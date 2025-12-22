Η Ξένια Τσίρκοβα απάντησε στο αν είχε ερωτική σχέση με τον Ανέστη Τεντέσκι στο GNTM
Η Ξένια Τσίρκοβα απάντησε στο αν είχε ερωτική σχέση με τον Ανέστη Τεντέσκι στο GNTM

Κάπως έπρεπε να περάσει και η ώρα μας, δήλωσε η νικήτρια του ριάλιτι όταν την ρώτησαν αν ήρθε κοντά με τον συμπαίκτη της

Η Ξένια Τσίρκοβα απάντησε στο αν είχε ερωτική σχέση με τον Ανέστη Τεντέσκι στο GNTM
Στέλλα Μούτσιου
Για τις φήμες που την ήθελαν σε ερωτική σχέση με τον Ανέστη Τεντέσκι κατά τη διάρκεια του GNTM μίλησε η Ξένια Τσίρκοβα, νικήτρια του διαγωνισμού, ξεκαθαρίζοντας πως ήρθαν λίγο πιο κοντά όταν έμειναν λίγα άτομα στο σπίτι, αλλά δεν τον είδε ποτέ κάπως διαφορετικά πέρα από φίλο της.

Η 24χρονη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή Breakfast at Star και παραχώρησε την πρώτη της συνέντευξη μετά τη νίκη και το φινάλε του ριάλιτι μόδας και απάντησε αναλυτικά για τον συμπαίκτη της, ενώ αναφέρθηκε και στην αντίδραση της μητέρας της μόλις της ανακοίνωσε πως ήθελε να ασχοληθεί με το μόντελινγκ.

Όταν η Ξένια Τσίρκοβα ρωτήθηκε εάν είναι ζευγάρι με τον Ανέστη Τεντέσκι, απάντησε: «Λογικό είναι να έρθουμε πιο κοντά, γιατί είμαστε σε μια συνθήκη που μείναμε πολύ λίγα άτομα, οπότε κάπως πρέπει να περάσει και η ώρα μας. Λογικό να ερχόμαστε πιο κοντά και να συζητάμε περισσότερο. Δεν τον είδα κάπως διαφορετικά».

Σε άλλο σημείο ανέφερε για το GNTM και για τη νίκη της: «Νομίζω φάνηκε πόσο πολύ το ήθελα. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού ήμουν τόσο προσηλωμένη σε κάθε μία δοκιμασία και ήμουν τόσο ενθουσιασμένη και μόνο που ήμουν εκεί. Δηλαδή κάθε μέρα έλεγα ευχαριστώ που είμαι εκεί γιατί είχα ένα διάστημα να κάνω μόνο αυτό, να είμαι αφοσιωμένη μόνο στο μόντελινγκ. Διάβασα πάρα πολλά μηνύματα ότι εμπνεύστηκαν άνθρωποι από μένα, γιατί εμένα με στήριξε όχι μόνο ο τόπος μου ή ο τόπος που σπούδασα, με στήριξε και όλος ο κόσμος του χορού, του cheerleading, του αθλήματός μου».

Στη συνέχεια, η Ξένια Τσιρκόβα αναφέρθηκε στη μητέρα της και στους ενδοιασμούς που είχε για την ενασχόλησή της με το μόντελινγκ: «Ζούσα στην Κέρκυρα για 6 χρόνια που σπούδαζα. Ξεκίνησαν να κάνω μικρές δουλίτσες στο νησί και έτυχε να κλείσω μία πιο μεγάλη δουλειά και μου λένε "Τι κάνεις εδώ; Γιατί δεν είσαι στην Αθήνα; Πρέπει να κάνεις μόντελινγκ". Και κάπως το πήρα εγώ αυτό σαν πληροφορία και λέω, ας το δοκιμάσω, δεν χάνω κάτι. Η μαμά μου φοβόταν πάρα πολύ, αγχωνόταν και της λέω "Άκου μαμά, εγώ θα πάω. Έναν χρόνο δώσε μου και σου υπόσχομαι ότι θα τα έχω καταφέρει". Και να ‘μαστε».
Στέλλα Μούτσιου
