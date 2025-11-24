Η Αλεξανδράκη συγκινήθηκε για την Τούνη: Ο κάθε άνθρωπος τραβάει τον δικό του σταυρό
Η Αλεξανδράκη συγκινήθηκε για την Τούνη: Ο κάθε άνθρωπος τραβάει τον δικό του σταυρό

Η Ιωάννα είναι από τους ανθρώπους που υπάρχουν, μένουν και συνεχίζουν να μένουν στη ζωή μου, δήλωσε το μοντέλο για την Instagrammer

Η Αλεξανδράκη συγκινήθηκε για την Τούνη: Ο κάθε άνθρωπος τραβάει τον δικό του σταυρό
Ιωάννα Μαρίνου
Τη στενή φιλία της με την Ιωάννα Τούνη περιέγραψε με συγκίνηση η Δήμητρα Αλεξανδράκη, τονίζοντας ότι οι δυσκολίες τις έχουν φέρει πιο κοντά, ενώ πρόσθεσε ότι «ο κάθε άνθρωπος τραβάει τον δικό του σταυρό».

Σε δηλώσεις που έκανε το μοντέλο στην εκπομπή «Breakfast@Star» οι οποίες προβλήθηκαν τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, η Δήμητρα Αλεξανδράκη εξήγησε ότι η Instagrammer είναι από τα πιο σημαντικά πρόσωπα της ζωής της, με τη σχέση τους να μετράει σχεδόν δέκα χρόνια.

Όσο για τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει η Ιωάννα Τούνη στη ζωή της και ειδικότερα μετά τη δίκη του revenge porn με θύμα την ίδια, το μοντέλο δήλωσε ότι είναι στο πλευρό της και τη στηρίζει: «Η Ιωάννα, το έχω ξαναπεί, είναι για εμένα στα δάχτυλα του ενός χεριού, από τους ανθρώπους που υπάρχουν, μένουν και συνεχίζουν να μένουν στη ζωή μου. Ένας αληθινός άνθρωπος, βασικά. Ενώ δεν είμαστε από παιδική ηλικία μαζί, χαίρομαι που τα τελευταία περίπου 10 χρόνια η φιλία μας όσο πάει και δυναμώνει και χαίρομαι που έχω πραγματικά έναν τέτοιο άνθρωπο στη ζωή μουΟ κάθε άνθρωπος τραβάει τον δικό του σταυρό, τα δικά του προβλήματα, οπότε είμαστε εδώ να περάσουμε όμορφα, γιατί τη ζωή την έχουμε μία φορά, άλλη δεν θα την έχουμε».

Δείτε το βίντεο

Πιο συγκεκριμένα, σε ερώτηση για τη διακοπή της δίκης του revenge porn, η Δήμητρα Αλεξανδράκη σχολίασε συγκινημένη: «Δεν θέλω να μιλήσω γιατί… Άσ’το τώρα, άσ’το».

Ιωάννα Μαρίνου
