H Ξένια Τσίρκοβα έμαθε από την... τηλεόραση ότι είναι η νικήτρια του GNTM - Δείτε το βίντεο
Είχαν μαγνητοσκοπηθεί τρία επεισόδια με τρεις διαφορετικούς νικητές, ώστε να μη διαρρεύσει το αποτέλεσμα - Άρα μέχρι τη στιγμή της προβολής του επεισοδίου κανείς από τους υποψηφίους δεν γνωρίζει αν νίκησε - Η Ξένια παρακολούθησε τον τελικό παρέα με τις φίλες της
Η στιγμή της ανακοίνωσης του νικητή στο GNTM είναι πάντα γεμάτη ένταση και αγωνία, και η Ξένια Τσίρκοβα δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Την ώρα που το κοινό περιμένει με αγωνία το ίδιο συμβαίνει και με τους φιναλίστ του τελικού.
Είθισται στο GNTM να γυρίζονται τρία επεισόδια όπου ο καθένας από τους φιναλίστ ανακηρύσσεται νικητής, αλλά το τελικό αποτέλεσμα μένει κρυφό μέχρι την τελευταία στιγμή και ο λόγος είναι για να μην γίνει διαρροή των αποτελεσμάτων. Άρα μέχρι τη στιγμή της προβολής του επεισοδίου κανείς από τους υποψηφίους δεν γνωρίζει αν νίκησε.
Η Ξένια σύμφωνα με βίντεο που διέρρευσε στα social media παρακολούθησε τον τελικό παρέα με φίλες της μη γνωρίζοντας ότι αυτή είναι η νικήτρια.
Δείτε το βίντεο με τη στιγμή που η Ξένια μαθαίνει πως είναι η νικήτρια του φετινού GNTM
Στις τελευταίες δύο φωτογραφίσεις με τίτλους Chandeliers και Water Stones, οι τρεις φιναλίστ κλήθηκαν να ποζάρουν, φορώντας εσώρουχα και κοσμήματα υψηλής αξίας.
Η Ξένια εντυπωσίασε τους κριτές με τις πόζες της. «Πόσο όμορφη. Το βλέμμα της με έχει ταξιδέψει. Είναι movie star», είπε η Ζενεβιέβ Μαζαρί, με την Ηλιάννα Παπαγεωργίου να προσθέτει: «Τα κοσμήματα γράφουν καταπληκτικά».
Δείτε βίντεο από τη δοκιμασία φωτογράφισης
Μετά από τρεις μήνες και πολλές απαιτητικές δοκιμασίες η Ξένια Τσίρκοβα κέρδισε τον τίτλο του Greece’s Next Top Model, αλλά και τα έπαθλα που τον συνόδευαν.
«Μαμά τα κατάφερα. Το πίστευα ότι θα τα καταφέρω, αλλά όταν δεν εξαρτάται από εσένα, πάντα κρατάς μία πισινή», δήλωσε η βουρκωμένη. «Μήπως έγινε κάποιο λάθος;», αναρωτήθηκε, αφού ανακοινώθηκε το αποτέλεσμα.
Η ανακοίνωση του αποτελέσματος του μεγάλου τελικού
Πώς φτάσαμε στο αποτέλεσμαΗΞένια Τσίρκοβα στις δύο τελευταίες δοκιμασίες του τηλεοπτικού διαγωνισμού μοντέλων σημείωσε την καλύτερη επίδοση συγκεντρώνοντας 116 βαθμούς από την κριτική επιτροπή και το κοινό, αφήνοντας πίσω τον Ανέστη Τεντέσκι και τον Γιώργο Τοκμετζίδη, οι οποίοι συγκέντρωσαν 114 και 103 βαθμούς αντίστοιχα.
Μετά από τρεις μήνες και πολλές απαιτητικές δοκιμασίες η Ξένια Τσίρκοβα κέρδισε τον τίτλο του Greece’s Next Top Model, αλλά και τα έπαθλα που τον συνόδευαν.
