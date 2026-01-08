Η ανατρεπτική εμφάνιση της Έλενας Παπαρίζου στη σκηνή με μελιτζανί περούκα και φόρεμα καμπαρέ
Έλενα Παπαρίζου Χορός

Η τραγουδίστρια ερμήνευσε και χόρεψε το «All That Jazz» και εντυπωσίασε

Στέλλα Μούτσιου
Μία ανατρεπτική εμφάνιση έκανε η Έλενα Παπαρίζου στη σκηνή, φορώντας ένα φόρεμα εμπνευσμένο από καμπαρέ και μία περούκα σε μελιτζανί χρώμα.

Η τραγουδίστρια ξεκίνησε τις εμφανίσεις της, «The Velvet Night» όπως ονομάζονται, την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας, μαζί με τον Τάκη Ζαχαράτο και την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο από το σόου, όπου φαίνεται εντελώς διαφορετική.

Η Έλενα Παπαρίζου βγήκε στη σκηνή φορώντας ένα ασημί φόρεμα με κρόσσια, μία μελιτζανί καρέ περούκα με ίσια φράντζα, μεγάλα σκουλαρίκια και γάντια και τραγούδησε το «All That Jazz», χορεύοντας μαζί με την ομάδα των χορευτών της.

Δείτε το βίντεο


Η τραγουδίστρια θα πραγματοποιεί εμφανίσεις κάθε Τετάρτη βράδυ, παρουσιάζοντας ένα σόου με τη σφραγίδα του Φωκά Ευαγγελινού, ο οποίος έχει αναλάβει την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία.
