Ο αισθησιακός χορός της Έλενας Παπαρίζου στην καρέκλα, εμφανίστηκε με κορσέ και περούκα

Η τραγουδίστρια ερμήνευσε το «Be Italian» - Δείτε βίντεο

Απόσπασμα με τον αισθησιακό χορό της στη σκηνή, δημοσίευσε η Έλενα Παπαρίζου στα social media.

Η τραγουδίστρια έχει ξεκινήσει εμφανίσεις με τον Τάκη Ζαχαράτο σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας, παρουσιάζοντας το σόου «The Velvet Night» με στοιχεία μιούζικαλ και καμπαρέ. 

Σε βίντεο που ανάρτησε η Έλενα Παπαρίζου την Τρίτη 13 Ιανουαρίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εμφανίζεται στη σκηνή να ερμηνεύει το «Be Italian» , ενώ παράλληλα χόρευε με αισθησιακό τρόπο, καθισμένη σε καρέκλα. Στο κλιπ η τραγουδίστρια παρουσιάζεται με στενό κορσέ και ψηλοτάκουνα μποτάκια.

Δείτε το βίντεο

