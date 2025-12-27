Diddy: Ο γιος του τον επισκέφτηκε τα Χριστούγεννα στη φυλακή
Ο 31χρονος Τζάστιν Κομπς πέρασε περίπου 90 λεπτά με τον πατέρα του στο σωφρονιστικό κατάστημα Fort Dix στο Νιου Τζέρσεϊ
Μία επίσκεψη από τον γιο του δέχτηκε ο Diddy τα Χριστούγεννα, καθώς ο ράπερ εκτίει ποινή φυλάκισης στο Νιου Τζέρσεϊ.
Ο 31χρονος Τζάστιν Κομπς επισκέφθηκε τον πατέρα του στο σωφρονιστικό κατάστημα Fort Dix στο Νιου Τζέρσεϊ την Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου. Την πληροφορία επιβεβαίωσε με δήλωσή του στο «People» ο εκπρόσωπος του Κομπς, Τζούντα Ένγκελμαϊερ.
«Ο Τζάστιν τον επισκέφθηκε χθες», ανέφερε ο Ένγκελμαϊερ και πρόσθεσε: «Μίλησαν και αντάλλαξαν νέα για τη ζωή τους. Συζήτησαν για το πώς διαχειρίζονται τις δύσκολες στιγμές, έκαναν μία αναδρομή στο παρελθόν για τα μαθήματα που αντλούν από αυτό και για το πώς μπορεί κανείς να γίνει καλύτερος στο μέλλον». Σύμφωνα με τον ίδιο, η επίσκεψη διήρκεσε περίπου 90 λεπτά. «Σήμαινε πάρα πολλά για τον Diddy, ειδικά ανήμερα των Χριστούγεννων, να έχει την οικογένειά του κοντά», συμπλήρωσε ο δικηγόρος.
Ο Diddy καταδικάστηκε τον Ιούλιο για δύο κατηγορίες μεταφοράς γυναικών με σκοπό την πορνεία και τον Οκτώβριο του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 50 μηνών. O Τζάστιν, τον οποίο o ράπερ απέκτησε με τη στυλίστρια Μίσα Χάιλτον σε δήλωσή του προς το δικαστήριο, είχε ζητήσει να δοθεί στον πατέρα του «μια δεύτερη ευκαιρία», σύμφωνα με το «CNN». «Μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή, μια δεύτερη ευκαιρία να διορθώσει τα λάθη του, μια δεύτερη ευκαιρία να γίνει ο άνθρωπος που πραγματικά είναι», είχε αναφέρει ενώπιον του δικαστή, χαρακτηρίζοντάς τον «υπερήρωα» που «έχει αλλάξει προς το καλύτερο». Παράλληλα είχε πει για τον Diddy: «Πιστεύω ότι ο πατέρας μου έχει ακόμη πολλά να προσφέρει στον κόσμο και κυρίως στα παιδιά του».
Τον Νοέμβριο είχαν κυκλοφορήσει δημοσιεύματα περί παραβίασης των κανονισμών της φυλακής από τον Κομπς, τα οποία οι εκπρόσωποί του διαψεύδουν. Στις 7 Νοεμβρίου, το «TMZ» ανέφερε ότι φέρεται να εντοπίστηκε να καταναλώνει αλκοόλ που έφτιαξε μόνος του.
Diddy’s Son Justin Visited Him in Prison on Christmas for a Heart-to-Heart, Rep Says https://t.co/q351vb6dPL— People (@people) December 26, 2025
Φωτογραφία άρθου: Shutterstock
