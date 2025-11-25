Diddy: Ο γιος του ελπίζει στην πρόωρη αποφυλάκισή του - Θα επιστρέψει στο σπίτι σύντομα, είπε
GALA
Diddy Γιος Αποφυλάκιση

Diddy: Ο γιος του ελπίζει στην πρόωρη αποφυλάκισή του - Θα επιστρέψει στο σπίτι σύντομα, είπε

H αποφυλάκιση του μουσικού παραγωγού έχει προγραμματιστεί για τις 4 Ιουνίου του 2028

Diddy: Ο γιος του ελπίζει στην πρόωρη αποφυλάκισή του - Θα επιστρέψει στο σπίτι σύντομα, είπε
Ιωάννα Μαρίνου
3 ΣΧΟΛΙΑ
Την ελπίδα ότι ο Diddy θα αποφυλακιστεί νωρίτερα από τις  4 Ιουνίου του 2028, εξέφρασε ο γιος του, King Combs.

Ο ράπερ μεταφέρθηκε πρόσφατα στο Ομοσπονδιακό Σωφρονιστικό Ίδρυμα Fort Dix, όπου εκτίει ποινή κάθειρξης 50 μηνών μετά την καταδίκη του για δύο κατηγορίες μεταφοράς γυναικών με σκοπό την πορνεία.

Ο 27χρονος γιος του Diddy μίλησε τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου στο «TMZ» λέγοντας αρχικά για τον πατέρα του: «Θα επιστρέψει στο σπίτι». Όταν ο ρεπόρτερ ρώτησε τον King αν ο Diddy θα μπορούσε ενδεχομένως να λάβει προεδρική χάρη, ο γιος του σταύρωσε τα δάχτυλά του, δείχνοντας με την κίνησή του ότι ελπίζει σε αυτό το σενάριο.

Δείτε βίντεο με τις δηλώσεις του

Ο King πρόσθεσε ότι μιλάει συχνά με τον πατέρα του και ανέφερε ότι ο Diddy είναι καλά στη φυλακή. «Είναι καλά, όλα είναι καλά. Θα επιστρέψει στο σπίτι σύντομα» δήλωσε. Σημειώνεται, ότι κατά τη διάρκεια της πολύκροτης δίκης, η οικογένεια του ράπερ παρέμεινε στο πλευρό του.


Η αλλαγή στην ημερομηνία αποφυλάκισής του

Έναν μήνα αργότερα μετατέθηκε η ημερομηνία αποφυλάκισης του Diddy. Όπως αναφέρει το «Page Six», ο μουσικός παραγωγός επρόκειτο αρχικά να αποφυλακιστεί στις 8 Μαΐου του 2028, όμως η αποφυλάκιση έχει πλέον προγραμματιστεί για τις 4 Ιουνίου 2028.

Παρότι δεν έχει γίνει γνωστός ο λόγος της αλλαγής, η πληροφορία δημοσιοποιήθηκε λίγο μετά τις αναφορές ότι παραβίασε κανονισμούς του σωφρονιστικού ιδρύματος. Ο εκπρόσωπός του και το Γραφείο Ομοσπονδιακών Φυλακών δεν έχουν τοποθετηθεί. Σύμφωνα με το «TMZ», ο Diddy είχε δεχθεί πειθαρχική επίπληξη για κατανάλωση αλκοόλ, που φέρεται να παρασκεύασε χρησιμοποιώντας ζάχαρη, αναψυκτικό Fanta και μήλα. Εκπρόσωπός του δήλωσε στο «Page Six» ότι ο καλλιτέχνης «βρισκόταν στην πρώτη του εβδομάδα στο Fort Dix, μετά τη μεταφορά του από το κέντρο κράτησης του Μπρούκλιν, και εστιάζει στο να προσαρμοστεί, να εργαστεί με τον εαυτό του και να βελτιώνεται καθημερινά».

Ειδήσεις σήμερα:

Έρχεται η κακοκαιρία Adel με επικίνδυνες καταιγίδες και πάλι στα δυτικά την Πέμπτη και την Παρασκευή - Δείτε χάρτες

Πείραξε τις κάμερες, έβαλε μάσκα και πήγε να ληστέψει την πεθερά της στη Σαλαμίνα - Τη σκότωσε γιατί νόμιζε ότι την αναγνώρισε

Δημοσκόπηση Interview: Στο 30% η ΝΔ, 14 μονάδες μπροστά από το ΠΑΣΟΚ - Στο 19,9% οι αναποφάσιστοι
Ιωάννα Μαρίνου
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Αυτά τα Χριστούγεννα τα Max Stores σε καλούν να ανακαλύψεις όμορφα δώρα, μοναδικά στολίδια, προσεγμένα διακοσμητικά, άπειρες ιδέες και εκατοντάδες παιχνίδια για όλα τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

Πώς να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά τον επιχείλιο έρπη και να χαμογελάσετε ξανά

Η φροντίδα και η αντιμετώπιση του επιχείλιου έρπη έχει εξελιχθεί. Καινοτόμα  και κλινικά αποδεδειγμένα προϊόντα όπως το SoreFix, αποτελούν εγγύηση για την αποτελεσματική θεραπεία του επιχείλιου έρπητα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης