στα 93 της χρόνια, με την οικογένεια να ζητά αντί στεφάνων την ενίσχυση του ΤΑΣΕΗ.
Σύμφωνα με ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα στο Instagram, το τελευταίο «αντίο» στην ηθοποιό θα ειπωθεί την Τρίτη 20 Ιανουαρίου στο Πρώτο Κοιμητήριο Αθηνών, στις 13:00 το μεσημέρι. Παράλληλα, αναφέρει ότι επιθυμία της οικογένειας και του γιου της εκλιπούσας, Αλεξάνδρου Παγουλάτου είναι όσοι επιθυμούν αντί στεφάνων να ενισχύσουν το ΤΑΣΕΗ, του οποίου ήταν μέλος η Μέλπω Ζαροκώστα.
Πιο αναλυτικά, ο Σπύρος Μπιμπίλας σημείωσε: «Θα αποχαιρετήσουμε την πολυαγαπημένη μας φίλη, σπουδαία συνάδελφο και συγγραφέα την Τρίτη στη μια το μεσημέρι στο Πρώτο κοιμητήριο της Αθήνας. Όσοι θέλουνε μπορούν αντί στεφάνων σύμφωνα με επιθυμία της οικογένειας και του λατρεμένου της γιου Αλεξάνδρου Παγουλάτου να ενισχύσουν το ΤΑΣΕΗ του οποίου ήταν εκλεκτό μέλος η Μέλπω μας και όσοι Θέλουν μπορούν να αποστείλουν στέφανα μέσω του γραφείου που επιμελείται την εξόδιο ακολουθία στο τηλ 6955460653, υπεύθυνη Αλεξάνδρα Γιακομέλου».
Ήταν ένας πολύ δυνατός και ακούραστος άνθρωπος, αγωνίστηκε σκληρά, είπε ο γιος της
Την Παρασκευή έγινε γνωστή η δυσάρεστη είδηση για τον θάνατο της ηθοποιού, με τον γιο της να μιλάει στην εκπομπή «Στούντιο» για την απώλεια της μητέρας του. Ο Αλέξανδρος Παγουλάτος περιέγραψε τη Μέλπω Ζαρόκωστα, ως έναν δυναμικό, ακούραστο και δραστήριο άνθρωπο, που αγωνίστηκε σκληρά για να πετύχει στη ζωή της, ξεκινώντας χωρίς εφόδια. Ο γιος της τόνισε ότι η εμφάνισή της και η σχέση της με τον πατέρα του, έναν εξαιρετικό δάσκαλο υποκριτικής, συνέβαλαν στην πορεία της, ενώ χαρακτήρισε τη μητέρα του δημιουργική και ακούραστη. «Η Μέλπω ήταν ένας άνθρωπος πάρα πολύ δραστήριος και δυνατός, ο οποίος ξεκίνησε με μηδέν εφόδια. Αγωνίστηκε πολύ σκληρά. Θα έλεγα ότι τη βοήθησε η εμφάνισή της, τη βοήθησε και η σχέση της με τον πατέρα μου, ο οποίος ήταν πολύ καλός δάσκαλος υποκριτικής. Ήταν ένα πρόσωπο πάρα πολύ δημιουργικό, ακούραστο», ανέφερε.
Σχετικά με την τελευταία χρονιά της ζωής της, καθώς ζούσε σε γηροκομείο λόγω άνοιας και επιδείνωσης της υγείας της, εξήγησε ότι αρχικά η κατάσταση της ήταν διαχειρίσιμη στο σπίτι, αλλά στη συνέχεια απαιτήθηκε μεταφορά σε ειδικό χώρο. «Μέχρι το προηγούμενο καλοκαίρι, του 2024, είχε σταδιακά άνοια, αλλά ήταν σε επίπεδο που μπορούσε να μείνει μόνη της. Έφθινε δηλαδή η δραστηριότητά της, αλλά ήταν κάπως καλά ακόμα. Από τον Αύγουστο και μετά είχε μια φυσική πτώση. Την κρατήσαμε τρεις μήνες στο σπίτι με μια νοσοκόμα, δεν της πήγαινε όμως αυτό», εξήγησε.
Ο γιος της σημείωσε επίσης, ότι η μεταφορά της στο γηροκομείο βελτίωσε σημαντικά τη διάθεσή της, χάρη στην κοινωνική επαφή και τη φροντίδα που λάμβανε από το προσωπικό και τους επισκέπτες: «Σε συνεννόηση με την Άννα Φόνσου και τον Σπύρο Μπιμπίλα κανονίσαμε και μπήκε στο γηροκομείο. Από τη στιγμή που μπήκε, η κοινωνικότητα, τα βλέμματα που την παρακολουθούσαν, οι άνθρωποι που της μιλούσαν ανέβασαν κατακόρυφα τη διάθεσή της. Όταν έφυγε από το σπίτι -και το φέρνω και λίγο βάρος- δεν έτρωγε. Όταν πήγε στο γηροκομείο έφτιαξε η διάθεσή της, άρχισε να τρώει κανονικότατα. Μπορώ να πως ότι πέρασε αρκετά ευτυχισμένα και ήρεμα αυτόν τον έναν χρόνο».
