Η μητέρα του Diddy ξεσπά κατά του Netflix: «Είναι ψέμα ότι με χαστούκισε ο γιος μου»
Η Τζάνις Κομπς διαψεύδει τον ισχυρισμό του νέου ντοκιμαντέρ της πλατφόρμας ότι τη χτυπούσε
Σφοδρή αντίδραση προκάλεσε στη μητέρα του Σον «Diddy» Κομπς, Τζάνις Κομπς, ο ισχυρισμός του Netflix ότι ο γιος της την είχε χαστουκίσει, με αφορμή όσα παρουσιάζονται στο νέο ντοκιμαντέρ «Sean Combs: The Reckoning», που κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα.
Σε δήλωσή της στο Deadline, η Κομπς τόνισε ότι η πλατφόρμα «διαδίδει ανακρίβειες και ψεύδη» σχετικά με την οικογενειακή ζωή του καλλιτέχνη. «Γράφω αυτή τη δήλωση για να διορθώσω κάποια από τα ψέματα που παρουσιάζονται στο ντοκιμαντέρ. Αυτές οι ανακρίβειες για την ανατροφή και την οικογενειακή ζωή του Σον έχουν στόχο να παραπλανήσουν τους θεατές και να βλάψουν τη φήμη μας», ανέφερε.
Η σειρά ντοκιμαντέρ εξετάζει ξανά την άνοδο και την πτώση του Κομπς, εστιάζοντας σε κατηγορίες για τη συμπεριφορά του και στις δυναμικές της οικογένειας. Κεντρικό σημείο αποτελεί και το τραγικό περιστατικό στο City College της Νέας Υόρκης το 1991. Σε συνέντευξή του, το πρώην στέλεχος της Bad Boy Records, Κερκ Μπάροουζ, υποστηρίζει ότι ο Κομπς χαστούκισε τη μητέρα του κατά τη διάρκεια συζήτησης μετά το γεγονός. «Την είδα να τον ρωτάει αν έκανε τη σωστή επιλογή. Τον είδα να της βάζει χέρι, να την αποκαλεί “σκύλα” και να τη χαστουκίζει», λέει στο ντοκιμαντέρ.
Η Κομπς απέρριψε πλήρως τον ισχυρισμό: «Οι ισχυρισμοί του κ. Μπάροουζ ότι ο γιος μου με χαστούκισε μετά τα τραγικά γεγονότα της 28ης Δεκεμβρίου 1991 είναι ανακριβείς και απολύτως ψευδείς», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας την προσέγγιση του Netflix «σκανδαλοθηρική».
Παράλληλα, σημείωσε ότι το περιστατικό του 1991, στο οποίο σκοτώθηκαν εννέα άνθρωποι και τραυματίστηκαν σχεδόν τριάντα, ήταν «μια πολύ θλιβερή ημέρα» και κατηγόρησε τον Μπάροουζ ότι χρησιμοποιεί την τραγωδία για προσωπικό όφελος.
Σε δήλωσή του στην Daily Mail, ο εκπρόσωπος του Κομπς, Τζούντα Σ. Ένγκελμαγερ, ανέφερε ότι «πολλοί από τους ισχυρισμούς στο ντοκιμαντέρ δεν ελέγχθηκαν ούτε επαληθεύτηκαν», προσθέτοντας ότι «η αλήθεια θα αποκαλυφθεί στον κατάλληλο χρόνο και τόπο».
Η Κομπς παρέμεινε στο πλευρό του γιου της και κατά τη διάρκεια της πρόσφατης δίκης στη Νέα Υόρκη, όπου ο καλλιτέχνης κατηγορήθηκε για μεταφορά προσώπων με σκοπό την πορνεία. Το δικαστήριο τον αθώωσε από τις σοβαρότερες κατηγορίες για sex trafficking και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.
Στη συνέχεια της διαμάχης, εκπρόσωπος του Κομπς είχε χαρακτηρίσει το ντοκιμαντέρ «ντροπιαστικό πλήγμα», υποστηρίζοντας ότι η πλατφόρμα χρησιμοποίησε «κλεμμένο υλικό» και συνεργάστηκε με τον 50 Cent, «μακροχρόνιο αντίπαλο με προσωπική εμπάθεια». Ο ίδιος ο Κομπς έχει εκφράσει την ενόχλησή του για τη χρήση ιδιωτικών πλάνων που, κατά τον εκπρόσωπό του, «δεν προορίζονταν ποτέ για δημόσια θέαση».
Από την πλευρά της, η σκηνοθέτις του ντοκιμαντέρ του Netflix, Αλεξάντρια Στάπλετον, δήλωσε στο Tudum πως το υλικό χρησιμοποιήθηκε νόμιμα και ότι ο Κομπς «πάντα κατέγραφε τον εαυτό του», δημιουργώντας τεράστιο αρχείο μέσα στις δεκαετίες.
Diddy's mother Janice furiously explodes at Netflix for 'false' claim he SLAPPED her https://t.co/YmooYnp2n5— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) December 7, 2025
