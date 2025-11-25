Diddy: Ο γιος του ελπίζει στην πρόωρη αποφυλάκισή του - Θα επιστρέψει στο σπίτι σύντομα, είπε
H αποφυλάκιση του μουσικού παραγωγού έχει προγραμματιστεί για τις 4 Ιουνίου του 2028
Την ελπίδα ότι ο Diddy θα αποφυλακιστεί νωρίτερα από τις 4 Ιουνίου του 2028, εξέφρασε ο γιος του, King Combs.
Ο ράπερ μεταφέρθηκε πρόσφατα στο Ομοσπονδιακό Σωφρονιστικό Ίδρυμα Fort Dix, όπου εκτίει ποινή κάθειρξης 50 μηνών μετά την καταδίκη του για δύο κατηγορίες μεταφοράς γυναικών με σκοπό την πορνεία.
Ο 27χρονος γιος του Diddy μίλησε τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου στο «TMZ» λέγοντας αρχικά για τον πατέρα του: «Θα επιστρέψει στο σπίτι». Όταν ο ρεπόρτερ ρώτησε τον King αν ο Diddy θα μπορούσε ενδεχομένως να λάβει προεδρική χάρη, ο γιος του σταύρωσε τα δάχτυλά του, δείχνοντας με την κίνησή του ότι ελπίζει σε αυτό το σενάριο.
Δείτε βίντεο με τις δηλώσεις του
Ο King πρόσθεσε ότι μιλάει συχνά με τον πατέρα του και ανέφερε ότι ο Diddy είναι καλά στη φυλακή. «Είναι καλά, όλα είναι καλά. Θα επιστρέψει στο σπίτι σύντομα» δήλωσε. Σημειώνεται, ότι κατά τη διάρκεια της πολύκροτης δίκης, η οικογένεια του ράπερ παρέμεινε στο πλευρό του.
Έναν μήνα αργότερα μετατέθηκε η ημερομηνία αποφυλάκισης του Diddy. Όπως αναφέρει το «Page Six», ο μουσικός παραγωγός επρόκειτο αρχικά να αποφυλακιστεί στις 8 Μαΐου του 2028, όμως η αποφυλάκιση έχει πλέον προγραμματιστεί για τις 4 Ιουνίου 2028.
Παρότι δεν έχει γίνει γνωστός ο λόγος της αλλαγής, η πληροφορία δημοσιοποιήθηκε λίγο μετά τις αναφορές ότι παραβίασε κανονισμούς του σωφρονιστικού ιδρύματος. Ο εκπρόσωπός του και το Γραφείο Ομοσπονδιακών Φυλακών δεν έχουν τοποθετηθεί. Σύμφωνα με το «TMZ», ο Diddy είχε δεχθεί πειθαρχική επίπληξη για κατανάλωση αλκοόλ, που φέρεται να παρασκεύασε χρησιμοποιώντας ζάχαρη, αναψυκτικό Fanta και μήλα. Εκπρόσωπός του δήλωσε στο «Page Six» ότι ο καλλιτέχνης «βρισκόταν στην πρώτη του εβδομάδα στο Fort Dix, μετά τη μεταφορά του από το κέντρο κράτησης του Μπρούκλιν, και εστιάζει στο να προσαρμοστεί, να εργαστεί με τον εαυτό του και να βελτιώνεται καθημερινά».
