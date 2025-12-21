Ποια είναι η Ξένια Τσίρκοβα, η νικήτρια του GNTM: Η ηλικία, η καταγωγή και οι σπουδές της

«Τους τελευταίους έξι μήνες μένω στην Αθήνα. Ήρθα πολύ πρόσφατα από την Κέρκυρα. Είμαι 25 χρόνων. Ασχολούμαι με το cheerleading επαγγελματικά και ως προπονήτρια και ως αθλήτρια», είχε πει στους κριτές κατά την audition της, περνώντας στην επόμενη φάση με πέντε «ναι».





Κλείσιμο

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Xenia Tsirkova (@xeniatsirkova)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Xenia Tsirkova (@xeniatsirkova)