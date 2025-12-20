H Ξένια Τσίρκοβα έμαθε από την... τηλεόραση ότι είναι η νικήτρια του GNTM - Δείτε το βίντεο

Είχαν μαγνητοσκοπηθεί τρία επεισόδια με τρεις διαφορετικούς νικητές, ώστε να μη διαρρεύσει το αποτέλεσμα - Άρα μέχρι τη στιγμή της προβολής του επεισοδίου κανείς από τους υποψηφίους δεν γνωρίζει αν νίκησε - Η Ξένια παρακολούθησε τον τελικό παρέα με τις φίλες της