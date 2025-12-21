Ποια είναι η Ξένια Τσίρκοβα, η νικήτρια του GNTM: Η ηλικία, η καταγωγή και οι σπουδές της
Ποια είναι η Ξένια Τσίρκοβα, η νικήτρια του GNTM: Η ηλικία, η καταγωγή και οι σπουδές της
Η απόφαση να πάρει μέρος στο GNTM
Νικήτρια του GNTM αναδείχτηκε η Ξένια Τσίρκοβα, κερδίζοντας πέρα από τον τίτλο του «Greece’s Next Top Model», το χρηματικό έπαθλο των 50.000 ευρώ, ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο και μια υποτροφία σπουδών σε ειδικότητα της επιλογής της, από τις Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ.
Το βράδυ της Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου ανακοινώθηκε στο ριάλιτι μόδας ότι είναι η μεγάλη νικήτρια, με την ίδια να το μαθαίνει από την τηλεόραση καθώς έβλεπε το επεισόδιο με τους φίλους της, αφού είχαν μαγνητοσκοπηθεί τρία διαφορετικά επεισόδια με διαφορετικούς νικητές κάθε φορά, με αποτέλεσμα κανείς από τους φιναλίστ να ήξερε ποιος ήταν ο νικητής μέχρι χθες.
Η Ξένια, η οποία είχε σταθερά ανοδική πορεία κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, είναι 24 ετών, έχει καταγωγή από τη Ρωσία και ήρθε στην Αθήνα από την Κέρκυρα, όπου έμενε μόνιμα, τον τελευταίο χρόνο για να κάνει τα πρώτα της βήματα στον χώρο της μόδας, ακολουθώντας το όνειρό της.
«Τους τελευταίους έξι μήνες μένω στην Αθήνα. Ήρθα πολύ πρόσφατα από την Κέρκυρα. Είμαι 25 χρόνων. Ασχολούμαι με το cheerleading επαγγελματικά και ως προπονήτρια και ως αθλήτρια», είχε πει στους κριτές κατά την audition της, περνώντας στην επόμενη φάση με πέντε «ναι».
Δείτε το βίντεο με την οντισιόν της
Όπως ανέφερε, έχει σπουδάσει και εργαστεί ως προπονήτρια cheerleading, από όπου έμαθε πειθαρχία, έκφραση και ευγενή άμιλλα. Η 24χρονη, όμως, αποφάσισε να κάνει στροφή στην καριέρα της και να συμμετάσχει στο GNTM γιατί ένιωσε πως ήταν η κατάλληλη στιγμή για να αφήσει το δικό της αποτύπωμα στον χώρο της μόδας στην Ελλάδα και έχει στόχο να ξεπεράσει τα όριά της, για να φτάσει όσο πιο μακριά μπορεί. Η αρχή μόλις έγινε για εκείνη.
Δείτε φωτογραφίες από τα social media της
Το βράδυ της Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου ανακοινώθηκε στο ριάλιτι μόδας ότι είναι η μεγάλη νικήτρια, με την ίδια να το μαθαίνει από την τηλεόραση καθώς έβλεπε το επεισόδιο με τους φίλους της, αφού είχαν μαγνητοσκοπηθεί τρία διαφορετικά επεισόδια με διαφορετικούς νικητές κάθε φορά, με αποτέλεσμα κανείς από τους φιναλίστ να ήξερε ποιος ήταν ο νικητής μέχρι χθες.
Η Ξένια, η οποία είχε σταθερά ανοδική πορεία κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, είναι 24 ετών, έχει καταγωγή από τη Ρωσία και ήρθε στην Αθήνα από την Κέρκυρα, όπου έμενε μόνιμα, τον τελευταίο χρόνο για να κάνει τα πρώτα της βήματα στον χώρο της μόδας, ακολουθώντας το όνειρό της.
«Τους τελευταίους έξι μήνες μένω στην Αθήνα. Ήρθα πολύ πρόσφατα από την Κέρκυρα. Είμαι 25 χρόνων. Ασχολούμαι με το cheerleading επαγγελματικά και ως προπονήτρια και ως αθλήτρια», είχε πει στους κριτές κατά την audition της, περνώντας στην επόμενη φάση με πέντε «ναι».
Δείτε το βίντεο με την οντισιόν της
Όπως ανέφερε, έχει σπουδάσει και εργαστεί ως προπονήτρια cheerleading, από όπου έμαθε πειθαρχία, έκφραση και ευγενή άμιλλα. Η 24χρονη, όμως, αποφάσισε να κάνει στροφή στην καριέρα της και να συμμετάσχει στο GNTM γιατί ένιωσε πως ήταν η κατάλληλη στιγμή για να αφήσει το δικό της αποτύπωμα στον χώρο της μόδας στην Ελλάδα και έχει στόχο να ξεπεράσει τα όριά της, για να φτάσει όσο πιο μακριά μπορεί. Η αρχή μόλις έγινε για εκείνη.
Δείτε φωτογραφίες από τα social media της
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα