Ο Diddy άσκησε νέα έφεση ζητώντας την ανατροπή της καταδίκης του και την αποφυλάκισή του
Ο Diddy άσκησε νέα έφεση ζητώντας την ανατροπή της καταδίκης του και την αποφυλάκισή του
Η νομική ομάδα του μουσικού παραγωγού κατηγορεί τον δικαστή που επέβαλε ποινή 50 μηνών ότι ενήργησε ως 13ος ένορκος
Νέα έφεση άσκησε ο Diddy ζητώντας την ανατροπή της καταδίκης του και την αποφυλάκισή του, ενώ την ίδια στιγμή εξαπέλυσε επίθεση στον δικαστή που του επέβαλλε ποινή πενήντα μηνών.
Η νομική ομάδα του μουσικού παραγωγού προχώρησε σε νέα έφεση την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, μέσα από την οποία ζήτησε την αποφυλάκισή του ή, εναλλακτικά, τη μείωση της ποινής του. Παρότι οι δικηγόροι του έχουν ήδη καταθέσει πολλαπλές εφέσεις, αυτή εστιάζει ειδικά στον δικαστή Αρούν Σουμπραμανιάν, τον οποίο κατηγορούν ότι ξεπέρασε τα όρια και ότι λειτούργησε ως «δέκατος τρίτος ένορκος» στην ποινική του δίκη.
Στα σχετικά έγγραφα, η επικεφαλής δικηγόρος της νομικής του ομάδας, Αλεξάνδρα Σαπίρο, υποστηρίζει ότι η ποινή των 50 μηνών βασίστηκε σε πράξεις για τις οποίες οι ένορκοι αθώωσαν τον Diddy — συγκεκριμένα στις κατηγορίες περί εγκληματικής οργάνωση και σωματεμπορίας.
Η Σαπίρο αναφέρει ότι ο Σουμπραμανιάν δήλωσε εσφαλμένα κατά την επιμέτρηση της ποινής πως μπορούσε να λάβει υπόψη του τη συμπεριφορά του Diddy που σχετιζόταν με τις πιο βίαιες κατηγορίες, παρότι είχε αθωωθεί για αυτές, κάτι που — όπως ισχυρίζεται — παραβιάζει τα συνταγματικά του δικαιώματα.
Ο Diddy επιμένει ότι η ποινή του θα έπρεπε να βασίζεται αποκλειστικά στις δύο κατηγορίες παραβίασης του «Νόμου Μαν» (Mann Act) — δηλαδή στη μεταφορά προσώπων με σκοπό την πορνεία — για τις οποίες και καταδικάστηκε. Σε προηγούμενες εφέσεις, η πλευρά του Diddy είχε επίσης υποστηρίξει ότι δεν οργάνωσε ο ίδιος τα ταξίδια ούτε την πληρωμή των εκδιδόμενων προσώπων και, ως εκ τούτου, δεν παραβίασε τον συγκεκριμένο νόμο.
Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς έχουν ακόμη περιθώριο μερικών μηνών για να απαντήσουν, πριν η υπόθεση φτάσει στο εφετείο.
Η νομική ομάδα του μουσικού παραγωγού προχώρησε σε νέα έφεση την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, μέσα από την οποία ζήτησε την αποφυλάκισή του ή, εναλλακτικά, τη μείωση της ποινής του. Παρότι οι δικηγόροι του έχουν ήδη καταθέσει πολλαπλές εφέσεις, αυτή εστιάζει ειδικά στον δικαστή Αρούν Σουμπραμανιάν, τον οποίο κατηγορούν ότι ξεπέρασε τα όρια και ότι λειτούργησε ως «δέκατος τρίτος ένορκος» στην ποινική του δίκη.
Στα σχετικά έγγραφα, η επικεφαλής δικηγόρος της νομικής του ομάδας, Αλεξάνδρα Σαπίρο, υποστηρίζει ότι η ποινή των 50 μηνών βασίστηκε σε πράξεις για τις οποίες οι ένορκοι αθώωσαν τον Diddy — συγκεκριμένα στις κατηγορίες περί εγκληματικής οργάνωση και σωματεμπορίας.
Diddy's legal team is ripping Judge Arun Subramanian, accusing him of crossing a line with the 50-month sentence ... and acting more like a juror than a judge.— TMZ (@TMZ) December 25, 2025
Read more: https://t.co/QtcFgQr40I pic.twitter.com/SeYIgy9YyM
Ο Diddy επιμένει ότι η ποινή του θα έπρεπε να βασίζεται αποκλειστικά στις δύο κατηγορίες παραβίασης του «Νόμου Μαν» (Mann Act) — δηλαδή στη μεταφορά προσώπων με σκοπό την πορνεία — για τις οποίες και καταδικάστηκε. Σε προηγούμενες εφέσεις, η πλευρά του Diddy είχε επίσης υποστηρίξει ότι δεν οργάνωσε ο ίδιος τα ταξίδια ούτε την πληρωμή των εκδιδόμενων προσώπων και, ως εκ τούτου, δεν παραβίασε τον συγκεκριμένο νόμο.
Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς έχουν ακόμη περιθώριο μερικών μηνών για να απαντήσουν, πριν η υπόθεση φτάσει στο εφετείο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα